EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины, Происшествия
  519  33
Все про:ГПУ (8532) суд (20766) Янукович (32436) государственная измена (131) Енин (35)

 После вынесения приговора Януковичу Украина использует все возможные механизмы для его возвращения, - Енин

После вынесения судом приговора Виктору Януковичу Украина использует все механизмы для его возвращения в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ЛІГА.net сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

Он уточнил, что имеются в виду каналы правовой помощи и возможности украинских спецслужб.

"После вынесения приговора Украины использует все возможные механизмы для возвращения Януковича в Украину. Это как каналы правовой помощи, так и возможности национальных спецслужб", - сказал Енин.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ГПУ будет просить суд приговорить Януковича к пожизненному лишению свободы, - Кравченко. ВИДЕО

Сегодня на брифинге прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, представляющий сторону обвинения, заявил, что в случае, если Янукович будет признан судом виновным, украинские правоохранители смогут задержать его в Российской Федерации и доставить в Украину.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надо было не выпускать из страны.Выпустили,а теперь втирают о механизмах.Всех бандитов -регионалов повыпускали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
шо опять? если упадёт до 40 рашка падёт? или как в этот раз будем себя утешать? напомню что нефть была меньше 30, хотя тут все писали что при 40 рашка распадётся и тд. лайки сотнями набирали. в итоге?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спасется хоть десяток сирийских детишек , уже приятно а русне горе .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
главное вовремя уменьшить цену на транзит газа для раши
 показать весь комментарий
Ответить
 
А печених не любиш? Чи дрібнопорізаних в салаті..?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти що Вони жодним чином не повинні розмножуватись
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все нормально, ми їх оприскаємо хімікатами та продамо для годування тещі
 показать весь комментарий
Ответить
 
Был в Украине Серожа Лещенко...
Нет теперь его в Украине.
Сирожа сейчас в Пасадене...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да вы с начала пленных наших хлопцев верните! ублюдки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Сомали силовики по ошибке застрелили министра.Нашим полицейски еще нужно расти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы уже приложили все усилия, для объявление в розыск через Интерпол бандюковича и компанию.
И шо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Осудить, а потом помиловать. Такой акт великодушия сделает честь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Осудить, казнить, а потом помиловать. Такой акт великодушия сделает честь", - немного поправил. Так лучше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"После вынесения приговора...". Наш самый гуманный суд ещё и оправдать овоща может. Не пришлось бы потом компенсацию ворюге платить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После вынесения приговора Януковичу Украина использует все возможные механизмы для его возвращения, - Енин - Цензор.НЕТ 635

В какой то мере, вопрос о Януковиче - уместен. Как и уместен вопрос людей страны, а почему все так вышло за 25 лет? Удивляетесь такому решению Интерпола?
А судьи кто?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле вынесения приговора Януковичу Украина использует все возможные механизмы для его возвращения, - Енин
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти