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 Политика Украины
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Все про:адвокат (915) Богачук (20) Сердюк (10) суд (20765) уголовное дело (2257) Янукович (32435) государственная измена (130)

 Суд над Януковичем: адвокат беглого экс-президента анонсировал новые факты. ВИДЕО

Адвокат беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк анонсировал новые факты в данном уголовном деле.

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сообщил после заседания суда.

"Виктору Януковичу есть что сказать в этом процессе. Есть очень важные факты, которые еще не озвучивались нами", - заявил адвокат Виталий Сердюк.


Видео: Олег Богачук

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ГПУ будет просить суд приговорить Януковича к пожизненному лишению свободы, - Кравченко. ВИДЕО

Также он добавил, что личное участие Януковича в данном процессе в настоящее время является невозможным.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Защита Януковича решила не заявлять отвод составу суда и прокурорам. ФОТО

Напомним, Янукович обвиняется в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления) Уголовного кодекса Украины.

Отметим также, что Оболонский райсуд Киева перенес подготовительное заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 18 мая.



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адвокат беглого экс-президента анонсировал новые факты

А батон то был не настоящий.
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Экспертами была обследована задница овоща, следов от золотого унитаз не обнаружено.
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Это его работа пиздеть с умным видом. Помнится Хрущёв ляпнул в своё время ,что у нас есть не только ракеты с ядерными боеголовками, а ещё кое что. Правда так это кое что так никто найти и не смог
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факт один - путин тебя нагнул паскуду и поставил раком, но, он не смог нагнуть украинский народ, вот поэтому он и хуйло.
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Ога. И каждый раз новые.

Сундук с фактами блин...
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адвокат еще тот...морда хитрая и продажная!!!
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Новые факты...Это то, что он нечаянно приказал убивать людей по настоянию кремля?Или рыги не хотели воровать деньги из казны Украины?Это случайно гос. средства казны попали к ним .Доказательством последнего факта есть то. что деньги вывозились в контейнерах- ни кто не заглянул туду. пока они хранились в даче яныка и ещё в 5 точках Украины(он по дороге в Крым сворачивал с маршрута и не на долго делал остановки-не думаю.что по.исять
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Фарс , призванный отвлечь внимание простого народа от полного пиз.еца внутри страны .
Власть это шоу ни к чему не обязывает , плюс обходится в копейки , а народ ликует .
Не удивлюсь , если срок будет виртуальным , а "отсиживать" его Янукович будет где-нибудь в СИМсах .
А что ?
Дорисуют нового персонажа , и - вперёд , голожопые , устройте ему тяжёлую жизнь !
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вот кого-то интересует суд над хряком?
они не могут посадить тех тварей из тварей, которые живут в Украине и за которыми не надо бегать и напрягать кучу всяких служб!...
но нам упорно пылят глаза всеми охаянным и забытым шапкокрадом, который намного безобиднее внутренних хуйловских эмиссаров. да и нынешний порох сильно похож на позднего януковича.
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Да уж, безобидный - довел казну до нуля, что пришлось у хуйла деньги брать, а хуйло бы тут развернулся на все 15 лярдов.
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ну а щас шо то поменялось? страну уже не доводят, а наоборот, ранее сворованное возвращают? бегут на перегонки...
нам замыливают глаза информ "событием" и рассчитывают, шо мы, как кацапские овцы на это поведёмся. я это к тому...
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Он был зеком и сдохнет зеком,что бы там адвокат ни мямлил.
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сомневаюсь. легитимный батон уже с шыкаладным цехом расчитался и теперь ждет своего назначения не дамбас и луганду. Безальтернативец его сцыт т.к. овощ многое проблеять про его мыролюбство может по глупости своей.
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Стопудово что-то про страусов расскажет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд над Януковичем: адвокат беглого экс-президента анонсировал новые факты. ВИДЕО
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