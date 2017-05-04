 Гобратюк о решении Интерпола по Януковичу: Не стоит исключать проблематику украинского законодательства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
"Причины указанные в письме, хотя есть определенное непонимание до конца тех аргументов, почему, именно основываясь на них, принято такое решение... Их оглашать не могу, потому что есть предупреждение по поводу ограниченности информирования или утечки информации. В общих чертах - они касаются проблем законодательного регулирования процедуры избрания меры пресечения в отношении разыскиваемых подозреваемых", - отметил он.
Горбатюк подчеркнул, что в ГПУ есть основания для обжалования решения Интерпола о снятии с розыска экс-президента Виктора Януковича. "У нас есть основания настаивать на своих аргументах, которые мы предоставляли по поводу законности решений относительно сообщения о подозрении, избрания меры пресечения. Мы будем пользоваться этой возможностью, хотя, с другой стороны, не стоит исключать проблематику нашего законодательства... Этот путь тоже надо рассматривать, совершенствование законодательства", - сказал он.
При этом Горбатюк подчеркнул, что ГПУ будет настаивать на том, что документы относительно объявления в розыск Януковича были согласованы с действующим законодательством. "Мы хотим показать аргументами, что если есть замечания к форме, то суть основывается на законе. Это принятые судом решения на основании предоставленных документов, доказательств. Именно решение соответствует закону, и форма, которая на сегодня действует, мы ее придерживались. Сможем ли мы убедить Интерпол в наших аргументах, это уже другой вопрос... Мы возражаем против той позиции и будем приводить свои аргументы, чтобы они пересмотрели свое решение, мы будем настаивать на тех данных, которые мы предоставляли, на тех документах, что они приняты в соответствии с законодательством и должны приниматься во внимание и исполняться", - уточнил он.
Напомним, ранее стало известно, что Интерпол снял с розыска четвертого президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра Януковича, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и экс-главу АП и секретаря СНБО Андрея Клюева.
В частности, в Интерполе мотивировали, что постановление судов о разрешении на задержание с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не считается постановлением о содержании подозреваемого/обвиняемого под стражей. Соответственно согласно правилам Интерпола, лицо, относительно которого не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не может быть объявлено в международный розыск.
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Венесуэла. Коктейли Молотова,горящие шины,выстрелы полиции,техника и фанерные щиты Как это всё до боли знакомо
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В деревне Бубновка Иркутской области (Россия), где пожар уничтожил 60 домов, продажа алкоголя сейчас запрещена.
Однако, как сообщает издание "Вести.Иркутск", местные жители нашли целый склад алкогольной продукции в подвале сгоревшего магазина и все выпили.
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а законодательство тут совсем ни при чем.
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Просто у власти в Украине вот уже 25 лет одни и те же - воры , жулики и бандиты ...
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Расчет ОСАГО: http://avto-strahovanie.in.ua/strahovka-avto-osago-kiev.html
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цензор, вы уже бухаете в честь 9 Мая? зачастили с ошибками
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