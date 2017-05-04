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Все про:банки (1546) воровство (575) Львовщина (1452) подлог (9) Нацполиция (7221)

 Во Львовской области полиция разоблачила должностных лиц банка, которые присвоили деньги его вкладчиков

Во Львовской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции раскрыли схему разворовывания средств одного из банков его должностными лицами.

Об этом Цензор.НЕТ рассказала спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, начальник одного из отделений банковского учреждения, а также консультант этого же отделения, вступили в преступный сговор и завладели средствами вкладчиков банка на сумму более 300 тысяч гривен.

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"В частности, начальник отделения получила от гражданина более 10 тысяч долларов США и почти тысячу евро, которые должна была положить на его счет. Однако она завладела указанными средствами, передав вкладчику поддельный кассовый чек, который заверила собственным банковским штемпелем о том, что деньги якобы поступили на счет. Кроме того, имея доступ к электронной системе банка, злоумышленники несанкционированно получили доступ к счетам еще двух вкладчиков и завладели еще почти 50 тысячами гривен", - рассказала Калиновская.

Она отметила, что общая сумма нанесенного ущерба составляет более 300 тысяч гривен.

В настоящее время указанным должностным лицам банка сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).



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Такое и раньше было. И зачастую банки стараются по тихому возместить клиентам убытки, чтобы не портить репутацию.
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Не в тему.
Абама - чмо. Трамп - молодец.
Нефтюшечка пробила вниз 50...

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо Львовской области полиция разоблачила должностных лиц банка, которые присвоили деньги его вкладчиков
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