 Возле киевского McDonald's неизвестный с одного удара убил мужчину, курившего в неположенном месте, - Нацполиция. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.
На опубликованных правоохранителями кадрах видно, как к клиенту фаст-фуда подошел человек. Они о чем-то говорили, после чего клиент ударил мужчину, и тот упал на асфальт.
Прибывшие на место полицейские обнаружили у кафе мужчину без признаков жизни - он умер в результате черепно-мозговой травмы.
Как выяснили правоохранители, мужчина сделал клиенту кафе замечание из-за курения в неположенном месте, а также из-за его ругани в адрес прохожих. Между ними завязался словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил погибшего в лицо, сообщили в полиции.
Подозреваемый с места преступления скрылся.
Начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Убийство по неосторожности", которая предусматривает от трех до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.
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Как то по другому можно "понять"?
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Серло сбежало. Противно. Совершил поступок - ответь за него!
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У нас и президенты-то бегут , а тут "пересичный громадянын" ...
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У той же час на відеозаписі видно, що удар завдав чоловік з цигаркою. За попереднім діагнозом лікарів смерть наступила в результаті черепно-мозкової травми. Для остаточного визначення причини тіло направили на судмедекспертизу.
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