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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (880) Путин (23709) минские соглашения (2121) нормандская четверка (350)

 Переговоры в "нормандском" и минском форматах фактически поставлены на паузу, - Ирина Геращенко

"Нормандский формат" фактически поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на минский формат, производный от нормандского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, в настоящее время Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции будут в ближайшие месяцы только формироваться новый кабинет новоизбранного президента и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса. В США так же еще только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики. Путин все это использует, поэтому "нормандский формат" фактически поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на минский формат, производный от нормандского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа в нормандском формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, - Путин

"Похоже, вопросы, которые мы долго стараемся решать в Минске и которые заблокированы, пока останутся в том же состоянии....", - написала Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о последнем разговоре с Путиным, Меркель и Олландом: "Россия не заинтересована в мире. Это была очередная демонстрация пустых обещаний Москвы"

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор в нормандском формате с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Франсуа Олландом и президентом России Владимиром Путиным.

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уже все забили на это мертвый формат, но у соевых альтернативы все равно нет и никогда не будет
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все что нужно было Минск свою задачу почти выполнил, еще 2 годика осталось перетоптаться и забыли.........
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И это шо - досягнення???
Пані Ірино, а може якось потрібне мінськувати, а дідом займатися?
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если бы не Минск, Неньки уже бы не было бы(.
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похоже, что ненадолго с таким приветствием )
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Давайте, что ли, попрощаемся пока вы еще с нами
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Сильно не буду, думаю, что вы вернетесь и не раз еще расскажете, кто здесь кто
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Если честно , то вы мне симпатичны. Но понимаю вас полностью.У меня тоже типа такого настрою было еще совсем недавно.
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Все будет нормалек.У меня рекорд 5 минут между банами. Сейчас стараюсь сдерживаться перед провокациями соевых и другой пи-пи-пи. Пока что получается немного.
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началась неделя победобесия в параше

снова дяды которые не воевали, снова взятие рейхстага картонного, картонный маршал ,
456 лямов деревянных ваты заплатит за не понятный порад и снова скрепы и снова духовность
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Справжній інтелект нічим не приховаєш -

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Друже , тобі ця картинка нікого не нагадує ? Переговоры в "нормандском" и минском форматах фактически поставлены на паузу, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5176
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підсказка-наша своя форумна атаманша і її кєнти
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///фактически на паузу поставили украинскую власть...решение будет независимо от минского или другого формата не на ее пользу..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговоры в "нормандском" и минском форматах фактически поставлены на паузу, - Ирина Геращенко
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