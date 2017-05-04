 Наблюдательный совет НОТУ подписал контракт с Аласанией

Наблюдательный совет общественного вещания подписал контракт с избранным на должность главы правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) экс-гендиректором Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Зурабом Аласанией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Напомним, 10 апреля Наблюдательный совет избрал его главой правления Общественного ТВ.

Аласания набрал 10 голосов членов Наблюдательного совета, тогда как его основной конкурент глава Госкомтелерадио Олег Наливайко набрал во втором туре семь голосов.

По итогам первого голосования оба они набрали по восемь голосов, еще один голос был отдан Роману Выбрановскому.

По условиям конкурса, глава правления Общественного телевидения имеет должностной оклад в сумме 76,8 тыс. грн и надбавки, доплаты и премии на основании решений наблюдательного совета.

С победителем конкурса подписывается контракт сроком на четыре года, с правом на повторное назначение на основании конкурса.

В конкурсе участвовали З.Аласания, О.Наливайко, Р.Выбрановский, Ю. Дараган, А. Коваленко А. Зирин, А.Зорка, М. Сиерант.

Зураб Аласания - журналист, учредитель и директор информационного агентства "МедиаПорт".