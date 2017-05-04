 Полторак - участникам ликвидации ЧП в Балаклее: Вы с честью выполнили свой долг, спасая родную землю от беды. Спасибо

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
"Сегодня мы чествуем людей, которые с честью и достоинством вынесли тяжелые испытания, безупречно выполнили свой гражданский долг и, рискуя жизнью и здоровьем, спасали родную землю от беды. Я искренне благодарен им за это", - сказал генерал армии Украины Степан Полторак.
За организацию и оказание всесторонней помощи при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, активную гражданскую позицию и патриотизм, шестнадцать участников ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Балаклея были награждены знаками отличия Министерства обороны Украины - нагрудным знаком "Знак почета" и медалью "За содействие Вооруженным Силам Украины".
Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.
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