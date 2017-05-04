 Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Марьинку - ранены мирные жители

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
В Авдеевке, под обстрел боевиков попали дома по улице Спортивной.
"В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей, с огнестрельными осколочными ранениями их срочно доставили в центральную районную больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Огонь по Авдеевке велся из минометов калибра 82-мм. Обстрел велся со стороны населенного пункта Яковлевка, который находится на временно неподконтрольной Украине территории.
В Маринке, в результате вражеского обстрела был уничтожен автомобиль ВАЗ 2101, который находился во дворе частного дома по улице Прокофьева 214.
"Противник, используя 82-миллиметровые минометы, вел огонь со стороны населенного пункта Трудовской, который находится на временно оккупированной территории. На местах происшествий работают представители Общего центра контроля координации по режиму прекращения огня и Национальной полиции Украины. Информация о пострадавших и других фактах повреждений уточняется", соьбщает штаб.
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