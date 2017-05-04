 Все эксперты указывают на подрыв складов вблизи Балаклеи. Главной версией является теракт, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 4 мая, во время встречи с представителями органов местной власти и общественности Балаклее сообщил Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак.
"Сейчас идет следствие по выяснению причин событий той ночи, когда произошло ЧП в Балаклее. Главной версией является террористический акт, работа диверсионно-разведывательной группы", - подчеркнул Министр обороны Украины Степан Полторак.
Также он отметид, что в настоящее время еще проводятся экспертизы, чтобы выяснить каким образом был осуществлен подрыв хранилища.
"В ближайшее время будем иметь результат. Однозначно, все эксперты делают вывод, что это был именно подрыв хранилища", - подчеркнул глава оборонного ведомства.
Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.
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К тому же прапорщик вряд-ли мог снять всю охрану складов перед взрывом.
Там скорее всего все замешаны.
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Достояние - сделанное, кстати, частично нами и "полученное в наслецтво", т.е. на 99% "дадом" списывать на терроризм? А руки, головы где? У нас ВСУ или кисейные барышни? А все эти экспертизы до одного места. Передку - нужно оружие, а не бамажки!
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Это ты намекаешь что кроме путена склады никто не мог взорвать?
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Полторак - участникам ликвидации ЧП в Балаклее: Вы с честью выполнили свой долг, спасая родную землю от беды. Спасибо. я просрал а вы спасли
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