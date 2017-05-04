 Навальному выдали загранпаспорт

Оппозиционному российскому политику Алексею Навальному, которому раньше отказывали в выдаче загранпаспорта из-за судимостей, наконец выдали этот документ, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается на официальном сайте Навального.
"Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то - думаю - пранкеры. Всё же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил", - приводятся на сайте слова Навального.
согласно сообщению, оппозиционер теперь планирует поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз. По его словам, вчерашний замер показал у него 15% зрения на правом глазу.
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