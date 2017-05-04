 Монетизацию субсидий нужно запустить через неделю. Выплаты получат около 1,5 млн украинских семей, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко
"Такую поддержку должны получить около 1,5 млн украинских семей", - сказал Павел Розенко.
По решению правительства, выплаты составят около 700 грн "живыми" деньгами.
Вице-премьер поручил провести ревизию всех нормативных актов, в том числе о порядке использования средств субсидии.
Решение о выплате части сэкономленных субсидий Кабмин принял 26 апреля.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины установил, что с 1 мая жилищная субсидия не назначается на следующий период при наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у потребителя, а также ввел смс-информирование граждан о назначении субсидии.
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До 2 млн украинских семей смогут получить компенсацию за утепление жилья, - Розенко(101)
Человек, который имеет долг по уплате за коммунальные услуги, может получить субсидию, - Розенко(61)
Розенко: Мы вернулись к справедливому механизму расчетов за газ, когда богатые платят полную цену(80)
Из 18 млн человек трудоспособного возраста только 11 млн платят взносы в Пенсионный фонд, - Розенко(167)
Розенко: Про підвищення пенсійного віку на сьогодні не йдеться(0)
Работники без официального трудоустройства могут сами платить взносы в Пенсионный фонд, - Розенко(104)
Рабочая сила в Украине недооценена даже после повышения минимальной зарплаты, - Розенко(107)
к бениной гросиной маме !
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какая-то мастурбация выходит: туда - сюда и так несколько раз....
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...замечательно выходит !
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а) Покупаешь в забитом селе чем побольше дом (можно без окон и дверей), главное по документам с газом.
б) Бросаешь работу
в) Оформляешь субсидию.
г) главное протянуть зиму, в конце отопительного периода идешь забираешь монетизированую субсидию, тысяч 30.
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Недра по Конституции принадлежат народу- газ и уголь в том числе, а не Гройсману, Ахметову или Порошенко. Справедливо, чтобы недорогой украинский газ шел на нужды народа, а не олигархов.
Почему мы покупаем газ у олигархов по их ценам, а не наоборот - олигархи у народа???
Зачем покупать дорогой импортный газ и продавать его украинскому народу, а потом выдавать субсидии?
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чтобы не забывали свое место.
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https://www.youtube.com/watch?v=pXxdUMbQmMM&feature=youtu.be
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