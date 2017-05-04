 Возле киевского McDonald's неизвестный с одного удара убил мужчину, - Нацполиция. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.
На опубликованных правоохранителями кадрах видно, как к клиенту фаст-фуда подошел человек. Они о чем-то говорили, после чего клиент ударил мужчину, и тот упал на асфальт.
Прибывшие на место полицейские обнаружили у кафе мужчину без признаков жизни - он умер в результате черепно-мозговой травмы.
Как выяснили правоохранители, между мужчинами завязался словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил погибшего в лицо.
Подозреваемый с места преступления скрылся.
Начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Убийство по неосторожности", которая предусматривает от трех до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.
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курение убивает
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Но кушать фастфуд вредно для сосудов головного мозга.
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Он должен регулярно посещать тренировочный зал, где тоже есть видеокамеры.
Если персонал зала его опознает, то, скорее всего, предупредит и он к ним
больше ходить не будет.
Если убили не мента - полиции по барабану.
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