 Минздрав инициирует введение новых правил применения принудительных мер в психиатрических клиниках

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующий проект приказа обнародован на сайте ведомства для общественного обсуждения.
Документ определяет организационные и правовые основы применения принудительных мер медицинского характера, исходя из прав и достоинства человека.
В пояснительной записке к правилам отмечено, что в существующей в Украине модели применения данных мер наблюдаются систематические нарушения прав человека при применении мер медицинского характера.
В документе прописаны правила госпитализации пациентов, совершивших общественно-опасные деяния, в учреждения по предоставлению психиатрической помощи, правила пребывания пациентов в таких учреждениях, их права и обязанности, условия и процедура продления, изменения или прекращения применения принудительных мер
Как сообщалось, Минздрав разработал проект распоряжения Кабинета министров об утверждении концепции общенациональной программы охраны психического здоровья в Украине.
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Украину превратили в тоталитарное государство.
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Если так поступить, то объявят агентом фсб ,врагом народа и т.д. Почему в Европе и США можно свободно вызказываться в сми, доносить свою точку зрения отличную от государственной, а в Украине нет ?
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8 людей - три психолога, педиатр, психиатр, художник, домохозяйка и сам Розенхан - обратились в психиатрические больницы с жалобами на слуховые галлюцинации. Естественно, таких проблем у них не было. Все эти люди договорились притвориться больными, а затем сказать докторам, что с ними все нормально. И вот тут начались странности. Доктора не поверили словам «больных» о том, что они чувствуют себя хорошо, хотя те и вели себя вполне адекватно. Персонал больниц продолжал заставлять их принимать таблетки и выпустил участников эксперимента на свободу только после проведенного насильно курса лечения.
После этого уже другая!!! группа участников исследования посетила еще 12 психиатрических клиник с теми же жалобами - слуховые галлюцинации. Они обращались как в прославленные частные клиники, так и в обычные местные больницы.
Псевдобольные говорили, что они слышат голоса, которые говорят им такие слова, как «пустота», «падение», «пропасть». Все эти слова были выбраны Розенханом, так как они указывали на наличие экзистенциального кризиса у личности. После того как у 7 участников исследования диагностировали шизофрению, а у одного из них депрессивный психоз, все они были госпитализированы. Как только их привозили в клиники, «больные» начинали вести себя нормально и убеждать персонал, что они больше не слышат голоса. Однако потребовалось в среднем 19 дней, чтобы убедить докторов, что они больше не больны. Один из участников вообще провел в больнице 52 дня.
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Боюсь, будут применять против активистов.
В Ровно добытчики янтаря проводят мирную акцию -СМИ Украины как в рот воды набрали...
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