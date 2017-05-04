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Все про:налоги (2478) таможня (1355) Тупальский (1)

 И.о.главы киевской таможни Тупальский рассказал об особенностях налогообложения при покупке в зарубежных интернет-магазинах

И.о. начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский рассказал, какие ограничения есть для покупки товаров за рубежом и как рассчитать сумму таможенного сбора и налога за посылку, дороже 150 евро.

Об этом он написал на своей в Facebook.

Тупальский напомнил, что все посылки стоимостью до 150 евро не облагаются налогом, независимо от того, о чьем заказе идет речь -физического или юридического лица.

"Не знаете, как доказать, что вы заплатили за свой заказ меньше 150 евро? Будьте готовы предоставить подтверждающие документы относительно стоимости заказов, выписки из банков, подтверждающие оплату товара, указанные в кассовых или товарных чеках, ярлыках, других документах розничной продажи, содержащие сведения о стоимости", - отметил Тупальский.

Таможенник также добавил: "Если посылка стоит больше 150 евро, то вы должны оплатить пошлину и налог на добавленную стоимость от суммы, превышающей эту сумму".

По словам Тупальского, стоимость отправки для юридических лиц может включать или не включать в себя стоимость доставки, в зависимости от условий поставки, указываются в коммерческом инвойсе согласно Incoterms (стоимость доставки добавляется на условиях доставки EXW, FOB, FCA). Вместе с тем, главный киевский таможенник предупредил, что попытки обойти уплату налога отслеживаются сотрудниками таможни.

"Предупреждаю тех, кто пытается искусственно занизить стоимость посылки (например, разбив ее на несколько, чтобы не платить пошлину и НДС) - вряд ли у вас это получится, зато иметь только лишнюю мрака", - акцентировал Тупальский.

Он напомнил о запрещенных для пересылки товары.

"Кроме оружия, легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ - это также, например, грязная одежда и обувь без документов о проведенной фумигации. Такие вещи могут быть опасными для тех, кто касается пакетов во время транспортировки", - заявил Тупальский.

Также он добавил, что таможенники не распаковывают посылки самостоятельно. "Распаковка и предъявления к таможенному досмотру осуществляется представителем экспресс-перевозчика (оператора почтовой связи). Обзор проводится должностным лицом таможенного органа в присутствии не менее двух представителей экспресс-перевозчика (оператора почтовой связи). Распаковка и таможенный досмотр осуществляется по требованию должностного лица таможни, а также в случаях, установленных законодательством (повреждение упаковки, не испрашивается стоимость и т.п.)", - написал Тупальский.

В завершение главный таможенник столицы пообещал ответить на вопросы, которые могут возникнуть у тех, кто заказывает товары за рубежом.

Как сообщалось ранее, в 2016 году через Киевскую городскую таможню прошло более 25 млн. почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро.
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Покупайте у олигархов в супермаркетах со "сладкими" накрутками, а не на али-экспресс!- лафа кончилась.
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А лучше ручками делайте сами,! У нас много хитрожопых,все хотят торговать петь и танцевать.
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Что тебя не устраивает в том, что человек решил торговать?
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Когда у нас опустятся цены на энергоносители (которые все прихватизированы барыгами) и налоги до того уровня, как в Китае, только тогда можно говорить об собственном производстве. А пока про "покращання" может пускать пузыри только шоколадное кодло, работающее через офоры!
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Пару лет назад же было 300 евро, понизили планку чтоль? И как аргументировали?
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По всей вероятностью "покращеннем життя пересичного украинця"((((((
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Ну как-как - "интертопам" и "цитрусам" деньги нужны.
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Дефицит бюджета,вот аргумент.
Такая хрень в Беларуси,и пидаРоссии,там кажется тоже планку понизили.
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на говняшке до сих пор планка до 1.000 долларов в месяц.
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Яценюк в 2014-м "временно" снизил порог с 300 до 150$ . Да так и забыл, что это было "временно".
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Яценюк тогда был никто..и звали его никак....
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"кто/никто как/никак"

К чему это ваш высер? Яценюк указом уменьшил вдвое безналоговый лимит, и это вполне осязаемо!
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Вдвое лимит уменьшен законом от 27 марта 2014 года.....законом который принят верховной радой прошлого созыва.....
В то время Яценюк ни каких указов издавать не мог......
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Хорош трындеть! Ты чей козачек вообще? - Шоколадного?
"20 марта 2014
Правительство подготовило пакет непопулярных реформ.

В Кабмине подготовили законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Одним из его пунктов предусмотрено снижение максимального размера пересылаемого товара с 300 до 150 евро.

 - Уменьшить необлагаемый импорт товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, с 300 до 150 евро, - говорится в пояснительной записке к документу."
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С 1 апреля 2014-го стало 150 евро..
Закон принимала прошлая рада 7-го созыва.....назвав этот закон антикризисным...
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"вряд ли у вас это получится, зато иметь только лишнюю мрака", - акцентировал Тупальский. Источник: http://censor.net.ua/n438855 - это как??
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"...вряд ли у вас это получится, зато иметь только лишнюю мрака"

Мы писали, наши пальчики устали?
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Возвращаясь с поездки за кордон, купив два парфюма в дьюти-фри и бутылку хорошего вина или вискаря нужно будет заплатить налог. Жлобство неприкрытое или покращення?
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Не надо путать буй с пальцем : После принятия нового таможенного кодекса с 1 июня 2016 года можно ввозить без пошлины в Украину товары стоимостью до 150 Є, до 500 Є, и до 1000 Є.
Пошлина и НДС не оплачиваются в случае если:
• стоимость товара, который пересылается почтой или экспресс-почтой не превышает 150 Є;
• стоимость товара, который находится в ручной поклаже или сопровождаемом багаже, при автомобильных, железнодорожных и морских перевозках не превышает 500 Є и весит не более 50 кг;
• фактурная стоимость товара, который находится в ручной поклаже или сопровождаемом багаже, при авиаперевозках не превышает 1000 Є.
К примеру, при пересылке почтой стоимость товара составляет 200 Є.
Сумма превышения таможенного лимита составляет 50 Є.
Пошлина составит 5 Є (50Є*10%).
НДС составит 11Є ((50Є + 5 Є)*20%).
Суммарная стоимость таможенного оформления составит 16Є
Депутаты, чиновники, судьи, их жены, дети, бл@ди на машинах не ездят и по почте китайское барахло не заказывают - поэтому и такая х.ня, малята
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В ненавистной РФ посылки не облагаются стоимостью до 1000$. Так где "покращання"?
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Не нужно путать горячее в тяжелым....в паРаше...1000 баксов в месяц......а у нас 150 евро ОДНА посылка....и в месяц у вас их может быть 10-20 посылок...итого 1500-3000 евро.....
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"горячий", ты часто заказываешь 10-20 посылок в месяц? С туалетной бумагой чтоли ? Меня бы устроило даже 1 раз в год, но чтобы не пришлось делить неделимое из-за смехотворного лимита в 150 евро! Тем более, если буду из-за этого "иметь только лишнюю мрака"
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Постоянно заказываю....в среднем 10 посылок в месяц.....
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придется прям на границе с горла всосать парфюм и по душиться хорошим вином
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Таможенники без работы не остануться в отличии от тех, кто хотел сэкономить, покупая напрямую без прокладок, накручивающих цену на ровном месте.
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Пока живут на свете дураки , то жить нам стало бы с руки . Кот Базилио и Лиса Алиса .
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да это шыкаладный поц бредит. С каких дел оно решило что больше 150 е облагается налогом? просто посылать свинью шыкаладную нахер.
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Нашли твари где еще можно с бедного народа можно бабла посбивать.
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Тупальський, йди в сраку. Розбирайся, чмо, з е-декларантами. Боїшся ? Всрався? А то в найбідніших забираєш можливість якусь річ дешевше купити. Дно, пізнєц. Не вистачає терпіння, вже вішати пора.
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Барыги рыгошоколадные ! Если вы боритесь за енергонезависимость , сделайте беспошлинный ввоз солнечных батарей и тепловых насосов . Хотя о чем я .
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Еще один "пастух" барыжный нарисовался....чтоб вы сволочи подавились своими 150 EUR
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не подавятся..до сих пор же суки не подавились шоколадные...
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150 евро адекватная сумма, в чем проблема?
Кто покупал много за меньшие деньги, так и будет покупать, а если у человека находятся 150-200 евро на покупки подобные, то и налог сможет заплатить.

Сравните в ЕС и Беларуси по 22 евро примерно лимит, вот где кошмар
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Почему-то у вас в штатах лимит 800$, в педерации - 1000$. А для нас, ты называешь адекватным 150 евро ? Как-то не вежливо с твоей стороны. Или ты нас изгоями считаешь? Кстати за бугор продавать (используя PayPal) могут все - и кацапы, и молдаване, и китайцы.. кроме нас - наши "псевдоевроинтеграторы" считают, что мы этого недостойны.
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В педерации 1000 баксов в месяц..... а у нас 150 евро ОДНА посылка.....
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В одной партии (контейнере) сумма не больше 150, а не одна посылка. Это во первых. А во вторых я, например, не заказываю чаще раза в месяц, так что мне до фени - за месяц, или за одну!
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В один день 150 евро..если быть точным.....
Что до того как ты заказываешь..это твои проблемы..я заказываю раз в два-три дня..что бы одновременно посылки не пришли.....
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Еще раз говорю, "в одной депеше (грузе), общей стоимостью не более 150 евро". Это тот контейнер, который поступает на таможню. А не "в день".
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Про налоги на комерческие закупки из-за бугра слышал. Еще есть штатный налог на товары. Но про лимиты ничего не слышал.
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Ага, "штатный налог", 4-9%. Вы сравните с нашим НДС (20%) + налог на прибыль + подоходный налог + еще куча всяких!
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зато я слышал! потому что иногда приходится отправлять из-за границы на склад в NJ, и знаю лимит!
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не надо сравнивать со страной в которой правит больной на голову диктатор...
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Идея для зарубежных интернет магазинов:
Продавать ноутбуки БЕЗ процессоров, БЕЗ памяти и БЕЗ накопителей.
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При чем тут 150 евро и доказательства на таможне? Когда же Украина избавится от совкового дерьма?
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твари ебаные....зону свободной торговли сделали суки шоколадные................
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Фракція Всеукраїнське об'єднання "Свобода"
Кількість депутатів: 35
За:34 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:1

Казалось бы и каким боком ко всему этому щоколадные....???
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаИ.о.главы киевской таможни Тупальский рассказал об особенностях налогообложения при покупке в зарубежных интернет-магазинах
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