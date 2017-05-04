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Все про:Киев (16995) Нацполиция (7222) убийство (4874)

 Возле киевского McDonald's неизвестный с одного удара убил мужчину, курившего в неположенном месте, - Нацполиция. ВИДЕО

Возле кафе McDonald's у станции метро "Минская" в Киеве посетитель убил мужчину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

На опубликованных правоохранителями кадрах видно, как к клиенту фаст-фуда подошел человек. Они о чем-то говорили, после чего клиент ударил мужчину, и тот упал на асфальт.

Прибывшие на место полицейские обнаружили у кафе мужчину без признаков жизни - он умер в результате черепно-мозговой травмы.


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Как выяснили правоохранители, мужчина сделал клиенту кафе замечание из-за курения в неположенном месте, а также из-за его ругани в адрес прохожих. Между ними завязался словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил погибшего в лицо, сообщили в полиции.

Подозреваемый с места преступления скрылся.

Начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Убийство по неосторожности", которая предусматривает от трех до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.
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Я вообще не курю. Я заметки читаю от начала до конца.
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34 Возле киевского McDonald's неизвестный с одного удара убил мужчину, курившего в неположенном месте, - Нацполиция. ВИДЕО

Как то по другому можно "понять"?
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А если было так - четкий пацан закурил, ему сделали замечание а он в ответ ударил того кто сделал замечание.
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Голова человеку дана не только еду в рот ложить....
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Люди, я розумію що новина подана трохи коряво. Але подивіться відео. Курець вбив того хто зробив зауваження.
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Дивилась, я не бачу там, щоб палив той, хто вдарив
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Вас смутило, что одного участника конфликта назвали мужчиной, а второго - клиентом кафе? Ну, возможно, стиль подачи новости не совсем корректный. Но если разобраться, то все становится на свои места, убили курильщика.
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Я наверное чего-то не поняла,мне показалось,что именно ударивший курил и ему сделали замечание.
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Казаться может что угодно, особенно на камерах видеонаблюдения, не отличающихся особым качеством съемки. А по факту так как описано в новости и как описала спикер МВД.
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Нікотин ти дим кардинально вкоротили життя тому бідолазі.
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В конце-концов , погибший добился таки своего - он умер не от рака лёгких ...
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Вообще-то статья липовая. Как это убить по неосторожности? Если случайно уронил утюг с балкона и хлопнул прохожего, то это да, убийство по неосторожности. Если же человек распускает руки, то это как минимум хулиганка... даже из благих намерений но хулиганка. Точно так-же можно грохнуть не желающего заплатить за проезд *зайца* или случайно наступившего на ногу прохожего. Случаев масса. Полиция применила смягчающую статью, что бы не сильно запариваться в поисках и не сильно грузить если найдут . И ещё. Судя по видео, этот посетитель-убийца являлся постоянным клиентом, так как прекрасно ориентировался в кафе и видимо кто то его знал. Это дополнительный повод смягчённой статьи. А про то что курильщик ругался видео ни как не подтверждает и это просто повод смягчить вину разыскиваемого.
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курить и сквернословить ясное дело - плохо. Но убивать за это - ещё хуже.. А ещё хуже убегать от ответственности за это.
Серло сбежало. Противно. Совершил поступок - ответь за него!
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Ну , ну ...
У нас и президенты-то бегут , а тут "пересичный громадянын" ...
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перекачаный в попу насосом "громадянин".. Эти павианы всегда демонстрируют своё "превосходство". Достаточно посмотреть на походку.. Я женщина, но таких гоблинов с анаболитическими "мышцами" видеть не могу, блевать тянет)))
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Именно. Достаточно пары секунд видео, чтобы понять кого из себя представляет сей бычёк.
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ага. С первой секунды видео видно, - такой себе, "директор пляжа". А сбежал, как последнее сцыкло.
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Никогда не осуждаю людей, которые ведут себя неправильно в общепринятых рамках морали в экстремальных ситуациях. И вам не советую. Ну, только если вы сами всегда все в этой жизни делали правильно. Тогда, респект вам!
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стараюсь жить так, чтобы не доставлять никому неудобств, в надежде, что и другие будут руководствоваться таким же правилом. Но, к сожалению, нашему обществу ещё далеко до гармонии.
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Ударил потому, что у нас спокойно можно бить людей, и остаться безнаказанным.
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согласен, бить кого то это удел быдла, нарушил закон вызови патруль и все, начал махать кулаками теперь сядет лет на 5
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К сожалению, подавляющее большинство сограждан хорошо и быстро понимает исключительно такой способ донесения мысли.
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Разве? Качество съемки не ахти, но вроде парень с черной футболке не затягивался ни разу.
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Правоохоронці дізналися, що до потерпілого підійшов невідомий і зробив зауваження, що той палив у недозволеному місці і лаявся з перехожими. Між незнайомцями стався словесний конфлікт, в результаті якого розшукуваний вдарив в обличчя загиблого, той впав на асфальт. Після цього невідомий зник з місця події", - повідомили в прес-службі.

У той же час на відеозаписі видно, що удар завдав чоловік з цигаркою. За попереднім діагнозом лікарів смерть наступила в результаті черепно-мозкової травми. Для остаточного визначення причини тіло направили на судмедекспертизу.
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Чувак - боксер! Твои навыки вполне могли бы пригодиться 2-го мая, у Куликового поля, применимо к мразьям - любителям русскава мира. Пользы бы было во сто крат больше.
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Дважды думать нужно перед тем пытаться кому то замечания делать. Жизнь одна, а мразоты вокруг миллионы. Если, к примеру, я каждый день буду делать замечания быдлу, курящему на остановках и очередях, то травматологию каждый день по несколько раз посещать буду.
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Смотрю, в коментах есть придурки, которіе рассуждают, правильно что убил или, мол тот сам виноват, так и надо. Вот народ.
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Вряд-ли ударивший предполагал, что может убить человека не слишком сильным ударом левой руки. Черепно-мозговая травма скорее всего из-за неудачного падения.
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Что ещё возмущает так это то что тут же стоял охранник который и должен был соедить за порядком и делать курцу замечания. Что он там делает? Столы охраняет? Жаль погибшего парня... земля ему пухом
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Смотрите внимательно видео!!!! Убил тот кто курил!!!
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Со своими блатными понятиями - на зону к уркам. Среди людей таким как ты делать нечего.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозле киевского McDonald's неизвестный с одного удара убил мужчину, курившего в неположенном месте, - Нацполиция. ВИДЕО
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