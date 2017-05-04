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 Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в столице, - КГГА

После выходных в столице похолодает.

Киеве в ближайшие дни ожидается высокий уровень пожарной опасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА.

"Завтра, 5 мая, в столице ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7-9°, днем - 20-22°. Однако, как предупреждает Украинский гидрометцентр, 5-7 мая будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах", - сказано в сообщении.

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Теплая погода сохранится и в последующие дни. "Так, 6-7 мая будет переменная облачность, без осадков, температура днем 21-23°. Только днем 7 мая местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/сек", - отметили в КГГА.

8-9 мая ожидаются местами небольшие дожди. Температура 8 мая ночью 10-12°, днем - 12-14°; 9 мая ночью 6-8°, днем - 10-12°.
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Сегодня нефть очень красивая... Думаю что надолго...

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