 Права человека не всегда будут определять внешнюю политику США, - Тиллерсон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает агентство Associated Press.
По словам Тиллерсона, за последние два десятилетия Вашингтон "потерял контроль над тем, функционирует ли НАТО после холодной войны в пользу интересов США".
"Если мы будем прилагать усилия в сфере национальной безопасности для того, чтобы кто-то принял наши ценности, мы, вероятно, не сможем достичь наших целей... Это действительно создает препятствия для нашей способности продвигать наши интересы в сфере национальной безопасности, наши экономические интересы", - отметил Тиллерсон.
Госсекретарь добавил, что США не откажутся от основных ценностей. В некоторых случаях, по словам Тиллерсона, США должны и будут требовать от других стран соблюдать права человека, если они хотят сотрудничать с США. В других случаях США будут продолжать отстаивать свои ценности без того, чтобы использовать их в качестве рычагов.
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мелкие страны, шо тараканы разбегаются под плинтусы, чей плинтус тот и крышует
это такой новый, циничный, экономический дериватив, ничего личного
вложения в ВПК, должно давать прибыль, в мирное время
проба пера, попытка скачать бабло с Германии, Южной Кореи
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имеется ввиду, шо США будут помогать странам, которые делают свою домашнюю работу "по приближению к демократическим ценностям", а не просто распизживаювают предоставляемую помощь, как делают у нас.
хуйлом здесь и не пахло.
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Під Луганським боєць АТО підірвав себе, щоб не потрапити в полонПершого травня на Донеччині героїчно загинули троє військових, які рятували свого пораненого. Таку оновлену інформацію щодо втрат повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передають Патріоти України із посиланням на українські ЗМІ."Тоді після 17-ї години українська військова група потрапила під потужний ворожий обстріл в районі селища Луганське. З'явилися поранені. Під час евакуації одного з поранених троє бійців героїчно загинули. Один підірвав себе гранатою, щоб не потрапити у ворожий полон", - розповів Мотузяник.Він додав, що загальні втрати наших військ за 1 травня - троє загиблих і четверо поранених. Українська сторона докладає максимум зусиль для повернення тіл воїнів. Нагадаємо, що в штабі АТО вчора вже розповідали подробиці цього подвигу, однак тоді йшлося, що український боєць намагався гранатою підірвати бойовиків.https://antikor.com.ua/articles/166348-pid_lugansjkim_bojetsj_ato_pidirvav_sebe_shchob_ne_potrapiti_v_polon
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Негласное наблюдение,прослушка и т.д. и все это ведется без разрешения судов и граждан под прикрытием борьбы из терроризмом.
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в конце концов рюзьких витязей, бетманов, человоков-пауков и др. спецуры
нах ер столько дармоедов, или они тоже с брелками борятся?
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ПС - давно имею устойчивое убеждение что людей от нефти и газа к политике нельза подпускать на пушечный выстрел.
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а прпва челдовека свобода и т.д. все это для нас лохов(народа)!!
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