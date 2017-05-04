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 Ранены трое военнослужащих, боевики применяют минометы и ПТРК для обстрела позиций украинской армии, - штаб АТО

С начала суток враг 24 раза открывал огонь по опорным пунктам украинской армии, трое военнослужащих получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении, из артиллерийских систем калибра 122-мм и 120-миллиметровых минометов противник бил по позициям в районе Попасной. Из противотанкового ракетного комплекса и автоматических гранатометов били по опорным пунктам возле Новозвановки, а из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям вблизи Крымского. Из стрелкового оружия враг обстрелял защитников Валуйского.

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На Донецком направлении, из минометов калибра 120-мм и пулеметов крупного калибра противник вел огонь по защитникам Луганского, а из 82-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов - по защитникам Зайцево. 82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы больших калибров враг применил по позициям возле Авдеевки и шахты "Бутовка". Из противотанковых гранатометов противник обстреливал наших воинов под Новгородским.

Также читайте: В зоне АТО за сутки ранены 9 украинских воинов, враг 52 раза обстрелял позиции ВСУ, - штаб АТО

На Приморском направлении, 82-миллиметровые минометы враг применял по позициям ВСУ неподалеку Гнутово. Из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам вблизи Марьинки, а из противотанковых гранатометов - по позициям под Павлополем, Богдановкой и Красногоровкой. Из стрелкового оружия и пулеметов больших калибров противник бил по опорным пунктам морских пехотинцев в районе Водяного. Из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Новоселовки Второй.

Читайте: Боевики применили реактивную систему "Партизан" по Широкино, а также 122-мм артиллерию и 120-мм минометы по Попасной, - СЦКК
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Перемир'я паРашеновська падла хоч відмінила,чи недостатньо фактів?
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порошенко боїться путіна, боїться що його ліквідують як Воронєнкова. Потрібен інший Президент який не боїться російських мафіозі.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРанены трое военнослужащих, боевики применяют минометы и ПТРК для обстрела позиций украинской армии, - штаб АТО
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