 Переговоры в "нормандском" и минском форматах фактически поставлены на паузу, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
По ее словам, в настоящее время Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции будут в ближайшие месяцы только формироваться новый кабинет новоизбранного президента и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса. В США так же еще только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики. Путин все это использует, поэтому "нормандский формат" фактически поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на минский формат, производный от нормандского.
"Похоже, вопросы, которые мы долго стараемся решать в Минске и которые заблокированы, пока останутся в том же состоянии....", - написала Геращенко.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор в нормандском формате с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Франсуа Олландом и президентом России Владимиром Путиным.
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Пані Ірино, а може якось потрібне мінськувати, а дідом займатися?
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снова дяды которые не воевали, снова взятие рейхстага картонного, картонный маршал ,
456 лямов деревянных ваты заплатит за не понятный порад и снова скрепы и снова духовность
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