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 Полторак - участникам ликвидации ЧП в Балаклее: Вы с честью выполнили свой долг, спасая родную землю от беды. Спасибо

Сегодня, 4 апреля, в рамках рабочей поездки в город Балаклея Харьковской области, Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак наградил шестнадцать участников ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на 65-м арсенале.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

"Сегодня мы чествуем людей, которые с честью и достоинством вынесли тяжелые испытания, безупречно выполнили свой гражданский долг и, рискуя жизнью и здоровьем, спасали родную землю от беды. Я искренне благодарен им за это", - сказал генерал армии Украины Степан Полторак.

За организацию и оказание всесторонней помощи при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, активную гражданскую позицию и патриотизм, шестнадцать участников ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Балаклея были награждены знаками отличия Министерства обороны Украины - нагрудным знаком "Знак почета" и медалью "За содействие Вооруженным Силам Украины".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На арсенале в Балаклее работают комиссии по выяснению причин пожара, - МО. ФОТО

Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.



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Чи понесе хто небудь з лампасоносців хоч якусь відповідальність за знищені арсенали?
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