 СЦКК предоставил гарантии режима тишины на 5-7 мая для ремонтных работ в районе Донецкой фильтровальной станции, - Жебривский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"СЦКК дала гарантии режима тишины на 5-7 мая. Ремонтники планируют выйти завтра в район ДФС, определить характер повреждений и сделать все необходимое для восстановления водоснабжения", - написал он.
По словам Жебривского, сейчас в Авдеевку вода подается по графику. Для нескольких улиц частного сектора (старая Авдеевка) Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области подвозит воду водовозами.
Напомним, ранее боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Марьинку, ранены мирные жители.
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