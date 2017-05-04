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 За рубежом
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Все про:загранпаспорт (122) оппозиция (5907) судимость (41) Навальный (352)

 Навальному выдали загранпаспорт

Ранее российскому оппозиционеру отказывали в выдаче документа из-за судимостей.

Оппозиционному российскому политику Алексею Навальному, которому раньше отказывали в выдаче загранпаспорта из-за судимостей, наконец выдали этот документ, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается на официальном сайте Навального.

"Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то - думаю - пранкеры. Всё же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил", - приводятся на сайте слова Навального.

согласно сообщению, оппозиционер теперь планирует поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз. По его словам, вчерашний замер показал у него 15% зрения на правом глазу.

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и билет в одну сторону, зачем ботоксному конкурент, хоть и полуслепой
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Чтоб считать бабло, достаточно иметь чувствительные пальцы
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приходят евреи к гитлеру и говоят слушай ну хватит уже! надоел!
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Куча паспортов - плохая замена бронежилету..
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Нам что радоваться из за того что этому анальному удмурту русня аусвайс отдала?
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Був би небезпечний для кремля, пуйло б йому паспорт не дав, а так можна чекати в гості цю феесбешную консерву, приїде сюди повітря отруювати.
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А бьют то все равно по роже а не по паспорту!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНавальному выдали загранпаспорт
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