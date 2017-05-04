 В Красногоровке из окна выпала 7-летняя девочка

В Красногоровке Донецкой области из окна 2-го этажа выпала 7-летняя девочка, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Девочку 2010 года рождения доставили в больницу.
"Медики диагностировали у девочки открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы тела, закрытый перелом средней трети левого бедра со смещением и закрытый перелом нижней трети левой большеберцовой кости со смещением", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что травмы ребенок получил в результате падения из окна второго этажа, где мать оставила семилетнюю девочку и ее четырехлетнего брата без присмотра.
В прокуратуре рассказали, что мать-одиночка не работает, у нее четверо малолетних детей.
Мать на учете в полиции не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно и склонна к употреблению алкогольных напитков.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).
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