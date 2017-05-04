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 Боевики ОРЛО третьи сутки не отдают тела трех погибших на Светлодарской дуге воинов ВСУ, - штаб АТО

Представители ОРЛО третьи сутки дают обещания и постоянно меняют время передачи тел погибших украинских военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"В рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "ЭВАКУАЦИЯ 200", сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников, началась процедура по возврату тел героев на подконтрольную Украины территорию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне АТО за сутки ранены 9 украинских воинов, враг 52 раза обстрелял позиции ВСУ, - штаб АТО

Уже со 2 мая, украинская сторона готова в любое время принять тела погибших защитников для дальнейшей их передачи родственникам. Однако уже третьи сутки представители ОРЛО дают обещания и постоянно меняют передаче тел погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

В свою очередь, в случаях гибели врага, представители ВСУ, следуя морально-этическим нормам, всегда отдают тела погибших без каких-либо проволочек и манипуляций в свою пользу", - говорится в сообщении.

Также читайте: Вследствие обстрела Авдеевки погиб украинский боец, - штаб АТО

Напоминаем, ранее сообщалось о гибели 3 воинов ВСУ на Светлодарской дуге. Их тела находятся на территории контролируемой боевиками.
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Как дети малые...

Есть уже практически стандартные подходы в Мире. За 1 своего положить 10 чужих. Т.е. пустить в расход 30 сепаров.
Тогда в следующий раз и думать будут быстрее и хитрожопить желания не будет.
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Ага, 30 орков уже пришли и головы свои подставили, чтобы их "положили".
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Одним ударом арты можно и больше нашинковать, учитывая, что все места их дислокации известны. Было бы желание и воля командования.
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А ми їм за це воду постачаємо.. З гуманітарнмх міркувань..
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"представители ВСУ, следуя морально-этическим нормам" - откуда в зоне зачумления у ватников могут быть нормы, мораль, совесть ?
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А как после ответных обстрелов, на запрос сепаров предоставить "прекращение огня" для эвакуации 200 и 300, так всегда пожалуйста. Разрешить, а как подойдут забирать, мочить безбожно, всех подряд, ублюдков.
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"Боевики ОРЛО" выглядит так, будто в остальных районах ЛО тоже есть свои боевики.

Я бы назвал их просто боевиками Плотницкого.
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Спасибо пороху за минск. За жопОБлок. Сколько за две нкдели погибших. Нк конечно не мажоры же гибнут. И депутаты на морях. Барыга позвони хуйлу. Может подсобит. Местные выборы показали шо рыги власть по тихоньку возвращают себе. И кто им помогает. Главнвй рыг порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики ОРЛО третьи сутки не отдают тела трех погибших на Светлодарской дуге воинов ВСУ, - штаб АТО
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