 Миссия ОБСЕ зафиксировала 127 взрывов на Донбассе 3 мая

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
В Донецкой области СММ зафиксировала меньше нарушений прекращения огня, в том числе около 120 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (320 взрывов). В Луганской области. зафиксировано 7 взрывов.
Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.
ОБСЕ также зафиксировала тяжелое вооружение (гаубицы, танки, РСЗО) в нарушение линии отвода с обеих сторон линии соприкосновения.
Работа наблюдателей по-прежнему остается ограниченной после инцидента с подрывом автомобиля патруля миссии на мине 23 апреля.
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об обстрелах сообщают, а о ответках скромно замалчивается. или мы в ответ не стреляем?
как то не понятно.
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