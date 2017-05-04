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 Завтра в Киеве Алексей Горбунов выступит со спектаклем "Черная шкатулка"

Народный артист Украины Алексей Горбунов и группа "Грусть пилота" выступят в Киеве со спектаклем "Черная шкатулка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

5 мая в концертном клубе Bel Etage (Шота Руставели, 16а) в 19:00 Горбунов и его группа "Грусть пилота" представят спектакль "Черная шкатулка" по мотивам произведения Людвика Ашкенази. Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист Украины Юрий Одинокий.

Завтра в Киеве Алексей Горбунов выступит со спектаклем Черная шкатулка 01

Музыкальный спектакль "Черная шкатулка" - это маленькие рассказы о любви, о войне, о женщине, о детях и о надежде. Темный кабинет, из которого в окружении музыкантов Алексей Горбунов минимально меняя внешний вид, перевоплощается в персонажей разных поколений, разных возрастов и даже полов. И в такой камерной атмосфере, звучат стихи Геннадия Шпаликова; стихи современного украинского поэта Александра Кабанова, и истории чешского писателя Людвика Ашкенази.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Алексей Горбунов представит в Киеве собравший аншлаги спектакль "Черная шкатулка". ВИДЕО

Монологи сопровождаются музыкальным наполнением. Зритель попадает в мир персонажей Алексея Горбунова и режиссера Юрия Одинокого. Звучат песни Высоцкого, Бернеса, Окуджавы, Утесова, Вертинского - это музыка, которая касается струн души.




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это об шоколадных оффшорах?
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