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 Политика Украины
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Все про:безопасность (570) Ливия (663) МИД (4072)

 МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Ливию

Министерство иностранных дел призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Ливию из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИДа.

"...МИД Украины в очередной раз призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Ливию, а тем, кто продолжает пребывать в упомянутой стране, - безотлагательно покинуть ее территорию", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Европы признал Россию ответственной за ситуацию в оккупированном Крыму, - МИД

Напомним, в Ливии ухудшилась ситуация с безопасностью, активизировалась деятельность террористических группировок, а также проводятся систематические задержания морских судов, в состав экипажей которых входят и украинские моряки.

МИД заявляет, что несоблюдение этих рекомендаций грозит жизни граждан, поскольку ливийские власти не способны гарантировать безопасность и правопорядок на всей территории страны.
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...спасибки миду...Но у простых Украинцев денег нету даже комуналку оплатить.Какие там поездки нафик....
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там дохера наших работает. Ваш тупой сарказм неуместен.
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МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Ливию - типо ПОСТ...
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А как же импортозамещение?

bamr‏ @bamr69 35 мин.35 минут назад
Самарский завод Авиакор завершил выпуск Ан-140 из-за разрыва кооперационных связей с украинским госпредприятием Антонов.
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Это нанесет непоправимый удар по туристической отрасли!
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Там всегда была неспокойная ситуация, поскольку после Муаммара некому стало всех примирять и разруливать! В Триполи и Бенгази, как впрочем и в других городах на перекрёстках стоят БТРы и посты с вооружёнными людьми, возле отелей дежурит полиция. И на любой дороге можно столкнуться с едущей, на очередные разборки, группой поддержки на джипах с пулемётами!
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С целью поездки в ливию стояла длинная очередь в посольство. Украинский мид одним ударом пера ликвидировал эту очередь
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ок, вычеркиваю из планов. жаль, у меня Ливия как раз стояла в промежутке после работы и перед детсадиком. чем теперь время занять.......
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Почему до сих пор МИД не порекомендовал воздержаться от поездок в РФ. Почему не введен визовый режим с РФ. Почему всякие путинские бандиты, диверсанты свободно проникают в Украину и спокойно взрывают, убивают, оскверняют и т.д.
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Спасибо МИДу за ценные и своевременные рекомендации...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Ливию
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