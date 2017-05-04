 На восстановление живучести военных складов и арсеналов дополнительно выделено 200 млн гривен, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 4 мая, находясь с рабочей поездкой в Балаклее сообщил Министр обороны Украины Степан Полторак.
"Около 99 млн гривен выделено на восстановление повреждений, причиненных пожаром на складе в Балаклее, из них 9 млн - на разминирование территории, - отметил министр. - Кроме этого, из резервного фонда государства дополнительно выделено 200 млн гривен на восстановление живучести военных складов и арсеналов".
Также Полторак отметил, что особое внимание будет уделяться составам с вооружением, расположенным вблизи границ с Российской Федерацией.
"У нас есть четкий план по принятию неотложных мер, чтобы не допустить подобных случаев", - сообщил он.
Полторак также отметил, что, учитывая 25 лет недофинансирования, на обеспечение полного восстановления арсеналов и складов требуется около 5 млрд гривен.
Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.
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.. Вы лучше скажите, при таких бабахах, хоть один из караула пострадал? Или их сняли заблоговременно?
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круто!
прое.....ли скоко там тыщ снарядов, на скоко там мильёно гривен - никто не наказан, всё зарыли и списали на кацапов(слава кацапам, шо на их теперь можно списать ВСЁ огорчающие в жизни!), а мы теперь плати!!!!!!!!!?
такими темпами и с такими... мы ещё сто лет от кацапов не отвоюемся!
я в шоке от такого мародёрства.
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подібний інцидент у Новій Гуті - один із районів Кракова.
там троє поляків напали на 17-річного українця, який зі своїм польським знайомим грав у баскетбол на шкільному майданчику, та жорстоко побили палицями із вбитими до них цвяхами.
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