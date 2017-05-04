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 СЦКК предоставил гарантии режима тишины на 5-7 мая для ремонтных работ в районе Донецкой фильтровальной станции, - Жебривский

Донецкая фильтровальная станция все еще обесточена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"СЦКК дала гарантии режима тишины на 5-7 мая. Ремонтники планируют выйти завтра в район ДФС, определить характер повреждений и сделать все необходимое для восстановления водоснабжения", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донецкая фильтровальная станция обесточена, - Жебривский

По словам Жебривского, сейчас в Авдеевку вода подается по графику. Для нескольких улиц частного сектора (старая Авдеевка) Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области подвозит воду водовозами.

Напомним, ранее боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Марьинку, ранены мирные жители.

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ну слава богу, разрешили, теперь главное успеть до 8 мая восстановить, а то им нечего будет 9 херачить.
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Блокада опять даёт свои плоды. Ахмет таки решился переводить Приднепровскую и Криворожскую ТЭС на газовые угли, хотя до этого Максимка Тимченко уверял, что это экономически нереально и чуть ли технологически не возможно (вот брехло!), пока возили антрацит и тощие с ОРДЛО.
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пока последний законтаченно-апущенный урка, прекрасная Мурка, а так же лишнехромосомный )(уйловец будут топтать землю Неньки мира не будет(......
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А также СЦКК выразила готовность немедленно выразить крайнюю озабоченность,если шо...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСЦКК предоставил гарантии режима тишины на 5-7 мая для ремонтных работ в районе Донецкой фильтровальной станции, - Жебривский
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