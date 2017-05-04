 Два нападения на украинцев из-за их национальности зафиксированы в Польше

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
В Ченстохове группу из трех украинцев атаковали трое поляков, которые вели себя агрессивно, били и оскорбляли пострадавших. Следователи выяснили, что причиной нападения была национальность. Нападавшим от 22 до 28 лет и они имеют криминальное прошлое. Всем им предъявлены обвинения в избиении и унижении на национальной почве, они арестованы на 3 месяца.
Через несколько дней назад подобный инцидент произошел в Новой Гуте - одном из районов Кракова. Там трое поляков напали на 17-летнего украинца, который со своим польским знакомым играл в баскетбол на школьной площадке, и жестоко избили палками с вбитыми в них гвоздями. Причиной нападения также стало украинское происхождение избитого юноши. Подозреваемые задержаны полицией и взяты под стражу на 3 месяца. Им грозит до 8 лет заключения.
3022 60
Два человека получили телесные повреждения во время массовых мероприятий 1 мая в Херсоне, - полиция(57)
Задержанных в Великобритании украинцев вскоре депортируют: решается вопрос о привлечении к ответственности капитана яхты, - МИД(25)
Семь украинских нелегалов задержаны в Англии, - BBC(26)
Полиция задержала 30 участников конфликта во Львове. ФОТОрепортаж(64)
Проблема вертикали: Украина стала заложницей собственных традиций(0)
Конфликт на пляже в Одессе: в отделение полиции доставлены 10 человек. ФОТОрепортаж(65)
В Севастополе в детском роллер-фестивале приняла участие девочка в украинском национальном костюме. ВИДЕО(302)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пока наша страна не станет страной с передовой экономикой и с новейшей передовой технологией для армии,такой чтобы в буквальном смысле обсирались даже заткнуться про какие то там якобы геноциды поляк в Украине , эти уроды будут наглеть.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
хотя, соглашусь с юзером vivv555777, шо этому националистическому душку подсыпал вони Качинский. вроде, на вид безобидный ботаник, а какой ядовитый внутри оказался!
Ответить
Ответить
Ответить
Опублікована карта руйнувань українських пам'ятників у Польщі
https://t.co/Zd7PJwElm8
Останній випадок - наруга над пам'ятником в Грушовичах
Упродовж трьох років у Польщі зруйновано або осквернено 15 українських пам'ятників, в Україні - 4 польських, і всі відновлені коштом української сторони. Натомість у Польщі - жоден.
Про це повідомив Український інститут національної пам'яті, який разом зі студією інфографіки Remarker створив карту руйнувань українських пам'ятників у Польщі та польських в Україні.
Останній випадок - наруга над пам'ятником воїнам УПА на цвинтарі польського села Грушовичі поблизу Перемишля - стався 26 квітня, був санкціонований місцевою владою та отримав схвалення у Варшаві.
"Надмогильний пам'ятник воякам УПА у Грушовичах зазнавав нападів 5 разів: тричі він був помальований, згодом пошкоджений, а останнього разу - зруйнований. Щоразу меморіальний знак відновлювали зусиллями української громади. Усього з 15 українських пам'ятників 3 було знищено, 5 пошкоджено й 7 помальовано. Польська сторона не відновлює пам'ятні знаки українців, що зазнали нападів. Ці акти вандалізму залишаються без розгляду польськими правоохоронними органами", - розповів начальник відділу обліку та збереження місць пам'яті Українського інституту національної пам'яті Павло Подобєд.
Нагадаємо, 26 квітня активісти та представники польських націоналістичних організацій розібрали надгробний пам'ятник воїнам УПА на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5xcZQ7QUuGs
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И чем плоха украиночка? Як і хлопці?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Еше лет десеть назад поляки очень тепло отнасились это я сам видел и не думаю что за эти десеть лет что та сильно изменилось.
Ответить
Ответить
Ого, обычный мордобой их уже не устраивает.
Вероятность того, что местные кого нибуть из наших убьют, с каждым днем становится все выше и выше.
Ответить