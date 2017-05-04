 Завтра в Киеве Алексей Горбунов выступит со спектаклем "Черная шкатулка"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
5 мая в концертном клубе Bel Etage (Шота Руставели, 16а) в 19:00 Горбунов и его группа "Грусть пилота" представят спектакль "Черная шкатулка" по мотивам произведения Людвика Ашкенази. Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист Украины Юрий Одинокий.
Монологи сопровождаются музыкальным наполнением. Зритель попадает в мир персонажей Алексея Горбунова и режиссера Юрия Одинокого. Звучат песни Высоцкого, Бернеса, Окуджавы, Утесова, Вертинского - это музыка, которая касается струн души.
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