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 Евровидение-2017: организаторы просят владельцев билетов приходить на шоу за 2-3 часа до начала

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве обращаются к обладателям билетов на одно или несколько шоу конкурса с просьбой приходить в Международный выставочный центр (МВЦ) примерно за 2-3 часа до начала мероприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщает PR-служба телеканала UA:Перший.

"Как и указано на билетах, шоу стартуют в 22:00. Именно в это время начнется телевизионная запись или прямая трансляция. К этому моменту все зрители должны сидеть на своих местах - чтобы не пропустить яркое начало, и старт конкурса прошел без каких-либо препятствий", - говорится в обнародованном в четверг днем сообщении.

Также организаторы конкурса просят купивших билеты на шоу обратить внимание, что в МВЦ на все время Евровидения действуют усиленные меры безопасности, предусматривающие прохождение через металлоискатели и рамки.

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"Сама проверка билетов тоже отнимает время. И заблаговременный приход позволит предотвратить очереди. К тому же посетители, которые придут раньше, смогут увидеть пре-шоу, которые пройдут на сцене до начала самого конкурса", - добавили в PR-службе телеканала.

Как известно, полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая. В этом году примут участие 42 страны. Это количество за всю историю конкурса удалось превысить лишь дважды - в 2008 и 2011 годах.



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За 3 часа!!!!! Там что ? Только один вход работает
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Будет интересно в случае пожара. Тоже три часа выходить будут.
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Тратить такие деньги и своё время , чтобы собственными глазами увидеть фриков , собранных со всей Европы ???
Мир сошёл с ума .
Если честно , деньги должны платить тем , кому взбредёт в голову посмотреть на этот балаган .
Ну , или хотя бы организовать бесплатный фуршет с напитками ...
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должны сидеть на своих местах - чтобы не пропустить яркое начало, и старт конкурса прошел без каких-либо препятствийИсточник: http://censor.net.ua/n438844

божежмой, мало того что выкинули гроши на эту пародию, так ещё и надо по команде сидеть
а там можно выходить когда приспичит или если например захотелось пойти покурить или по телефону поговорить или поесть или по телефону поговорить или не выпускают?
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нах нужно лучше по телику посмотреть. заплати за билет 3 часа до гейпара парся еще 3 на самом действе .как то не комфортно
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что это за развлечение если зритель должен подстраиватся когда им там придумается выступать? я не говорю что надо так щелкнул пальцами -поюттанцуют щелкнул закончили выступление, но надо чтобы, ведь зрители это то ради чего всё делается, ну кому надо чтобы музыку включали когда у тебя другие дела, включают когда хочется точно так же и кино включил посмотрел, вспомнилось что надо что-то другое сделать сделала потом досмотрела
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бред какой-то. Хорошо, что мы билеты не купили....
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Учитесь шановнэ паньство,это взята система безопасности из Израиля,там в магазин не войдешь если не покажешь сумку в открытом виде,и проверка билетов,могут быть поддельные.Кто был в Израиле,тот знает о чем я.
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Идиотизм, что там делать 3 часа, ничего нормально организовать не могут.
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Ощупывать и раздевать будут?
Зачем столько времени для прохода рамки? или на билетерах съэкономили, одного оставили, все деньги же ... в общем, закончились .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕвровидение-2017: организаторы просят владельцев билетов приходить на шоу за 2-3 часа до начала
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