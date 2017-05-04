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 Киевские новости
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Все про:горячая вода (37) водоснабжение (293)

 Гидравлические испытания в Киеве: в городе отключают горячую воду

Горячее водоснабжение частично отключили в Святошинском и Подольском районах.

С 3 и 4 мая горячее водоснабжение из-за гидравлических испытаний теплосетей прекращено для части потребителей Святошинского и Подольского районов столицы. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ПАО "Киевэнерго".

Так, с 3 по 17 мая испытания теплосетей проводятся от районной котельной "Веркон". На этот период горячее водоснабжение временно прекращено для 24 жилых домов, 1 детского сада и 11 ведомств в Святошинском районе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Авдеевке наладили подачу воды из городского резервуара, водоснабжение осуществляется по графику

С 4 по 18 мая испытания теплосетей проводятся от районной котельной "Виноградарь". На этот период горячее водоснабжение временно прекращено для 245 жилых домов, 5 лечебных учреждений, 24 детских садов, 13 школ и 70 ведомств в Подольском районе столицы.

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Та ні, це так цензор збирає всіх тролів до одного місця
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Понабирают 20 летних со стажем в 10 лет. Вот так и пишут.
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Вот она глобализация! На Цензоре уже китайцев в редакторы набирают!
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"горяСую воду" - это сильно! с китайского переводили?
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Та вода, что у нас в кранах, действительно не горячая, а горяСая.
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Правильно писать не "горясую воду", а "горяЧую водиЦку"
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ой, я Вас умоляю! Да поставьте себе бойлер - и не имейте геморроя на голову. В Одессе уж какой десяток лет в весенне-летне-осенний период воды нет. Или Вы намекаете на наше Черное море?
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У нас горясую воду уже недели две как отключили.
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Не горясую, а галясую.
Отклюцают галясую воду.
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Горясая вада палесна для чистата и старовья! И сагреса мосна!
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"Гидравлические испытания в Киеве"

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Понятно. Опять, значит, во дворах будут бить гейзеры и фонтаны! )))

По очень простой цепочке ассоциаций, вспомнилась фотка вот этой дороги, построенной в конце 19-го века немцами возле временно оккупированного русней Кенигсберга.
О как! Даже "русский мир" за более чем 70 лет не сумел её ухайдокать!

Гидравлические испытания в Киеве: в городе отключают горячую воду - Цензор.НЕТ 910
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бедные киевляне, как они переживут эту неделю без горячей воды? это ЧП на всю страну! вот у нас в Украине, ее нет уже 18 лет, нам не положено иметь горячую воду как и хорошие дороги, тепло зимой в квартирах, мы ведь не киевляне, мы быдло, за счет которого в Киеве есть горячая вода, асфальт на дороге, коммуналка дешевле, да и хлеб дешевле почему-то, наверно они его выращивают на Крещатике, и.т.д. мы им сочувствуем и сопереживаем с ними мытье в тазах.
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Заздри мовчки.І потім-в твоєму місті є мер,звернися до нього.
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Якась нова пісня-виявляється кияни винні,що у його місті нема гарячої води.
І дійсно,наприклад в Олександрії,Кіровоградської області звідки родом моя жінка таки нема гарячого водопостачання ще з 90-х.Але яким чином київська влада та кияни до цього?
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В профайлі написано що з Харківської області.
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С хрена ли у нас дешевле коммуналка? Рекорды платы за отопление за этот год, на сколько мне помнится, были именно в Киеве.
А когда горячую воду отключают на месяц-два в году - как-то само собой приходится покупать бойлер, так что в этом отношении у нас тоже ничем не лучше.
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Хто тобі заважає мати горячу воду? Постав бойлер, як більшість киян
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиГидравлические испытания в Киеве: в городе отключают горячую воду
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