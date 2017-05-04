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Все про:Минобороны (5039) Полторак (808) Балаклея (115)

 На восстановление живучести военных складов и арсеналов дополнительно выделено 200 млн гривен, - Полторак

Из резервного фонда государства дополнительно выделено 200 млн гривен на восстановление живучести военных складов и арсеналов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня, 4 мая, находясь с рабочей поездкой в ​​Балаклее сообщил Министр обороны Украины Степан Полторак.

"Около 99 млн гривен выделено на восстановление повреждений, причиненных пожаром на складе в Балаклее, из них 9 млн - на разминирование территории, - отметил министр. - Кроме этого, из резервного фонда государства дополнительно выделено 200 млн гривен на восстановление живучести военных складов и арсеналов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак - участникам ликвидации ЧП в Балаклее: Вы с честью выполнили свой долг, спасая родную землю от беды. Спасибо

Также Полторак отметил, что особое внимание будет уделяться составам с вооружением, расположенным вблизи границ с Российской Федерацией.

"У нас есть четкий план по принятию неотложных мер, чтобы не допустить подобных случаев", - сообщил он.

Полторак также отметил, что, учитывая 25 лет недофинансирования, на обеспечение полного восстановления арсеналов и складов требуется около 5 млрд гривен.

Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.

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полтораСрак и иже с ним с ухмылкой потирают руки.....200 лямов попилить -- "святое" дело!
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Какая прелесть - украли на миллиард, перед проверкой подпалили и получили еще 200 миллионов на распил...
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Выдадут роте охраны по лазерной указке , в лучшем случае .
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Нормуль.. Распродали половину, а терь 200 лямов за труды насущные

.. Вы лучше скажите, при таких бабахах, хоть один из караула пострадал? Или их сняли заблоговременно?
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Деньга - пойдет на подпорки? Что бы не было следующего - Big Bada Boom?

На восстановление живучести военных складов и арсеналов дополнительно выделено 200 млн гривен, - Полторак - Цензор.НЕТ 7463
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вы проеба......ли, а мы за это заплати?!
круто!
прое.....ли скоко там тыщ снарядов, на скоко там мильёно гривен - никто не наказан, всё зарыли и списали на кацапов(слава кацапам, шо на их теперь можно списать ВСЁ огорчающие в жизни!), а мы теперь плати!!!!!!!!!?
такими темпами и с такими... мы ещё сто лет от кацапов не отвоюемся!
я в шоке от такого мародёрства.
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ніхто не поважає державу злодіїв - Упродовж останніх двох днів у польських Ченстохові сталися напади на українців на національному грунті , поляки поводилися досить агресивно: завдавали ударів потерпілим по всьому тілі та обзивали їх. причиною зухвалого нападу стала національність громадян України.
подібний інцидент у Новій Гуті - один із районів Кракова.
там троє поляків напали на 17-річного українця, який зі своїм польським знайомим грав у баскетбол на шкільному майданчику, та жорстоко побили палицями із вбитими до них цвяхами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа восстановление живучести военных складов и арсеналов дополнительно выделено 200 млн гривен, - Полторак
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