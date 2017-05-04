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 Политика Украины, Экономика
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Все про:долг (1023) Кабмин (10208) субсидия (304) Розенко (479) монетизация (11)

 Монетизацию субсидий нужно запустить через неделю. Выплаты получат около 1,5 млн украинских семей, - Розенко

Министерства финансов и социальной политики Украины должны в недельный срок представить и ввести механизм выплаты монетизированной части сэкономленной субсидии гражданам. Выполнение этого постановления должны обеспечить местные органы власти.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко

"Такую поддержку должны получить около 1,5 млн украинских семей", - сказал Павел Розенко.

По решению правительства, выплаты составят около 700 грн "живыми" деньгами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Человек, который имеет долг по уплате за коммунальные услуги, может получить субсидию, - Розенко

Вице-премьер поручил провести ревизию всех нормативных актов, в том числе о порядке использования средств субсидии.

Решение о выплате части сэкономленных субсидий Кабмин принял 26 апреля.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины установил, что с 1 мая жилищная субсидия не назначается на следующий период при наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у потребителя, а также ввел смс-информирование граждан о назначении субсидии.


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запустить бы вас всех !
к бениной гросиной маме !
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Подскажите пожалуйста с какого года на нашей территории перестали в переписи населения вписывать и считать евреев как как национальную единицу и тем самым позволили им раствориться в других народах, но не потеряв при этом свою циничную торгашескую натуру. Мне кажется что нужно вывести их снова на чистую воду.
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тут им на пенсии не хватает,а они по 700 грн возвращать будут
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Класс, министерство разработает процедуру, а платить будут с местного бюджета , а за тарифы платят в государственный . Теперь вообще прекратят платить.
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Розенко может и в теплом океане помыться. А попробуй в малосемейке в сидячую поместиться!
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тарифы повысили - субсидию дали...
какая-то мастурбация выходит: туда - сюда и так несколько раз....
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...входит - и выходит...
...замечательно выходит !
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Новый вид бизнесса в Украине.
а) Покупаешь в забитом селе чем побольше дом (можно без окон и дверей), главное по документам с газом.

б) Бросаешь работу
в) Оформляешь субсидию.
г) главное протянуть зиму, в конце отопительного периода идешь забираешь монетизированую субсидию, тысяч 30.
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ну, для начала монетизировать будут оч-чень малую от субсидированного часть - гривен 700, как обещались давеча. а остаток (если эта субсидия была на отопление газом, а не приготовление пищи) тупо обнулят в конце сезона по последней нормативке, если Вы еще не в курсе. Так что не пытайтесь нае..ть мошенников, которые уже не одну челюсть на этом съели(((
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краще б заплатили пенсінерам субсидії за повний квітень місяць( так же виходить у уряду, що в Харківській обл. опалювальних тільки два дні, в верховній раді та на панамах воно ж не холодно), а то заберають більше ніж дають, і з кожною "кісточкою уряда" прості люди втрачають набагато більше, а піару на весь світ.
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По официальному заявлению Министерства энергетики Украины, в 2015 году внутренней добычи дешевого украинского газа было достаточно для всех нужд ее жителей.
Недра по Конституции принадлежат народу- газ и уголь в том числе, а не Гройсману, Ахметову или Порошенко. Справедливо, чтобы недорогой украинский газ шел на нужды народа, а не олигархов.
Почему мы покупаем газ у олигархов по их ценам, а не наоборот - олигархи у народа???
Зачем покупать дорогой импортный газ и продавать его украинскому народу, а потом выдавать субсидии?

Монетизацию субсидий нужно запустить через неделю. Выплаты получат около 1,5 млн украинских семей, - Розенко - Цензор.НЕТ 135

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ПАВЛО 700 ГРИВЕНЬ ПОЗОР ТИБЕ ПАВЛО КАК ТИБЕ НЕСТЫДНО ПАВЛО ЗАЙДИ В МАГАЗИН ПАВЛО
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Чим далі, тим страшніше. Сім п"ятниць на тиждень.
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заставляет прочувствовать лохов, насколько же они все таки лохи.
чтобы не забывали свое место.
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А липовым субсидиантам, коих добрая половина, тоже налом выплачивать будут?
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В прошлом году пенсы наэкономили по 8-10 тыщ,грн,сбрили молча, оставив по 2 тысячи,теперь кинут по 700,остальное отберут и не гавкайте,вам же живые деньги дали,шулера сэр
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всем счастливчикам- получателем монетизаций - не забыть заплатить НДФЛ 18% и военный сбор 1,5% от дармовых доходов!!!
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"А лично мне-бочку варенья и корзину печенья"- тихо и скромно сказал Мальчиш-Плохиш...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМонетизацию субсидий нужно запустить через неделю. Выплаты получат около 1,5 млн украинских семей, - Розенко
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