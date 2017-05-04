 "Вода камень точит. Наша общая борьба за Крым рано или поздно заставит россиян уйти оттуда с позором", - Ирина Геращенко о решении СЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Решение Кабинета Министров СЕ по Крыму очень важно. По сути, это первое, такое жесткое и недвусмысленное именно решение, а не "беспокойство", с требованием к нарушителю всех международных принципов - РФ прекратить нивелирование прав крымских татар, немедленно возобновить деятельность Меджлиса и допустить лидеров крымских татар на оккупированный полуостров. Также там звучит требование допуска мониторинговых миссий и комиссара по правам человека, которые, согласно своему мандату, должны мониторить соблюдение прав человека и чьи рапорты могут приниматься во внимание международными судами", - написала она.
По словам Геращенко, это решение КМСЕ стало возможным благодаря активной позиции украинской власти, Президента, МИД, всех украинских дипломатов, многих политиков и, конечно, крымских татар и правозащитных организаций, а такж европейских партнеров.
"Также важным аргументом стало промежуточные решения международного суда ООН в Гааге, наши постоянные апелляции к Генсека СЕ с требованием давления на РФ и деоккупации Крыму. На всех площадках мы поднимаем вопрос Крыма, проблему милитаризации полуострова, соблюдение прав крымских татар и украинцев, репрессий, политзаключенных, применения карательной медицины против лидеров крымских татар, аресты журналистов и "диверсантов".
Вода камень точит. Наша общая борьба за Крым рано или поздно заставит россиян уйти оттуда с позором. Ключевое: Крым на Донбасс не меняем. Россиянам придется отдать Украине и Крым, и Донбасс", - резюмировала народный депутат.
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Начиная с юща, вызывает только негатив эта "политесса")))
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..вот и расскажите НАМ, читателям ЦН, как практически можно реализовать Ваш "чудо-план" исходя из возможностей Украины и учитывая потенциал и способности РоSSии........
......
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Все русское от Руси, Русь от Киева, а Киев олицетворяет идею. Он был основан на месте перевоза через Днепр на пути которого противоречия и противостояния устранялись ради дела переправы. Идея эта древняя, ей столько же, сколько автохтонному украинскому народу, предки которого и во времена Триполья идеей накопившиеся противоречия устранять жили и делали это всякий раз по прошествии 70 лет основывая новые поселения вместо покинутых и сожженных предыдущих. Этой же идеей после Киева была основана и государство Русь как свободный от противоречий и противостояний путь из варяг в греки. Ее принципам соседей обучила козацкая Украина в ответ на их противоречивое желание с их безыдейностью ассимилировать идейный украинский народ. И совдеп рухнул не в последнюю очередь в связи с тем, что Украина не приняла всевластие единства и борьбы противоположностей, национальная идея украинского народа этого не позволила. В наши дни украинцы вышли на Майдан со все той же идеей - устранить противоречия, на этот раз организованные властью. Все поколения украинского народа связаны не только в пространстве географически, благодаря существованию страны, но и во времени, поколениями, благодаря национальной идее Украины. Кто против Украины - тот против украинской идеи, иначе это противостояние не пояснить. Но выступая против тех, кто не согласен подчиняться противоречиям во всех их проявлениях любой кто так поступает демонстрирует этим, что выступает против... разума. Разум в том ведь и заключается, что противоречий в качестве результата своих усилий не плодит. Кто за то, чтобы подчинить Москве наследницу Руси Украину с ее столицей Киевом с которого Русь пошла - тот за подчиненность противоречиям и против разума. Кто за разум, тот уже поэтому за Украину. Вот какой на самом деле простой выбор у всех. И то, что политики пока ставят вопрос иначе, оно показывает, что и политики пока не за разум.
Что сложного об этом вслух говорить? Украина обладает величайшей идеей за которой будущее всего человечества. Идея противоречия устранять имеет свое выражение и в науке, и в культуре, и в политике, и в религии, во всем, что доступно человеку. Эта идея без насилия и обмана действительно объединяет все сообщество, где каждый может занимаясь сугубо своим одновременно действовать синхронно со всеми уже благодаря тому лишь, что противоречия не плодит. Это - то чем располагаем МЫ. А у России нынче - что? Завет монаха Филофея в виде нацистского лозунга про Москву третий рейх, четвертому не бывать, завещанный вместе с жалобой на мужеловство? Да говорить просто не о чем. Либо Россия вырожденка вместе с Москвой, которая идей приличных не нашла. Либо она без Москвы и не против Украины уже по этой причине.
Идеи работают на практике как теории и дают результаты, которые можно измерить. Эти результаты и надо показывать россиянам наряду с неизменным вопросом: "А у вас - что?". Так вот и победим окончательно
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как практически можно реализовать Ваш "чудо-план" идейно-идеологического метода, исходя из возможностей Украины и учитывая потенциал и способности(добавлю: специфику менталитета большинства россиян и внутренний идеологический прессинг СМИ РФ) РоSSии.....
..конкретизируйте:
1. Сделать.......
2. Сделать.....
3..........
и т.д.
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1. Официально выразить и признать национальную идею украинского народа
которую можно выразить во всем, что делают люди. Именно так поступили коммунисты, когда выраженную в науке в виде термодинамической концепции энергоинформационного обмена идею выразили в виде теории Маркса. Маркс заявил, что общество можно изменить двумя путями, либо за счет буржуазии, либо за счет пролетариев. Но именно это заявляет более общая физическая теория, которая говорит, что объект можно изменить двумя путями, либо за счет теплоты, либо за счет работы. Маркс скомпилировал понятия физической теории и этот плагиат стал основой социальной теории в соответствии с которым была предложена субкультура как новый этап развития культуры вообще: супрематизм Малевича, марши, биомеханика, авангардизм и прочее. И именно тот же путь прошла идея декмократически независимых ветвей власти. началась она в науке как фундаментальная теория энергоинформационного обмена известная как теория относительности Эйнштейна. Затем субкультура в культуре - текущие часы Дали, джаз и рокинролл, поп-культура. Вот именно эти же этапы необходимо пройти и украинской идее, выраженной как неприятие противоречий во всем, в науке, в религии, в искусстве, в политике. Так и возникнет обоснование ценности Украины как независимой страны, открывающей миру новую страницу развития. Других ведь идей в мире нет, что видно по науке, признанных фундаментальными теориями энергообмена только две.
2. Показать преимущество украинской идеи, которая получила выражения во всем, что делают люди. Продемонстрировать этот подход и практические улучшения посредством решения ранее нерешенных задач в науке и технике. Развивать самобытную украинскую культуру. Привести в соответствие с национальной идеей украинскую политику, результатом которой должны стать решения, устраняющие противоречия как этого сейчас нет.
3... словом я в состоянии развить свое предложение от общего до конкретики в каждой из известных людям отраслей деятельности, что демонстрирует ценность украинской идеи перед кем угодно, и россиянами в том числе. У меня только один вопрос к Вам... Вы то это все понять сможете? Вы ведь только что выше запросили у меня рецепт счастливого человеческого будущего, изложенный промежду прочим в виде камента на форуме, да еще и по пунктам. Ваш вопрос в таком виде внушает некоторые сомнения, извините, развейте их, если сможете, буду признателен.
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чисто ускорить процесс....
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Но, это мелочи... Вот през, действительно, теперь выглядит смешно.
"Мы вернем Крым и Донбасс под украинский суверенитет так же, как вернули Надежду", - сказал П.Порошенко в ходе своего заявления по поводу возвращения Н.Савченко.
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Дочь Марии Захаровой в Севастополе попала в больницу после укуса собаки
Cьогодні о 14:27 Kafanews.com
Из инсайдерских источников стало известно, что прибывшей сегодня в Севастополь Марии Захаровой, представителю МИД России, понадобилась медицинская помощь для ребенка. Девочку на Приморском бульваре укусила бродячая собака. Её срочно доставили в городскую больницу № 5, передаёт Севастопольский новостной портал.
«В редакцию поступили сведения о том, что в медучреждении не оказалось необходимых медицинских препаратов, которые имелись в другой севастопольской больнице, однако оперативно привезти вакцину не было возможности: хотя в больнице есть служебная машина - бензина не оказалось», - пишет ForPost.
По информации издания, главврач горбольницы Марина Зимина рассказала, что в медучреждении были готовы оказать необходимую помощь, однако гостья пока не приняла решение, где лечить ребёнка. Со слов Зиминой, необходимая вакцина в больнице есть, бензин, в том числе для возможной транспортировки пострадавшей в клиники Крыма, тоже есть.
Севастопольское издание уточняет, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, появившись перед журналистами в Севастополе на запланированной пресс-конференции, извинилась за двухчасовое опоздание, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.
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Нынешнему государству Украины еще рано давать адекватный отпор агрессору.
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Нужно посылать всех на член дедушки и решать. Нужен Донбасс освобождать. Не нужен официально отказаться. Будут не довольны таким раскладом Россия и США значить послать тоже на член дедушки Путина и начать дружить с Израилем.
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