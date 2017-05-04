 Суд над Януковичем: адвокат беглого экс-президента анонсировал новые факты. ВИДЕО

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сообщил после заседания суда.
"Виктору Януковичу есть что сказать в этом процессе. Есть очень важные факты, которые еще не озвучивались нами", - заявил адвокат Виталий Сердюк.
Также он добавил, что личное участие Януковича в данном процессе в настоящее время является невозможным.
Напомним, Янукович обвиняется в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления) Уголовного кодекса Украины.
Отметим также, что Оболонский райсуд Киева перенес подготовительное заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 18 мая.
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А батон то был не настоящий.
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Сундук с фактами блин...
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Власть это шоу ни к чему не обязывает , плюс обходится в копейки , а народ ликует .
Не удивлюсь , если срок будет виртуальным , а "отсиживать" его Янукович будет где-нибудь в СИМсах .
А что ?
Дорисуют нового персонажа , и - вперёд , голожопые , устройте ему тяжёлую жизнь !
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они не могут посадить тех тварей из тварей, которые живут в Украине и за которыми не надо бегать и напрягать кучу всяких служб!...
но нам упорно пылят глаза всеми охаянным и забытым шапкокрадом, который намного безобиднее внутренних хуйловских эмиссаров. да и нынешний порох сильно похож на позднего януковича.
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нам замыливают глаза информ "событием" и рассчитывают, шо мы, как кацапские овцы на это поведёмся. я это к тому...
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