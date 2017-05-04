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Все про:ДТП (5726) Минздрав (1347) смертность (106)

 Украина - лидер по смертности на дорогах среди стран Европы. 43% погибших - пешеходы и велосипедисты, - Минздрав

В Украине самая высокая смертность на дорогах среди всех стран Европы.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента - начальник управления оказания медицинской помощи взрослым Департамента медицинской помощи Минздрава Украины Андрей Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"За последние 6 лет - это 2011-2016 годы - в Украине зарегистрировано около 170 тыс. ДТП с пострадавшими, где погибшими являются 26,5 тыс. человек, травмированы - 209 тыс. человек. В 2016 году зафиксирован рост количества ДТП на 11 6% и травмированных в них лиц - на 1,5% прирост по сравнению с 2015 годом", - сказал чиновник.

По словам Гаврилюка, более 43% погибших в ДТП прошлого года являются пешеходами и велосипедистами.

"ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и второй - среди детей в возрасте от 5 до 14 лет", - отметил он.

Гаврилюк также отметил, что согласно результатам анализа статистических данных и аналитического отчета Всемирного банка, в Украине большинство ДТП с тяжелыми последствиями происходит из-за превышения водителями скорости (39%), неустроенности пешеходных переходов (38%), нарушения правил переезда перекрестка (30%) на четвертом месте - управление авто в нетрезвом состоянии.

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Также, как добавил Гаврилюк, по оценкам Всемирного банка, потери украинской экономики от дорожно-транспортного травматизма ежегодно достигают 4,5 млрд долларов (расчеты на 2014 год).

В свою очередь замначальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции - начальник Управления безопасности дорожного движения Иван Прохоренко добавил, что в этом году в Украине уже совершено более 54 тыс. ДТП, из которых более 6 тыс. - с пострадавшими.

"В результате чего, к сожалению, 720 человек уже погибли и более 8 тыс. получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказал Прохоренко.

С 8 по 14 мая 2017 года в Украине пройдет Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения.


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Україна багато в чому в "лідерах" - точніше в антилідерах
Украина - лидер по смертности на дорогах среди стран Европы. 43% погибших - пешеходы и велосипедисты, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1896
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Как какой антирейтинг - так мы впереди планеты всей. Ну, хоть тут прославились.
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Почему? Этот показатель дает нам еще и первое место по количеству депилов на дорогах!
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А что удивительного? У нас самые хреновые дороги.
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поэтому лидер по смертям - превышение скорости?
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Потому что водитель не успевает объезжать ямы и лисипедистов одновременно, при этом следя за светофором и маневрами других "объезжающих"!
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и как следствие гибнет от превышения скорости?
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ну фотофиксацию третий год принимают......не к спеху. пусть синька дальше летает
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Синька на 4-м месте, а с первыми что делать?
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все это решают камеры и штрафы. один раз в Одессу съездишь соберешь 100 штрафов по 400 грн. и будешь до конца жизни соблюдать скоростные ограничения.
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Авакяновской статистики больше читайте. Если реальную хотите то откройте любой портал о ДТП. Там четко большинство новостей о алколыгах и пешиходах. Но эта статистика не удобна для государства, по тому, что оборудовать нормальные переходы, штрафовать бегунов и алколыг не так выгодно, как повесить камеры в безопасных местах и снимать бабло за превышение скорости на 3 кмч. А на людей им плевать
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Так Авакян сказал, что те камеры, что были закуплены до него не годятся и надо 1 млрд долларов на то, чтоб он купил такие, как ему нравится. Небось, опять гибридное что-то у японцев купит
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сам катаю,поэтому знаю как реально ездят велосипедуны(не путать с велосипедистами)!безмозглые дятлы,незнающие элементарных правил пдд!а про пешеходов и говорить нечего!
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Катала! Скольких переехал? От таких как ты пешеходам надо огородами ходить!
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После поездки по борщаговке, техосмотр не важен
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Надо глобально менять подход к безопасности. А то как всегда подход аля совок. И никто не думает(ну не выгодно им в этом ключе думать), почему в гармании скорости больше, а аварий меньше, почему в США права дают раньше, а аварий меньше, почему в Британии можно официально пить за рулем больше, а аварий меньше...
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Нефиг тут хвастаться. Зато у нас депилов больше!
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Когда вы в последний раз видели в нашей стране вот такую дорогу между райцентрами к примеру?
Украина - лидер по смертности на дорогах среди стран Европы. 43% погибших - пешеходы и велосипедисты, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8701
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ну так что теперь опять на заработок гаишных мусоров- очьень важьно отправлять на промысел в кусты вдоль дороги?
А сами дороги не пробовали ремонтировать и еще повысить штрафы за пьянку за рулем?
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Ну не знаю. Как только наш водитель границу переезжает, так его как подменили. Никуда он уже и не спешит, и ремень ему не жмет... Может там климат другой?
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Ну так, за убийство при дтп, у нас в некоторых делах, даже права на три года не забирают. Следаку отлистать пару штук зелени, он из любого злостного, забуханного мажора, невинного агнеца в обвинительном акте сделает, и судья ещё за пару штук зелени , на все это глаза закроет.
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А чего удивляться? Сам сегодня наблюдал как велосипедаст (не путать с адекватными личностями на велосипедах) двигаясь по проезжей части ковырялся в смартфоне. В субботу женщина лет 40-ка гордо вышла на нерегулируемый пешеходный переход не озаботившись посмотреть есть ли транспорт вблизи. Пенсионер на копейке успел затормозить, остановился буквально в 1 метре от нее. Как его инфаркт не хватил.
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країна довойобів і дегенератів
над якими правлять такі ж довбойоби

баньте мені вже поф
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ето говорит о двух вещах -
качестве дорог и уровне культуры вождения водителей.
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если одну беду можно исправить с помощью асфальтоукладчика, то что делать с качеством дорог непонятно!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина - лидер по смертности на дорогах среди стран Европы. 43% погибших - пешеходы и велосипедисты, - Минздрав
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