 МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Ливию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИДа.
"...МИД Украины в очередной раз призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Ливию, а тем, кто продолжает пребывать в упомянутой стране, - безотлагательно покинуть ее территорию", - сказано в сообщении.
Напомним, в Ливии ухудшилась ситуация с безопасностью, активизировалась деятельность террористических группировок, а также проводятся систематические задержания морских судов, в состав экипажей которых входят и украинские моряки.
МИД заявляет, что несоблюдение этих рекомендаций грозит жизни граждан, поскольку ливийские власти не способны гарантировать безопасность и правопорядок на всей территории страны.
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bamr @bamr69 35 мин.35 минут назад
Самарский завод Авиакор завершил выпуск Ан-140 из-за разрыва кооперационных связей с украинским госпредприятием Антонов.
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жжет мид.
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