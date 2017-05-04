 После вынесения приговора Януковичу Украина использует все возможные механизмы для его возвращения, - Енин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ЛІГА.net сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.
Он уточнил, что имеются в виду каналы правовой помощи и возможности украинских спецслужб.
"После вынесения приговора Украины использует все возможные механизмы для возвращения Януковича в Украину. Это как каналы правовой помощи, так и возможности национальных спецслужб", - сказал Енин.
Сегодня на брифинге прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, представляющий сторону обвинения, заявил, что в случае, если Янукович будет признан судом виновным, украинские правоохранители смогут задержать его в Российской Федерации и доставить в Украину.
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Нет теперь его в Украине.
Сирожа сейчас в Пасадене...
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И шо?
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В какой то мере, вопрос о Януковиче - уместен. Как и уместен вопрос людей страны, а почему все так вышло за 25 лет? Удивляетесь такому решению Интерпола?
А судьи кто?
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