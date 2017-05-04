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 Происшествия, За рубежом
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 Два нападения на украинцев из-за их национальности зафиксированы в Польше

За последние несколько дней в Польше совершено два нападения на украинцев на национальной почве. Инциденты произошли в Кракове и Ченстохове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

В Ченстохове группу из трех украинцев атаковали трое поляков, которые вели себя агрессивно, били и оскорбляли пострадавших. Следователи выяснили, что причиной нападения была национальность. Нападавшим от 22 до 28 лет и они имеют криминальное прошлое. Всем им предъявлены обвинения в избиении и унижении на национальной почве, они арестованы на 3 месяца.

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Через несколько дней назад подобный инцидент произошел в Новой Гуте - одном из районов Кракова. Там трое поляков напали на 17-летнего украинца, который со своим польским знакомым играл в баскетбол на школьной площадке, и жестоко избили палками с вбитыми в них гвоздями. Причиной нападения также стало украинское происхождение избитого юноши. Подозреваемые задержаны полицией и взяты под стражу на 3 месяца. Им грозит до 8 лет заключения.

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Це напади оплачені ФСБ, не ведіться на провокації.
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Яка різниця, ким вони оплачені. Нормальні люди такого би не робили, тим більше за гроші...
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Польша постепенно под влиянием Путина становится фашистским государством.
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кочиньський благодарит хуйла за ликвидированного брата-близнеца...
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Хоть Польша и в Европе находится, но и среди поляков много быдла.
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Режими Орбана, Качинського і путіна - це приятелі й союзники Ле Пен - Макрон
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Для нас Польша - это цивилизация. А на Западе к полякам отношение такое же как и к украинцам. В американских сериалах поляки по сути уравнены с цыганами и пакистанцами, зачастую изображены как нищие побирушки с полным набором комплексов. В самой же Польше сегодня идет мощнейшая информационная война против Украины и оленьи рога этой войны торчат из кремля. Все в это в совокупности с национальной неполноценностью дает такие плоды.
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вата не только на рассеи и в украине есть...
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Поляки отлично видят, что украинцы составляют им реальную конкуренцию. В следствии этого и происходят нападения.
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Польский тупизм.
Пока наша страна не станет страной с передовой экономикой и с новейшей передовой технологией для армии,такой чтобы в буквальном смысле обсирались даже заткнуться про какие то там якобы геноциды поляк в Украине , эти уроды будут наглеть.
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При чем тут качинский.... Нас тут з чертей держут уже не одно десятилетие... Чтоб 20- летний напитался ненавистью, там деды должны были мозги промывать, че по чем...еще с 40-х... А терь маемо то, что маемо.. Украинец -раб у поляка..хоть в какой фантик это не заворачуй.. Это такое ж гавно, как и московские, тока со знаком плюс..минус
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могут повесить кацапа на столбе крещатика
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Скільки вже таких повідомлень було ?! Уявіть собі якщо б хоч одного поляка (гр.Польщі) набили так в Україні ! Уявіть який гвалт підняла б польська сторона !
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Ну, в Украине нападений на украинцев намного больше...
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Это не национальный, а политический вопрос. Именно, что в статье говорится об нападениях на национальной почве, а не других. Поэтому сравнивать - бред.
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В Польше нападателей хоть "привлекают". Хотя я сторонник того, что не х.. туда шастать. Пускай им игиловцы яблоки рвут, сколько можно нашим западенцам там позориться. Их за быдло, а они едут...
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Привлекать нужно, но вряд ли всех привлекают. Замнут скорее всего. Насчет "шастать", то поляки сами студентов и молодежь приглашают приехать и учиться...Так, что это припадки польской ксенофобии, хотя я подобное в Польше не видел.
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Какие яблоки? На фермах, на стройках,на складах,мясокомбинатах......, и причем тут западенцы,вся Украина там представлена
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Нападение по криминальным причинам были и всегда будут везде. Больше-меньше, но в каких-то пределах. А вот "прелесть" нацизма в том, что в 1932 люди себе спокойно гуляют по Берлину, а уже в 1935-ом их массово везут в концлагеря. Ситуация выходит из-под контроля очень быстро, если сделать пару неосторожных шагов.
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такие случаи очень для нас болезнены, но, правды ради, у нас тоже отмороженных животных в избытке, которые "крутые нацики" типа...
хотя, соглашусь с юзером vivv555777, шо этому националистическому душку подсыпал вони Качинский. вроде, на вид безобидный ботаник, а какой ядовитый внутри оказался!
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россияне активно вбрасывают деньги в польских праворадикалов: в политиков и молодежь (через неформальные организации, типа "ультрас")... и самая лучшая гарантия теплых дружественных отношений с Польшей, это украинские десантная и авиационная бригады недалеко от границы с Польшей.
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у меня на запястье браслет чёрно -красный...пожилой поляк с работы интересовался очень что он означает-хотя было прекрасно видно что всё он понимает..курва хитрая))))
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Два нападения на украинцев из-за их национальности зафиксированы в Польше - Цензор.НЕТ 3068Новое Время‏ @tweetsNV 3 ч.3 часа назад
Опублікована карта руйнувань українських пам'ятників у Польщі

https://t.co/Zd7PJwElm8

Два нападения на украинцев из-за их национальности зафиксированы в Польше - Цензор.НЕТ 1098

Останній випадок - наруга над пам'ятником в Грушовичах
Упродовж трьох років у Польщі зруйновано або осквернено 15 українських пам'ятників, в Україні - 4 польських, і всі відновлені коштом української сторони. Натомість у Польщі - жоден.
Про це повідомив Український інститут національної пам'яті, який разом зі студією інфографіки Remarker створив карту руйнувань українських пам'ятників у Польщі та польських в Україні.
Останній випадок - наруга над пам'ятником воїнам УПА на цвинтарі польського села Грушовичі поблизу Перемишля - стався 26 квітня, був санкціонований місцевою владою та отримав схвалення у Варшаві.
"Надмогильний пам'ятник воякам УПА у Грушовичах зазнавав нападів 5 разів: тричі він був помальований, згодом пошкоджений, а останнього разу - зруйнований. Щоразу меморіальний знак відновлювали зусиллями української громади. Усього з 15 українських пам'ятників 3 було знищено, 5 пошкоджено й 7 помальовано. Польська сторона не відновлює пам'ятні знаки українців, що зазнали нападів. Ці акти вандалізму залишаються без розгляду польськими правоохоронними органами", - розповів начальник відділу обліку та збереження місць пам'яті Українського інституту національної пам'яті Павло Подобєд.
Два нападения на украинцев из-за их национальности зафиксированы в Польше - Цензор.НЕТ 4687

Нагадаємо, 26 квітня активісти та представники польських націоналістичних організацій розібрали надгробний пам'ятник воїнам УПА на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля.
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Как говорится, в семье не без урода. Хотя в Западной Европе меньше рассизма. Но вот буквально на этой неделе здесь прогремел *взрыв*, связанный с тем, что арбитр позволил себе рассистские высказывания в отношении футболиста -африканца из клуба г. Pescara.
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В Польше еще остались рудименты тупизма(особенно, как здесь сказано, среди криминальных элементов), но страна движется в другую сторону от мракобесия. В России тоже остались рудименты, но здравомыслия, а основная часть населения скатывается в пропасть идиотизма. Посему добавлю позитива в сегодняшний день:brent- 49,38 .
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Если их не на крутят или не проплатят им по барабану украинец ты или русский
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To jest bardzo złe. Pomyśl, co robisz. Znam cię jako bardzo ładne i gościnnych ludzi! Co się z tobą dzieje?
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Настоящий - украинец и в Африке - будет украинец, если таков. Как и РП. Кто есть ты - состояние души. Например? Как это.

Два нападения на украинцев из-за их национальности зафиксированы в Польше - Цензор.НЕТ 2433

И чем плоха украиночка? Як і хлопці?
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Яке,лять, состояніє души, коли ти в Польшу їздиш гроші заробляти. Потому шо йобнуте государство з тебе сьому шкуру спускає. І ти пиздуїш рабом на пана, шоб вернутись в вільну Україну вільним українцьом. Вернутись в оце убожество, оці непонятні субсидії і прочую хрень.
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Ой не надо)))) эти паляки стольким вашим памогли в европу папасть
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Очень странные праишествия.
Еше лет десеть назад поляки очень тепло отнасились это я сам видел и не думаю что за эти десеть лет что та сильно изменилось.
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жестоко избили палками с вбитыми в них гвоздями".
Ого, обычный мордобой их уже не устраивает.
Вероятность того, что местные кого нибуть из наших убьют, с каждым днем становится все выше и выше.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва нападения на украинцев из-за их национальности зафиксированы в Польше
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