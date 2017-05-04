 Евровидение-2017: организаторы просят владельцев билетов приходить на шоу за 2-3 часа до начала

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщает PR-служба телеканала UA:Перший.
"Как и указано на билетах, шоу стартуют в 22:00. Именно в это время начнется телевизионная запись или прямая трансляция. К этому моменту все зрители должны сидеть на своих местах - чтобы не пропустить яркое начало, и старт конкурса прошел без каких-либо препятствий", - говорится в обнародованном в четверг днем сообщении.
Также организаторы конкурса просят купивших билеты на шоу обратить внимание, что в МВЦ на все время Евровидения действуют усиленные меры безопасности, предусматривающие прохождение через металлоискатели и рамки.
"Сама проверка билетов тоже отнимает время. И заблаговременный приход позволит предотвратить очереди. К тому же посетители, которые придут раньше, смогут увидеть пре-шоу, которые пройдут на сцене до начала самого конкурса", - добавили в PR-службе телеканала.
Как известно, полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая. В этом году примут участие 42 страны. Это количество за всю историю конкурса удалось превысить лишь дважды - в 2008 и 2011 годах.
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Мир сошёл с ума .
Если честно , деньги должны платить тем , кому взбредёт в голову посмотреть на этот балаган .
Ну , или хотя бы организовать бесплатный фуршет с напитками ...
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божежмой, мало того что выкинули гроши на эту пародию, так ещё и надо по команде сидеть
а там можно выходить когда приспичит или если например захотелось пойти покурить или по телефону поговорить или поесть или по телефону поговорить или не выпускают?
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Зачем столько времени для прохода рамки? или на билетерах съэкономили, одного оставили, все деньги же ... в общем, закончились .
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