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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8531) Интерпол (378) Янукович (32435) Горбатюк (225)

 Гобратюк о решении Интерпола по Януковичу: Не стоит исключать проблематику украинского законодательства

Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича из-за проблем законодательного регулирования процедуры избрания меры пресечения в отношении разыскиваемых подозреваемых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Причины указанные в письме, хотя есть определенное непонимание до конца тех аргументов, почему, именно основываясь на них, принято такое решение... Их оглашать не могу, потому что есть предупреждение по поводу ограниченности информирования или утечки информации. В общих чертах - они касаются проблем законодательного регулирования процедуры избрания меры пресечения в отношении разыскиваемых подозреваемых", - отметил он.

Горбатюк подчеркнул, что в ГПУ есть основания для обжалования решения Интерпола о снятии с розыска экс-президента Виктора Януковича. "У нас есть основания настаивать на своих аргументах, которые мы предоставляли по поводу законности решений относительно сообщения о подозрении, избрания меры пресечения. Мы будем пользоваться этой возможностью, хотя, с другой стороны, не стоит исключать проблематику нашего законодательства... Этот путь тоже надо рассматривать, совершенствование законодательства", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура обжалует решение Интерпола о прекращении розыска Януковича, - Горбатюк

При этом Горбатюк подчеркнул, что ГПУ будет настаивать на том, что документы относительно объявления в розыск Януковича были согласованы с действующим законодательством. "Мы хотим показать аргументами, что если есть замечания к форме, то суть основывается на законе. Это принятые судом решения на основании предоставленных документов, доказательств. Именно решение соответствует закону, и форма, которая на сегодня действует, мы ее придерживались. Сможем ли мы убедить Интерпол в наших аргументах, это уже другой вопрос... Мы возражаем против той позиции и будем приводить свои аргументы, чтобы они пересмотрели свое решение, мы будем настаивать на тех данных, которые мы предоставляли, на тех документах, что они приняты в соответствии с законодательством и должны приниматься во внимание и исполняться", - уточнил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зрадофилам рано радоваться. Проблему с прекращением розыска Интерполом Януковича, Клюева и Онищенко мы решим, - Луценко

Напомним, ранее стало известно, что Интерпол снял с розыска четвертого президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра Януковича, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и экс-главу АП и секретаря СНБО Андрея Клюева.

В частности, в Интерполе мотивировали, что постановление судов о разрешении на задержание с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не считается постановлением о содержании подозреваемого/обвиняемого под стражей. Соответственно согласно правилам Интерпола, лицо, относительно которого не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не может быть объявлено в международный розыск.
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3 года коту под хвост, кто за это отвечать будет?
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Не в законодавстві тут справа, а намисній імпотенції.
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Портновский КПК был специально скроен для развала государственных функций. В сочетании с ползучим саботажем маємо те що маємо.
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Помимо несовершенств украинского законодательства имеет место либо полная импотентность следствия, либо откровенный сговор
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Учитывая сколько человек снято с розыска только за последние 2 дня, то таки точно сговор, а точнее использование прорех в законодательстве в пользу отдельных лиц. Скорее всего именно так все и готовилось - чтобы дать Интерполу повод принять именно такое решение.
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Svitlana Prykhodko™‏ @yA_LanaSvet 2 ч.2 часа назад
Венесуэла. Коктейли Молотова,горящие шины,выстрелы полиции,техника и фанерные щиты Как это всё до боли знакомо

Гобратюк о решении Интерпола по Януковичу: Не стоит исключать проблематику украинского законодательства - Цензор.НЕТ 7590
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Народу, но не правителям.... Наверное пора ознакомить?
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проблема в винницких швондерах, которые тянут страну на 3 майдан своим бездействием
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нельзя сейчас на Майдан( к сожалению нельзя.....
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Не стоит исключать проблематику продажности украинского правительства
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Югик же, обещал во всём разобраться и посрамить здрадофилов и рыгоаналов!
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еще юГик обещал громкие задержания...да юГик даже "апачи" обещал! а когда наконец выпьет столько, сколько мечтает, а не сколько может - пообещает даже космические корабли с Альфа-Центавры.
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В России жители уничтоженной пожаром деревни откопали спиртное в подвале сгоревшего магазина



Гобратюк о решении Интерпола по Януковичу: Не стоит исключать проблематику украинского законодательства - Цензор.НЕТ 5273



В деревне Бубновка Иркутской области (Россия), где пожар уничтожил 60 домов, продажа алкоголя сейчас запрещена.
Однако, как сообщает издание "Вести.Иркутск", местные жители нашли целый склад алкогольной продукции в подвале сгоревшего магазина и все выпили.

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проблематику украинских генпгокугогов и их хозяев не стоит исключать.
а законодательство тут совсем ни при чем.
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Ой , да какая там проблематика ???
Просто у власти в Украине вот уже 25 лет одни и те же - воры , жулики и бандиты ...
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А что его искать?)) Он готовится по скайпу в суде выступать)) Интерпол и не собирался его искать и задерживать... организация типа ООН... они и Бен Ладена искали бы до сих пор..если бы его амеры не вальнули))
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"Гобратюк о решении Интерпола по Януковичу"
цензор, вы уже бухаете в честь 9 Мая? зачастили с ошибками
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Плавна і спокійна передача влади "папередникам" . Хан Орди наказав завершувати цей цирк , от і завершують .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГобратюк о решении Интерпола по Януковичу: Не стоит исключать проблематику украинского законодательства
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