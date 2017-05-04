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 Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Марьинку - ранены мирные жители

Во время обстрела позиций сил АТО, под огонь противника попали жилые кварталы Авдеевки и Марьинки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В Авдеевке, под обстрел боевиков попали дома по улице Спортивной.

"В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей, с огнестрельными осколочными ранениями их срочно доставили в центральную районную больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Огонь по Авдеевке велся из минометов калибра 82-мм. Обстрел велся со стороны населенного пункта Яковлевка, который находится на временно неподконтрольной Украине территории.

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В Маринке, в результате вражеского обстрела был уничтожен автомобиль ВАЗ 2101, который находился во дворе частного дома по улице Прокофьева 214.

"Противник, используя 82-миллиметровые минометы, вел огонь со стороны населенного пункта Трудовской, который находится на временно оккупированной территории. На местах происшествий работают представители Общего центра контроля координации по режиму прекращения огня и Национальной полиции Украины. Информация о пострадавших и других фактах повреждений уточняется", соьбщает штаб.
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Обстрел проводился строго в соответствии с мирным планом Мертветчека и куЧМА по поручению соевого легитимца.
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Этот мирный Минский план копия пакта Молотова -Рибентропа , все про него знают но никто не читал.
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кулі, мокши та інші рашиські чурбани готуються до пабедабесія.... смерть ворогам України!!!!
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законтаченно-апущенные урки, прекрасные мурки, чесные рачкинцы и порядочные )(уйловцы, вас народ Неньки не навидит и закопает любой ценой, при любых договоренностях...............
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Марьинку - ранены мирные жители
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