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Все про:Госдепартамент США (611) права человека (684) Тиллерсон (77)

 Права человека не всегда будут определять внешнюю политику США, - Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты не всегда могут позволить себе сотрудничать только с теми странами, которым близки базовые ценности США, в частности, в сфере прав человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам Тиллерсона, за последние два десятилетия Вашингтон "потерял контроль над тем, функционирует ли НАТО после холодной войны в пользу интересов США".

"Если мы будем прилагать усилия в сфере национальной безопасности для того, чтобы кто-то принял наши ценности, мы, вероятно, не сможем достичь наших целей... Это действительно создает препятствия для нашей способности продвигать наши интересы в сфере национальной безопасности, наши экономические интересы", - отметил Тиллерсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция России касательно Украины сегодня не слишком конструктивна, - госсекретарь США Тиллерсон

Госсекретарь добавил, что США не откажутся от основных ценностей. В некоторых случаях, по словам Тиллерсона, США должны и будут требовать от других стран соблюдать права человека, если они хотят сотрудничать с США. В других случаях США будут продолжать отстаивать свои ценности без того, чтобы использовать их в качестве рычагов.
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на пару с парашей, шо два гопника, испугать весь мир
мелкие страны, шо тараканы разбегаются под плинтусы, чей плинтус тот и крышует
это такой новый, циничный, экономический дериватив, ничего личного
вложения в ВПК, должно давать прибыль, в мирное время
проба пера, попытка скачать бабло с Германии, Южной Кореи
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нет. он всё правильно говорит.
имеется ввиду, шо США будут помогать странам, которые делают свою домашнюю работу "по приближению к демократическим ценностям", а не просто распизживаювают предоставляемую помощь, как делают у нас.
хуйлом здесь и не пахло.
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Ну если это значит потоптаться по правам кремлядей, чтобы достичь своих целей, то я согласен.🙂
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С Саудовской Аравией этот стандарт работает уже давно, хотя другим и малую толику того, что там не прощают.
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Иными словами ценности это хорошо, но баблосы еще лучше
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Да-да, особенно в случаях, если к примеру в качестве ценности воспринимать родную мать
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Интервью с криминальными авторитетами, там и про жизнь в тюрьмах. лично я о многом не знал.
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...Під Луганським боєць АТО підірвав себе, щоб не потрапити в полонПрава человека не всегда будут определять внешнюю политику США, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 6817
Під Луганським боєць АТО підірвав себе, щоб не потрапити в полонПершого травня на Донеччині героїчно загинули троє військових, які рятували свого пораненого. Таку оновлену інформацію щодо втрат повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передають Патріоти України із посиланням на українські ЗМІ."Тоді після 17-ї години українська військова група потрапила під потужний ворожий обстріл в районі селища Луганське. З'явилися поранені. Під час евакуації одного з поранених троє бійців героїчно загинули. Один підірвав себе гранатою, щоб не потрапити у ворожий полон", - розповів Мотузяник.Він додав, що загальні втрати наших військ за 1 травня - троє загиблих і четверо поранених. Українська сторона докладає максимум зусиль для повернення тіл воїнів. Нагадаємо, що в штабі АТО вчора вже розповідали подробиці цього подвигу, однак тоді йшлося, що український боєць намагався гранатою підірвати бойовиків.https://antikor.com.ua/articles/166348-pid_lugansjkim_bojetsj_ato_pidirvav_sebe_shchob_ne_potrapiti_v_polon
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В высшем руководстве России может появиться человек с русскими корнями - В прошлом году его специально убрали «в тень» с поста руководителя администрации президента, чтобы удалить всю накопившуюся вокруг него «токсичность». То есть чтобы подзабылись его «проколы» и связанные с ним скандалы. Говорят, что назначение С. Иванова на правительство вполне могло бы произойти ещё до выборов президента 2018 года
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Мда, похоже на то, что Тиллерсон собрался отрабатывать орден кремлевского упыря.(
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Права человека?Да права человека могут быть уничтожены Государственной целесообразностью в любой стране мира включая и США.
Негласное наблюдение,прослушка и т.д. и все это ведется без разрешения судов и граждан под прикрытием борьбы из терроризмом.
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Словом, если какая-то страна без атомной бомбы, повелась на цацки и отдала ее, то мы будем требовать от такой страны соблюдения прав человека , а если какая-то .бонутая бензоколонка с гопотой при власти ,но имеет атомную бомбу, то на фиг нам тот головняк, права человека мы чють- чють- подзабудем... И прикроемся красивыми словами про Национальную безопасность.
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а есть способ отобрать у гопоты ядренное оружие?ну ,так шоб хотя бы пол земли не ушло в тартарары?
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конечно есть, куча всяких фсб, цру, м5, мосадов

в конце концов рюзьких витязей, бетманов, человоков-пауков и др. спецуры

нах ер столько дармоедов, или они тоже с брелками борятся?
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ну.видимо хотя бы 95% гарантии никто дать не может
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А на хрена нам такая политика которая не продвигает наши ценности?
ПС - давно имею устойчивое убеждение что людей от нефти и газа к политике нельза подпускать на пушечный выстрел.
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Высокпоставленный чиновник США просто озвучил то, что давно стало нормой в международных отношениях, а именно двойные стандарты, с одной стороны парить всем мозги в мире про то как нужно толерастично относиться к педерастам , неграм и жидам, а с другой финансировать талибан (во время афганской войны совка), вопить про права человека и вкладывать сотни миллиардов долларов в тоталитарный Китай и "перезагружать" отношения с неофашистской кацапской ордой.
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Это не Realpolitik - это глубокая стратегическая ошибка. Видно, что бизнесмены дорвались к власти.
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ценность одна-БАБЛО!!!
а прпва челдовека свобода и т.д. все это для нас лохов(народа)!!
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Ничего личного.Бизнес.Но партнёры должны доверять друг другу.Путину верить нельзя.Какие права у х-ла?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрава человека не всегда будут определять внешнюю политику США, - Тиллерсон
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