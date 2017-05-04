 Боевики ОРЛО третьи сутки не отдают тела трех погибших на Светлодарской дуге воинов ВСУ, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "ЭВАКУАЦИЯ 200", сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников, началась процедура по возврату тел героев на подконтрольную Украины территорию.
Уже со 2 мая, украинская сторона готова в любое время принять тела погибших защитников для дальнейшей их передачи родственникам. Однако уже третьи сутки представители ОРЛО дают обещания и постоянно меняют передаче тел погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
В свою очередь, в случаях гибели врага, представители ВСУ, следуя морально-этическим нормам, всегда отдают тела погибших без каких-либо проволочек и манипуляций в свою пользу", - говорится в сообщении.
Напоминаем, ранее сообщалось о гибели 3 воинов ВСУ на Светлодарской дуге. Их тела находятся на территории контролируемой боевиками.
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Есть уже практически стандартные подходы в Мире. За 1 своего положить 10 чужих. Т.е. пустить в расход 30 сепаров.
Тогда в следующий раз и думать будут быстрее и хитрожопить желания не будет.
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http://patrioty.org.ua/society/biitsi-ato-pokazaly-svoikh-okhorontsiv-v-93-i-ombr-pukhnaste-popovnennia-video-170682.html
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http://evora.patrioty.org.ua/blogs/hosdep-nastupaie-palata-predstavnykiv-ssha-pryiniala-biudzhet-protydii-rf-170677.html
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Я бы назвал их просто боевиками Плотницкого.
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