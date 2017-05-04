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Все про:Минздрав (1347) права человека (683) правила (52) психиатрия (55)

 Минздрав инициирует введение новых правил применения принудительных мер в психиатрических клиниках

Министерство здравоохранения Украины инициирует введение новых правил применения принудительных мер медицинского характера в специальных учреждениях по предоставлению психиатрической помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующий проект приказа обнародован на сайте ведомства для общественного обсуждения.

Документ определяет организационные и правовые основы применения принудительных мер медицинского характера, исходя из прав и достоинства человека.

В пояснительной записке к правилам отмечено, что в существующей в Украине модели применения данных мер наблюдаются систематические нарушения прав человека при применении мер медицинского характера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты возрождают карательную медицину в Крыму, - Умеров

В документе прописаны правила госпитализации пациентов, совершивших общественно-опасные деяния, в учреждения по предоставлению психиатрической помощи, правила пребывания пациентов в таких учреждениях, их права и обязанности, условия и процедура продления, изменения или прекращения применения принудительных мер

Как сообщалось, Минздрав разработал проект распоряжения Кабинета министров об утверждении концепции общенациональной программы охраны психического здоровья в Украине.
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На мусорах - не адекватах! Как пример Кривое озеро,Врадиевка......
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Реформы не получаются . Ну кроме грабежа людей с комунальных тарифов . Так теперь будут всех кто против кидать в психушки. Власть импотентов и мародеров .
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Пошли по пути раиси - применять карательную медицину к неугодным этой клептовласти ?
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ещё можно всеобщую вакцинацию населения от шизофрении провести , и справки выдавать , за деньги конечно , а если нет такой справки , то субсидий лишать , или загранпаспорта не выдавать ...
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Где у вас прокурор лежит? Там же где и Наполеон! Алкоголики - это наш профиль!
Минздрав инициирует введение новых правил применения принудительных мер в психиатрических клиниках - Цензор.НЕТ 3758
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Ну, тут палка о двух концах. Кто имеет в квартирных соседях шизоидов - тот меня поймет...
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назад в срср? можу уявити що почнеться- терміново почнуть відправляти всіх шатунів на лікування
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Патріоти преготовілісь, скоро українську мову можна буде почути тільки в такому закладі
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теперь будут звонки о вызове психиатров в раду.
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Кто против власти - в психушку!? Ну и где здесь идеалы майдана, свобода, права человека, право на свое мнение ?
Украину превратили в тоталитарное государство.
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Shtorm. Цитата; Кто против власти - в психушку!?" .....- сами придумали.... а потом придуманному возмущаетесь?
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А сейчас что, можно критиковать власть ? Высказывать мнение отличное от, пропаганды по ТВ?
Если так поступить, то объявят агентом фсб ,врагом народа и т.д. Почему в Европе и США можно свободно вызказываться в сми, доносить свою точку зрения отличную от государственной, а в Украине нет ?
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Хмм.. Ну тогда экскурс в историю. В 1973 году в США был проведен эксперимент под названием «Психически здоровые на месте сумасшедших». Это исследование поставило под сомнение надежность всей психиатрической диагностики и вызвало настоящую бурю в мире психиатрии. Эксперимент был проведен психологом по имени Дэвид Розенхан. Известно, что этот эксперимент поставил под сомнение надежность всей психиатрической диагностики. Розенхан доказал, что выявить психическое заболевание наверняка вообще не представляется возможным.
8 людей - три психолога, педиатр, психиатр, художник, домохозяйка и сам Розенхан - обратились в психиатрические больницы с жалобами на слуховые галлюцинации. Естественно, таких проблем у них не было. Все эти люди договорились притвориться больными, а затем сказать докторам, что с ними все нормально. И вот тут начались странности. Доктора не поверили словам «больных» о том, что они чувствуют себя хорошо, хотя те и вели себя вполне адекватно. Персонал больниц продолжал заставлять их принимать таблетки и выпустил участников эксперимента на свободу только после проведенного насильно курса лечения.
После этого уже другая!!! группа участников исследования посетила еще 12 психиатрических клиник с теми же жалобами - слуховые галлюцинации. Они обращались как в прославленные частные клиники, так и в обычные местные больницы.
Псевдобольные говорили, что они слышат голоса, которые говорят им такие слова, как «пустота», «падение», «пропасть». Все эти слова были выбраны Розенханом, так как они указывали на наличие экзистенциального кризиса у личности. После того как у 7 участников исследования диагностировали шизофрению, а у одного из них депрессивный психоз, все они были госпитализированы. Как только их привозили в клиники, «больные» начинали вести себя нормально и убеждать персонал, что они больше не слышат голоса. Однако потребовалось в среднем 19 дней, чтобы убедить докторов, что они больше не больны. Один из участников вообще провел в больнице 52 дня.
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Минздрав инициирует введение новых правил применения принудительных мер в психиатрических клиниках

Боюсь, будут применять против активистов.
В Ровно добытчики янтаря проводят мирную акцию -СМИ Украины как в рот воды набрали...
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