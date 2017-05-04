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Все про:Киев (16995) Нацполиция (7222) убийство (4874)

 Возле киевского McDonald's неизвестный с одного удара убил мужчину, - Нацполиция. ВИДЕО

Возле кафе McDonald's у станции метро "Минская" в Киеве посетитель убил мужчину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

На опубликованных правоохранителями кадрах видно, как к клиенту фаст-фуда подошел человек. Они о чем-то говорили, после чего клиент ударил мужчину, и тот упал на асфальт.

Прибывшие на место полицейские обнаружили у кафе мужчину без признаков жизни - он умер в результате черепно-мозговой травмы.



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Как выяснили правоохранители, между мужчинами завязался словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил погибшего в лицо.

Подозреваемый с места преступления скрылся.

Начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Убийство по неосторожности", которая предусматривает от трех до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.
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Нормально. Убил человека ни за что, ни про что. А ему за это три года светит.
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Что за законы такие" по неосторожности" , это преднамеренное.
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Убийца есть убийца! И нехер голову морочить про "неосторожность"! Мерзавец должен получить по полной!
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а ведь не зря говорят о капле никотина, убивающей лошадь. хотя убивать курильщика это чересчур., хотя их развелось очень уж много и курят везде где захотят
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Макдональдські жлоби найдешевші камери з смітника покупили. Як по цим кадрам можна ідентифікувати людину? Три рази передивлявся - все розмито, якби й знав, не пізнав би. Згадав,як колись скнари з макдональдсу дітям допомагали. На касі касир: ми дітям допомагаємо. Підтримуєте? Кажу: звичайно. Тоді, каже, купіть в нас долоньку. Так тоді, відповідаю, це я допомагаю, а не ви. Беріть із своїх прибутків і жертвуйте на благочинність, а то за мої гроші піаряться. Отакі там благодійники.
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Убийца явно левша и совершенно определенно занимается спортом. Удар короткий и резкий.
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Та ты шо? Не может быть. Мы думали что он дрыщь пправша и наркоша
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Больше похоже, что он салфеткой воспользовался. Честно говоря, я очень сомневаюсь, что человек, который аккуратно убрал за собой в макдональдсе (причем на открытой площадке, где пустые столы стоят и никто место не караулит), будет там под навесами курить (где через каждые 50 сантиметров табличка о некурении). Вот не похоже, что это он там стоял курил и с людьми ругался.
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Убийца курильщик! У него в правой руке сигарета. Он затянулся перед тем как ударить. Разуйте глаза! Не пишите чушь и не поносите убитого. Земля ему пухом.
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Сами решайте - кто ударил и кто умер - типичная новость на цензоре.
Но кушать фастфуд вредно для сосудов головного мозга.
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жуть...я так в шутейной совершенно борьбе с другом сломал ему позвоночник
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там же рядом охраник или что-то похожее стоял
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Охранник будет свидетелем или подельником на суде посколько ничего не делал и даже прекрасно общался с убийцей, а если тот спортсмен то по неосторожности слить не пройдет, удар был нанесен преднамеренно.........
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То, что он оставил свои пальцы на посуде - 100%, другое дело станут ли сильно искать.

Он должен регулярно посещать тренировочный зал, где тоже есть видеокамеры.
Если персонал зала его опознает, то, скорее всего, предупредит и он к ним
больше ходить не будет.
Если убили не мента - полиции по барабану.
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Ну и где на фейсбук написано что убит курильщик???? Вам что повылазело? На видео видно что у убийцы в правой руке сигарета и он затянулся перед тем как ударить человека. Ну что за люди???... Прекратите поносить невинно убитого.!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозле киевского McDonald's неизвестный с одного удара убил мужчину, - Нацполиция. ВИДЕО
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