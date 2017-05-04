 Украина - лидер по смертности на дорогах среди стран Европы. 43% погибших - пешеходы и велосипедисты, - Минздрав

Об этом сообщил заместитель директора Департамента - начальник управления оказания медицинской помощи взрослым Департамента медицинской помощи Минздрава Украины Андрей Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"За последние 6 лет - это 2011-2016 годы - в Украине зарегистрировано около 170 тыс. ДТП с пострадавшими, где погибшими являются 26,5 тыс. человек, травмированы - 209 тыс. человек. В 2016 году зафиксирован рост количества ДТП на 11 6% и травмированных в них лиц - на 1,5% прирост по сравнению с 2015 годом", - сказал чиновник.
По словам Гаврилюка, более 43% погибших в ДТП прошлого года являются пешеходами и велосипедистами.
"ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и второй - среди детей в возрасте от 5 до 14 лет", - отметил он.
Гаврилюк также отметил, что согласно результатам анализа статистических данных и аналитического отчета Всемирного банка, в Украине большинство ДТП с тяжелыми последствиями происходит из-за превышения водителями скорости (39%), неустроенности пешеходных переходов (38%), нарушения правил переезда перекрестка (30%) на четвертом месте - управление авто в нетрезвом состоянии.
Также, как добавил Гаврилюк, по оценкам Всемирного банка, потери украинской экономики от дорожно-транспортного травматизма ежегодно достигают 4,5 млрд долларов (расчеты на 2014 год).
В свою очередь замначальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции - начальник Управления безопасности дорожного движения Иван Прохоренко добавил, что в этом году в Украине уже совершено более 54 тыс. ДТП, из которых более 6 тыс. - с пострадавшими.
"В результате чего, к сожалению, 720 человек уже погибли и более 8 тыс. получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказал Прохоренко.
С 8 по 14 мая 2017 года в Украине пройдет Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения.
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https://antikor.com.ua/articles/166318-smertj_voennogo_nazvali_samoubijstvom_posle_5_vystrelov_v_golovu
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А сами дороги не пробовали ремонтировать и еще повысить штрафы за пьянку за рулем?
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над якими правлять такі ж довбойоби
баньте мені вже поф
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качестве дорог и уровне культуры вождения водителей.
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вы парвы, к сожалению...
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