 Завтра в Киеве Алексей Горбунов выступит со спектаклем "Черная шкатулка"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ 5 мая в концертном клубе Bel Etage (Шота Руставели, 16а) в 19:00 Горбунов и его группа "Грусть пилота" представят спектакль "Черная шкатулка" по мотивам произведения Людвика Ашкенази. Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист Украины Юрий Одинокий.

Музыкальный спектакль "Черная шкатулка" - это маленькие рассказы о любви, о войне, о женщине, о детях и о надежде. Темный кабинет, из которого в окружении музыкантов Алексей Горбунов минимально меняя внешний вид, перевоплощается в персонажей разных поколений, разных возрастов и даже полов. И в такой камерной атмосфере, звучат стихи Геннадия Шпаликова; стихи современного украинского поэта Александра Кабанова, и истории чешского писателя Людвика Ашкенази.Монологи сопровождаются музыкальным наполнением. Зритель попадает в мир персонажей Алексея Горбунова и режиссера Юрия Одинокого. Звучат песни Высоцкого, Бернеса, Окуджавы, Утесова, Вертинского - это музыка, которая касается струн души.