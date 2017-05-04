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 Все эксперты указывают на подрыв складов вблизи Балаклеи. Главной версией является теракт, - Полторак

В настоящее время проводятся заключительные экспертизы с целью выяснения причин и обстоятельств взрыва складов возле Балаклеи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 4 мая, во время встречи с представителями органов местной власти и общественности Балаклее сообщил Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак.

"Сейчас идет следствие по выяснению причин событий той ночи, когда произошло ЧП в Балаклее. Главной версией является террористический акт, работа диверсионно-разведывательной группы", - подчеркнул Министр обороны Украины Степан Полторак.

Также он отметид, что в настоящее время еще проводятся экспертизы, чтобы выяснить каким образом был осуществлен подрыв хранилища.

"В ближайшее время будем иметь результат. Однозначно, все эксперты делают вывод, что это был именно подрыв хранилища", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак - участникам ликвидации ЧП в Балаклее: Вы с честью выполнили свой долг, спасая родную землю от беды. Спасибо

Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.


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Твари такие,если подрыв,то почему у вас безвиз с РФ и диверсанты -террористы бегают и пускают на ветер миллиарды украинских денег,а у вас нет денег пенсионерам пенсии поднять до уровня выживаемости.Вам разве с врагом воевать и страной управлять? Вы ублюдки и бандиты,которые еще и помогают врагам торговлей. Геть суки из власти и не воняйте.
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Не думаю, что там работали диверсанты. "Свои" отработали путинское бабло.
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Тим більше, ті скллади охоронялись аби як. А територія там хренасобі.
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Украина за одну ночь израсходовала "сэкономленную" трехгодичную норму боеприпасов которые должны были упасть на головы боевиков . Выводы не сделаны - продолжаем экономить дальше .
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Что-то подсказывает мне... что там многие боеприпасы были сэкономлены на бумаге, а на самом деле давно проданы... и взрывом просто скрыли массовое хищение перед проверкой.
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И никого не удивляет, что при такой интенсивности взрывов погибло всего 2 женщины и ни одного военнослужащего охранявшего склады?????? Диверсия говорите??? Так проверьте кто из прапорщиков уволился со службы и кто кто купил новый автомобиль или домик в деревне ???
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Там масштабы не те. Проверять генералов нужно, а не прапорщиков.
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А прапорщиков никто бы не прикрывал так.
К тому же прапорщик вряд-ли мог снять всю охрану складов перед взрывом.
Там скорее всего все замешаны.
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Возможно Вы и правы... Очень часто бывал (до взрывов) в пос. Нефтяников (это совсем рядом со складами) и там проживает немало людей недовольных Украиной вообще и правительством в частности... Я думаю среди охраны тоже было много недовольных...
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А представим себе, что это самый наш последний склад вооружения и как его нужно охранять ибо больше ничего нет. В наших ВСУ - есть самородки и настоящие военные. Только они нафиг не нужны - уж слишком самостоятельны. А вот - летеха? -паренек, который из ПТРК - "вальнул", месяц назад - сепарский БТР? Нет для него помех.
Достояние - сделанное, кстати, частично нами и "полученное в наслецтво", т.е. на 99% "дадом" списывать на терроризм? А руки, головы где? У нас ВСУ или кисейные барышни? А все эти экспертизы до одного места. Передку - нужно оружие, а не бамажки!
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А кто должен обеспечивать охрану и безопасность в военное время таких складов, не полтороСРАК ли??? Или по минским договорнякам и склады охранять запрещается???
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Уже четвертый год войны, но так и не введен визовый режим со страной агрессором. Поэтому всякие бандиты, диверсанты путина могут свободно проникать на территорию Украины, убивать, взрывать, осквернять, поджигать. Завтра опять кого ни будь, убьют или взорвут какой-то склад боеприпасов, осквернят могилу героя, порвут флаг Украины . Поэтому в условиях войны жизненно необходим визовый режим со страной агрессором и оккупантом. Жалко, что этого в правительстве не понимают или подыгрывают врагу.
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Слышь, чувак, а зачем ты здесь втираешь что "... всякие бандиты, диверсанты путина могут свободно проникать ... взрывать (и) поджигать." ?
Это ты намекаешь что кроме путена склады никто не мог взорвать?
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тоже мне новость, открою секрет - абсолютному большинству россиян до украины дела нет, всем начхать на тамошние мелкие дрязги
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90% высшего командного состава армии надо срочно менять, но это невозможно при нынешнем руководстве Украины , которое панически боится настоящих патриотов своей страны...
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Акт о недостаче боеприпасов у тебя, паскуда, валялся более двух недель до взрывов. Сумма была внушающей - более полумиллиарда гривен, акт собственного КРУ. А теракт под руководством твоих замов действительно был - хоронили украденное. Гореть вам в аду, гниды.
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Все эксперты указывают на подрыв складов вблизи Балаклеи. Главной версией является теракт, - Полторак - Цензор.НЕТ 6633UKROPw777‏ @7w7w7w 43 мин43 минуты назад
Полторак - участникам ликвидации ЧП в Балаклее: Вы с честью выполнили свой долг, спасая родную землю от беды. Спасибо. я просрал а вы спасли
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВсе эксперты указывают на подрыв складов вблизи Балаклеи. Главной версией является теракт, - Полторак
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