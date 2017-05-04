 Если Янукович будет признан виновным, то его задержат и доставят в Украину, - прокурор Кравченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такое мнение сегодня на брифинге высказал прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.
"Я считаю, что наши правоохранительные органы смогут выполнить данное решение (суда. - Ред.), задержать обвиняемого Януковича и доставить его в Украину", - сказал он.
Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура намерена просить Оболонский районный суд Киева приговорить бывшего Президента Виктора Януковича к пожизненному лишению свободы.
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Энтеббе, на Ростов!
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интересно сколько было с самого начала?
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ключевое слово сдеь ЕСЛИ
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Вариации "хо" совместно с "ха" не рассматривались!
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Заливайте дальше.
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Сам ты поедешь в рашку яныка забирать? ну-ну..
Был у нас уже боевой кроль, не хватало еще и боевого прокурора.
Понабирали на помойке всякой швали на высокие посты, понакупили корочек на Петровке - соевое правосудие, сэр.
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Лаврова так - на закуску...
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2. См. пункт 1.
3. Если суд все же не обосрется, то никакие правоохранительные органы его все равно не задержат.
4. Можно сделать вывод, что все сказанное Кравченко - хуцпа.
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шыкаладная гэбня? так она не по этим делам, она все больше наркоту может крышевать и контробанду.
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Высоцкий
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