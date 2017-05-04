 Совет Европы опубликовал решение по Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссыллкой на сайт Совета Европы.
Решение Комитета включает в себя 11 пунктов, в которых, в частности, министры снова осудили аннексию Крыма и Севастополя и призвали РФ соблюдать права человека в Крыму, расследовать случаи нарушений прав человека на полуострове.
Кроме того, министры призвали отменить незаконное решение суда, касающееся запрета деятельности Меджлиса Крымско-татарского народа, предоставить доступ правозащитным органам Совета Европы на Крымский полуостров, создать безопасную и благоприятную среду для местных и международных средств массовой информации, правозащитников и неправительственных организаций.
Также в Совете Европы выступили за повторный визит комиссара Совета Европы по правам человека в Крым поскольку последний его визит туда состоялся в сентябре 2014 года, а также призвали к выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2016 года "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)
Кроме того, Комитет решил вернуться к вопросу о ситуации в Украине осенью с перспективой принятия комплексного решения.
8215 57
Материалы по теме: Оккупация Крыма Репрессии в оккупированном Крыму
"Вода камень точит. Наша общая борьба за Крым рано или поздно заставит россиян уйти оттуда с позором", - Ирина Геращенко о решении СЕ(55)
Совет Европы признал Россию ответственной за ситуацию в оккупированном Крыму, - МИД(144)
Порошенко о решении Совета Европы по Крыму: "Подтверждение неизбежности ответственности России"(54)
Комитет Министров Совета Европы требует от РФ отменить запрет Меджлиса, - Климкин(14)
Карманный "меджлис" для Кремля?(0)
Украина требует прекратить преследование журналистов в оккупированном Крыму, - МИД(2)
В оккупированном Крыму сообщают о находке склепа времен Александра Македонского(54)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В какой раз это все происходит , все осуждают и осуждают не что бы дать оружие летальное Украине и помочь освободить Крым и донбасс от русских
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Может , предлог "нет" где-то упущен , или где-то добавлен ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Знаменитый партизан и авторитетный свидетель Османов Бекир сообщал, что 78 татар-офицеров было расстреляно на склоне Сапун-горы (Севастополь), он же уточнял количество жертв взрыва в Туаке - 12 человек.Гораздо позже окончания депортации произошёл расстрел в Корбекуле, у стены сарая для сушки фруктов. Свидетели, на сей раз не татары, рассказывают, что у офицеров ордена и медали не были сняты, сверкали на солнце до последней минуты. Поскольку казнь происходила не в глухом лесу или на пустынном побережье, то её наблюдали многие, и подробностей сохранилось больше. Среди 7 человек расстрелянных двое - Арнаутов и Подош - были местными, их узнал в лицо корбекульский пастушок, русский мальчик Володя Шеленга, рано утром проходивший со стадом близ сараев. Лётчик Арнаутов Муаррем, брат казнённого, узнал о казни брата совершенно случайно, от соседа по палате в госпитале, во время обычной беседы, то есть из совершенно независимого источника.Сообщают, что в 1945 году крупная группа средних и старших офицеров-крымских татар (300-400 чел.) собралась в Симферополе. Они требовали возвращения их семей в Крым. Дело дошло до Москвы, из ЦК партии поступило распоряжение отправить всю группу временно в какой-нибудь санаторий на Южном берегу, пока будет решена техническая сторона дела. Так и сделали, а затем состоялось обычное "решение проблемы", свидетелем исполнения которого оказался вполне конкретный человек, военный шофёр Гриша: "Была глубокая ночь, мы, не зная для чего, остановились у здания санатория, в машины стали грузить каких-то людей, охрана была такая, что у каждого из этих людей был поставлен охранник, и каждый вёл своего. Я услышал только, что мы едем в какое-то дере (ущелье). С нами никто не разговаривал. По приезду в это дере, мы, выгрузив людей, стали отъезжать, я услышал частые автоматные очереди, услышали это и другие водители. Людей которых казнили было приблизительно человек 400"
Ответить
Ответить
http://glavred.info/ekonomika/ceny-na-neft-rezko-obvalilis-obnoviv-minimum-s-noyabrya-2016-goda-433642.html
Ответить
Ответить
Ответить
Честно говоря, не ожидал, что Порох окажется много подлее беглого Януковоща, который на фоне Пороха выглядит обычной дамбасской уркой.
Здесь указ:
"Указанные лица лишаются гражданства Украины"
Ответить