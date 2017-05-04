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Все про:Лавров (1403) Россия (70299) США (12482) Трамп (1031)

 В США до сих пор сохраняет инерцию "русофобская кампания", развязанная при Обаме, - Лавров

Москва сожалеет, что в США сохраняется "русофобская кампания", запущенная еще при Бараке Обаме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, на этапе, когда происходила смена администрации в Белом доме, наши отношения находились на очень низкой точке, поскольку администрация Обамы делала все возможное, чтобы их подорвать. И печально, что развязанная администрацией Обамы русофобская кампания сохраняет свою инерцию в США и сегодня", - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

Вместе с тем он отметил, что "мы хотим развивать отношения с любой страной, думать позитивно, развивать нормальные, взаимовыгодные, прагматичные связи".

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"Насколько мы понимаем, в ходе предвыборной кампании, теперь уже президент Трамп выступал примерно с таких же позиций за развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами, в том числе и с Россией. Соответствующий настрой подтвердился в ходе недавнего телефонного разговора президента РФ Путина и президента Трампа", - добавил российский министр.

Напомним, в 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

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Почему слово "руссофобская" постоянно пишут неправильно? причем тут мы?
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Пускай лошадь радуется, что только инерцыя, а не атака.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ США до сих пор сохраняет инерцию "русофобская кампания", развязанная при Обаме, - Лавров
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