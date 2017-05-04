 Гидравлические испытания в Киеве: в городе отключают горячую воду

С 3 и 4 мая горячее водоснабжение из-за гидравлических испытаний теплосетей прекращено для части потребителей Святошинского и Подольского районов столицы. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ПАО "Киевэнерго".
Так, с 3 по 17 мая испытания теплосетей проводятся от районной котельной "Веркон". На этот период горячее водоснабжение временно прекращено для 24 жилых домов, 1 детского сада и 11 ведомств в Святошинском районе.
С 4 по 18 мая испытания теплосетей проводятся от районной котельной "Виноградарь". На этот период горячее водоснабжение временно прекращено для 245 жилых домов, 5 лечебных учреждений, 24 детских садов, 13 школ и 70 ведомств в Подольском районе столицы.
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http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400651-klychko-posovetoval-kyevlianam-podhotovytsia-k-zemle
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Отклюцают галясую воду.
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https://www.youtube.com/watch?v=oARk57i-Hr8
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Понятно. Опять, значит, во дворах будут бить гейзеры и фонтаны! )))
По очень простой цепочке ассоциаций, вспомнилась фотка вот этой дороги, построенной в конце 19-го века немцами возле временно оккупированного русней Кенигсберга.
О как! Даже "русский мир" за более чем 70 лет не сумел её ухайдокать!
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І дійсно,наприклад в Олександрії,Кіровоградської області звідки родом моя жінка таки нема гарячого водопостачання ще з 90-х.Але яким чином київська влада та кияни до цього?
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А когда горячую воду отключают на месяц-два в году - как-то само собой приходится покупать бойлер, так что в этом отношении у нас тоже ничем не лучше.
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