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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8531) суд (20765) Янукович (32435) государственная измена (130)

 Если Янукович будет признан виновным, то его задержат и доставят в Украину, - прокурор Кравченко

В случае, если беглый экс-президент Виктор Янукович будет признан судом виновным, украинские правоохранители смогут задержать его в Российской Федерации и доставить в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такое мнение сегодня на брифинге высказал прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Я считаю, что наши правоохранительные органы смогут выполнить данное решение (суда. - Ред.), задержать обвиняемого Януковича и доставить его в Украину", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гобратюк о решении Интерпола по Януковичу: Не стоит исключать проблематику украинского законодательства

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура намерена просить Оболонский районный суд Киева приговорить бывшего Президента Виктора Януковича к пожизненному лишению свободы.

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Верим, конечно верим. Ведь все кто убивал людей на майдане уже сидят, не так ли?
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По моему он д-ил. Или ляпнул, а затем подумал. Или о этой возможности после смерти х-ла (хотя я думаю - легитимный потенциально - не жилец.)
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"Я считаю, что наши правоохранительные органы смогут выполнить данное решение (суда. - Ред.), задержать обвиняемого Януковича и доставить его в Украину"Источник: http://censor.net.ua/n438851
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это он так намекнул, что виновным шапкокрада не признают((
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Да уже все сидят ,только не понятно где , кто на Мальдивах а кто на Гаваях . Брильянтовые , Насироов , и можно список тысяч на двадцать приложить , которые " сидят " .
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ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах
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щас путя его отпустит жывого.чё то не верю,потому что "уверенно" говорит.
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первая версия была 1.5 млд.
интересно сколько было с самого начала?
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Если Янукович будет признан виновным...
ключевое слово сдеь ЕСЛИ
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А что, ему до решения суда следовало говорить, что витек будет признан виновным?
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не, ну я понимаю, - Юга в неотходняке... Но, Кравченко, ты ж не был замечен во злоупотреблении по утрам...
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Не тренди дура !!!
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Правдивые ведь не хамы и женщинам не грубят?
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А чего это дура? Мне самой интересно кто это его будет задерживать и в Украину доставлять.Такие заявочки можно действительно только с глубокого перепоя делать.
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НУ ТАК КОГДА УЖЕ !!!??? НЕ ТОМИТЕ !!! НА МАЙДАН ЕГО СРАЗУ ВЕДИТЕ )))
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Если Янукович будет признан виновным, то его задержат и доставят в Украину, - прокурор Кравченко И дадут должность министра ,а може Гросю заменит .
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награду надо дать тому кто привезет. в несколько миллионов долларов. пусть голову везет миллион получит.
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"Если человек идиот,то это надолго".(с). Так же и к югику вышесказанное относится...
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Не зря приняли закон о принудительном психиатрическом лечении, первый "клиент готов".
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наші смі не слідкують за цим - але у Венесуелі зараз йде справжній сайдан - за касками, проткстами, протигазами, та іншими атрібутами. https://www.yahoo.com/news/demonstrations-against-venezuelas-president-maduros-slideshow-wp-182540183/photo-p-bolivarian-national-guards-stand-photo-182540861.html
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вангую=задерживать будут уже покойного Витю а уголовное преследование прекратят в виду смерти подследственного....
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Так и задерживать не будут... А дело закроют по причине отсутствия обвинемого в живых.
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Вариации "ха": ха-ха-ха, ХА-ХА-ХА, ха-ха, ХА-ХА, ха-ха-ха-ха и просто ха!
Вариации "хо" совместно с "ха" не рассматривались!
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А там браслеты, невыезд,домой из под ареста по семейным обстоятельствам, людуську в охапку и народину.
Заливайте дальше.
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Этот Кравченко, военный прокурор, видать, такой же дятел унылый, как и его босс Толик-тепловизор.
Сам ты поедешь в рашку яныка забирать? ну-ну..
Был у нас уже боевой кроль, не хватало еще и боевого прокурора.
Понабирали на помойке всякой швали на высокие посты, понакупили корочек на Петровке - соевое правосудие, сэр.
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Все эти предсказания ГПУ вызывают иронический смех. Ну может у них есть план как это сделать.
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Оспади, как же вы всем осточертели своим пиздежем...
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Схоже готується чергова афера по грабунку українців .
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Тащите сюда уж сразу Путина, чего уж там.
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Отличная идея !!! А заодно и Шойгу (на которого также возбужено уголовное дело) прицепом прихватить... Ну чтобы два раза не ездить.
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Путина, Путина давай!
Лаврова так - на закуску...
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Этих привезём чуть позднее... после парада в Севастополе.
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Блин, Яценюка уже выдали на паРашу? Решению суда есть.
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Он полный идиот, как они его задержат, тайно выкрадут чтоли.))
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1. Суд все равно обосрется
2. См. пункт 1.
3. Если суд все же не обосрется, то никакие правоохранительные органы его все равно не задержат.
4. Можно сделать вывод, что все сказанное Кравченко - хуцпа.
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и кто пенькобежца доставит?
шыкаладная гэбня? так она не по этим делам, она все больше наркоту может крышевать и контробанду.
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"Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен."
Высоцкий
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Кравченко, ти разом з Матіос поїдеш і заарештуєш
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Янукович будет признан виновным, то его задержат и доставят в Украину, - прокурор Кравченко
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