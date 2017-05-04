EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины
  8215  57
Материалы по теме:
Все про:Крым (19638) Меджлис (706) решение (25) Совет Европы (407) крымские татары (1458)

 Совет Европы опубликовал решение по Крыму

В четверг Совет Европы опубликовал решение Комитета министров по Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссыллкой на сайт Совета Европы.

Решение Комитета включает в себя 11 пунктов, в которых, в частности, министры снова осудили аннексию Крыма и Севастополя и призвали РФ соблюдать права человека в Крыму, расследовать случаи нарушений прав человека на полуострове.

Кроме того, министры призвали отменить незаконное решение суда, касающееся запрета деятельности Меджлиса Крымско-татарского народа, предоставить доступ правозащитным органам Совета Европы на Крымский полуостров, создать безопасную и благоприятную среду для местных и международных средств массовой информации, правозащитников и неправительственных организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вода камень точит. Наша общая борьба за Крым рано или поздно заставит россиян уйти оттуда с позором", - Ирина Геращенко о решении СЕ

Также в Совете Европы выступили за повторный визит комиссара Совета Европы по правам человека в Крым поскольку последний его визит туда состоялся в сентябре 2014 года, а также призвали к выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2016 года "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совет Европы признал Россию ответственной за ситуацию в оккупированном Крыму, - МИД

Кроме того, Комитет решил вернуться к вопросу о ситуации в Украине осенью с перспективой принятия комплексного решения.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Вы хотите 3-ей мировой войны на територии Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вы в этом уверен? А в Сирии что? Я имею в виду - полономоштабную 3-ю мировую. Читайте о Второй мировой, и делайте выводы. В Украине происходит подготовка к войне. С Вами я не согласен, но в смап не отправлю. Слава Украине!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Світова війна, як показує досвід двох попередніх, це коли одна половина світу воює з іншою. Зараз же расєя сама і всі проти неї. Так що не про Третю світову може йти мова, а про санацію планети Земля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не знаю, за что вас в спам... Когда рвали на куски Польшу - тоже казалось, что масштабы не те, что в 1-ую мировую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
За фактичну пропозицію здати Україну в обмін на "несвітову" війну...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот и я не понял, за что попал в спам. Но я не обижаюсь. Насчет Полшы. На ее напали и немцы и савок. И Полностью розорвали. Теперь Европа вооружается. Литва тоже. И в Литве делаются такие учение,что ойойой. Аналогов таких учений нет (я тут серьзно говорю). Слава Украине!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Україна знову мусить тільки кров'ю, без жодних "навчань"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
давай я завтра приду к тебе домой с ак заберу квартиру и будем жить как друзья
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какая мировая?У России нет союзиков..Война мира идет против одной роисии...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
))) Я хочу, а хера ми за всіх тут лямку тягнем? парашка провалиться в свою ж вигрібну яму і тоді джапани з чайнами з криками кІя та бАнзай ринуться ділити Сибір разом з ковбоями, канадіанці залізуть на верхівку світу і висадять там кленову рощу, хАрячіє хВінскіє парні підуть рубати карєльськіє бєрьозкі, Ганси в йА-йА Кьонісбєргская волость і навіть бульбаши побіжать засажувати прилеглі городи новими сортами бульби. І все це ні за здрасті - аревідерчі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лихо ты паРашку расхерячил - камня на камне не оставил...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Хуйло" написал с большой буквы, а "украины" с маленькой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
О, нет. Довольно веский аргумент к вынесению в нашу пользу вердикта в европейском суде
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как они будут контролировать его выполнение? Почему не осудили высадку иностранного военного контингента без шевронов на нашей суверенной территории и проведение сомнительных референдумов под дулом автоматов в пользу левого государства? С этого надо начинать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1938 год так ничему Европу и не научил. Впоследствии заплатят в стократ дороже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому что это должна сделать ООН. В которой засрашка в очередной раз вето наложит. Это не совет Европы осуждать должен. А так в европейском суде против засрашки теперь можно использовать это решение как доказательство правоты Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дальше больше, никто никому ничего не должен и не будет выносить. Грузия, Чечня, Молдова, Украина, Финляндия сами на себя напали. Вот так сдавать свой ядерный потенциал второй в мире под гарантии пустозвонов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
лучше бы он новые санкции опубликовал. от этого было бы больше пользы для возвращения Крыма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Замечательное решение. Главное чтоб наш МИД теперь не завтыкал в суде добавить это решение к делам по Крыму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот имено. Украинский МИД должен каждый день руссне напоминать. Посмотрите, как теперь выглядет Сурков. Таким он выглядет не только из-за того, что мало спал или заболел. Работа МИД'а - говорить и не дать покоя руссоМИДу. А работа солдат УКраины - уменьшать состав лугондониянцев и дунбасианитов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На їхні рішення хуйло тільки показує середній палець та "ображається",стріляючи на Донбасі реактивними залпами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пора и нам прекратить мечтать о возвращении Крыма. Куда реальнее действовать на разрушение РФ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Призвали, обсудили, осудили..... Все признаки полного не стояния или по научному политической импотентности
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В четверг Совет Европы опубликовал решение Комитета министров по Крыму.
В какой раз это все происходит , все осуждают и осуждают не что бы дать оружие летальное Украине и помочь освободить Крым и донбасс от русских
 показать весь комментарий
Ответить
 
Идет ВОЙНА, а они там такие занятые, они же не вопросы по миру решают, или в Европе везде война???? Что за сроки ???? чем вы там занимаетесь занятые вы наши, а я понял они кОпируют нашу РАДУ, те тоже очень устали деребанить, теперь поехали свои находки инспектировать!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
После новости с курильщиком , уж и не знаю , не напутал ли Цензор ещё чего-нибудь ?
Может , предлог "нет" где-то упущен , или где-то добавлен ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Срать нужно на все советы , это наша земля . Где был бы Израиль , если бы слушал их ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у израиля США главный союзник, поэтому им и пох на мнение европы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Израиле власть и народ едины а у нас... поэтому и имеем ту фигню что имеем!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уже россия в лице Захаровой сказала, что СЕ ничего не решил...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Решение Совета ЕС вызывает сожаление. Ситуация с выполнением Минских соглашений действительно менялась мало из-за нежелания Киева выполнять свои обязательства по данным документам. Ответный российский "стоп-лист" также продолжит действовать, но это не наш выбор", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, текст которого опубликован на сайте МИД...
 показать весь комментарий
Ответить
 
С таким же успехом могли опубликовать свое решение и вручить бабуинам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в ответ на это манька-аблигация из мацковскага МИДа сказала,что ей по....ть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему часто упоминается Севастополь отдельно от Крыма? Разве это не одна территория?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По Конституции Севастополь всегда был отдельной административной единицей и подчиняется напрямую Киеву.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Севастополь це як бутилка в бутилці. Там територія не закінчується границями міста. Раніше сама територія була фортецею від того й повелося. Зараз це такого значення уже немає, але назва залишилася от її і повторюють.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Актияр и Крым это одна территория. Просто в Киеве думают, что когда Крым освободится от оккупантов, а, он точно освободится. Считают, что Крымцы позволят на так называемом Севастополе будет база военная. За 245 лет ни чего хорошего рашка не принесла в Крым, только разорения и мародёрства и геноцид.

"Знаменитый партизан и авторитетный свидетель Османов Бекир сообщал, что 78 татар-офицеров было расстреляно на склоне Сапун-горы (Севастополь), он же уточнял количество жертв взрыва в Туаке - 12 человек.Гораздо позже окончания депортации произошёл расстрел в Корбекуле, у стены сарая для сушки фруктов. Свидетели, на сей раз не татары, рассказывают, что у офицеров ордена и медали не были сняты, сверкали на солнце до последней минуты. Поскольку казнь происходила не в глухом лесу или на пустынном побережье, то её наблюдали многие, и подробностей сохранилось больше. Среди 7 человек расстрелянных двое - Арнаутов и Подош - были местными, их узнал в лицо корбекульский пастушок, русский мальчик Володя Шеленга, рано утром проходивший со стадом близ сараев. Лётчик Арнаутов Муаррем, брат казнённого, узнал о казни брата совершенно случайно, от соседа по палате в госпитале, во время обычной беседы, то есть из совершенно независимого источника.Сообщают, что в 1945 году крупная группа средних и старших офицеров-крымских татар (300-400 чел.) собралась в Симферополе. Они требовали возвращения их семей в Крым. Дело дошло до Москвы, из ЦК партии поступило распоряжение отправить всю группу временно в какой-нибудь санаторий на Южном берегу, пока будет решена техническая сторона дела. Так и сделали, а затем состоялось обычное "решение проблемы", свидетелем исполнения которого оказался вполне конкретный человек, военный шофёр Гриша: "Была глубокая ночь, мы, не зная для чего, остановились у здания санатория, в машины стали грузить каких-то людей, охрана была такая, что у каждого из этих людей был поставлен охранник, и каждый вёл своего. Я услышал только, что мы едем в какое-то дере (ущелье). С нами никто не разговаривал. По приезду в это дере, мы, выгрузив людей, стали отъезжать, я услышал частые автоматные очереди, услышали это и другие водители. Людей которых казнили было приблизительно человек 400"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цены на нефть резко обвалились, обновив минимум с ноября 2016 года

http://glavred.info/ekonomika/ceny-na-neft-rezko-obvalilis-obnoviv-minimum-s-noyabrya-2016-goda-433642.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько опубликовал на своей странице в соцсетях указ Пороха о лишении гражданства народного депутата Андрея Артеменко и... бывшего заместителя одесского губернатора Александра Боровика, соратника Михаила Саакашвили. Таким образом кучерявая профурсетка лишила Боровика возможности получить в будущем гос. должность.
Честно говоря, не ожидал, что Порох окажется много подлее беглого Януковоща, который на фоне Пороха выглядит обычной дамбасской уркой.
Здесь указ:
"Указанные лица лишаются гражданства Украины"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовет Европы опубликовал решение по Крыму
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти