 И.о.главы киевской таможни Тупальский рассказал об особенностях налогообложения при покупке в зарубежных интернет-магазинах

Об этом он написал на своей в Facebook.
Тупальский напомнил, что все посылки стоимостью до 150 евро не облагаются налогом, независимо от того, о чьем заказе идет речь -физического или юридического лица.
"Не знаете, как доказать, что вы заплатили за свой заказ меньше 150 евро? Будьте готовы предоставить подтверждающие документы относительно стоимости заказов, выписки из банков, подтверждающие оплату товара, указанные в кассовых или товарных чеках, ярлыках, других документах розничной продажи, содержащие сведения о стоимости", - отметил Тупальский.
Таможенник также добавил: "Если посылка стоит больше 150 евро, то вы должны оплатить пошлину и налог на добавленную стоимость от суммы, превышающей эту сумму".
По словам Тупальского, стоимость отправки для юридических лиц может включать или не включать в себя стоимость доставки, в зависимости от условий поставки, указываются в коммерческом инвойсе согласно Incoterms (стоимость доставки добавляется на условиях доставки EXW, FOB, FCA). Вместе с тем, главный киевский таможенник предупредил, что попытки обойти уплату налога отслеживаются сотрудниками таможни.
"Предупреждаю тех, кто пытается искусственно занизить стоимость посылки (например, разбив ее на несколько, чтобы не платить пошлину и НДС) - вряд ли у вас это получится, зато иметь только лишнюю мрака", - акцентировал Тупальский.
Он напомнил о запрещенных для пересылки товары.
"Кроме оружия, легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ - это также, например, грязная одежда и обувь без документов о проведенной фумигации. Такие вещи могут быть опасными для тех, кто касается пакетов во время транспортировки", - заявил Тупальский.
Также он добавил, что таможенники не распаковывают посылки самостоятельно. "Распаковка и предъявления к таможенному досмотру осуществляется представителем экспресс-перевозчика (оператора почтовой связи). Обзор проводится должностным лицом таможенного органа в присутствии не менее двух представителей экспресс-перевозчика (оператора почтовой связи). Распаковка и таможенный досмотр осуществляется по требованию должностного лица таможни, а также в случаях, установленных законодательством (повреждение упаковки, не испрашивается стоимость и т.п.)", - написал Тупальский.
В завершение главный таможенник столицы пообещал ответить на вопросы, которые могут возникнуть у тех, кто заказывает товары за рубежом.
Как сообщалось ранее, в 2016 году через Киевскую городскую таможню прошло более 25 млн. почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро.
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Такая хрень в Беларуси,и пидаРоссии,там кажется тоже планку понизили.
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К чему это ваш высер? Яценюк указом уменьшил вдвое безналоговый лимит, и это вполне осязаемо!
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В то время Яценюк ни каких указов издавать не мог......
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"20 марта 2014
Правительство подготовило пакет непопулярных реформ.
В Кабмине подготовили законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Одним из его пунктов предусмотрено снижение максимального размера пересылаемого товара с 300 до 150 евро.
- Уменьшить необлагаемый импорт товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, с 300 до 150 евро, - говорится в пояснительной записке к документу."
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Закон принимала прошлая рада 7-го созыва.....назвав этот закон антикризисным...
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Мы писали, наши пальчики устали?
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Пошлина и НДС не оплачиваются в случае если:
• стоимость товара, который пересылается почтой или экспресс-почтой не превышает 150 Є;
• стоимость товара, который находится в ручной поклаже или сопровождаемом багаже, при автомобильных, железнодорожных и морских перевозках не превышает 500 Є и весит не более 50 кг;
• фактурная стоимость товара, который находится в ручной поклаже или сопровождаемом багаже, при авиаперевозках не превышает 1000 Є.
К примеру, при пересылке почтой стоимость товара составляет 200 Є.
Сумма превышения таможенного лимита составляет 50 Є.
Пошлина составит 5 Є (50Є*10%).
НДС составит 11Є ((50Є + 5 Є)*20%).
Суммарная стоимость таможенного оформления составит 16Є
Депутаты, чиновники, судьи, их жены, дети, бл@ди на машинах не ездят и по почте китайское барахло не заказывают - поэтому и такая х.ня, малята
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Кто покупал много за меньшие деньги, так и будет покупать, а если у человека находятся 150-200 евро на покупки подобные, то и налог сможет заплатить.
Сравните в ЕС и Беларуси по 22 евро примерно лимит, вот где кошмар
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Что до того как ты заказываешь..это твои проблемы..я заказываю раз в два-три дня..что бы одновременно посылки не пришли.....
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Продавать ноутбуки БЕЗ процессоров, БЕЗ памяти и БЕЗ накопителей.
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27.03.2014 20:00
За:246 Проти:15 Утрималися:3 Не голосували:57 Всього:321
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України
Кількість депутатів: 88
За:81 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:4 Відсутні:3
Позафракційні
Кількість депутатів: 59
За:29 Проти:1 Утрималися:0 Не голосували:10 Відсутні:19
Фракція Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)
Віталія Кличка"
Кількість депутатів: 42
За:37 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:5
Фракція Всеукраїнське об'єднання "Свобода"
Кількість депутатів: 35
За:34 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:1
Казалось бы и каким боком ко всему этому щоколадные....???
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