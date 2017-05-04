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 Миссия ОБСЕ зафиксировала 127 взрывов на Донбассе 3 мая

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 127 взрывов в зоне проведения АТО 3 мая.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

В Донецкой области СММ зафиксировала меньше нарушений прекращения огня, в том числе около 120 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (320 взрывов). В Луганской области. зафиксировано 7 взрывов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Опубликовано видео подрыва автомобиля ОБСЕ на Луганщине. ВИДЕО

Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

ОБСЕ также зафиксировала тяжелое вооружение (гаубицы, танки, РСЗО) в нарушение линии отвода с обеих сторон линии соприкосновения.

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Работа наблюдателей по-прежнему остается ограниченной после инцидента с подрывом автомобиля патруля миссии на мине 23 апреля.
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так мы на эти обстрелы уже отвечаем или до сих пор ховаемся, бо у нас "перемирие"?
об обстрелах сообщают, а о ответках скромно замалчивается. или мы в ответ не стреляем?
как то не понятно.
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то не взрывы, то перемещение грузов по версии кудрявого мыролюбца.
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