 Зрадофилам рано радоваться. Проблему с прекращением розыска Интерполом Януковича, Клюева и Онищенко мы решим, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сторонникам Януковича и зрадофилам не стоит радоваться решению Интерпола о снятии с розыска Януковича, Онищенко, Клюева. И эту проблему мы решим. Или убедим Печерский суд принять решение в соответствии с требованиями нового руководства Интерпола. Или получим в суде приговор и объявим вип-беглецов в розыск для отбывания наказания", - написал он.
"Результат делают настойчивые оптимисты. Пессимисты только наблюдатели", - добавил Генпрокурор.
Напомним, в 2015 году Интерпол объявил Януковича в розыск в рамках уголовного производства по подозрению его в растрате средств, выделенных на строительство телекоммуникационной линии специальной связи во время приватизации ОАО "Укртелеком". 3 мая стало известно, что он снят с розыска.
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Кто тут радуется? Мы все в шоцi. Уже практически ждем возврат рыгов к власти с такими вашими перемогами
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Головне - обізвати супротивника і вигадати їм образливі прізвиська - їхньою мовою це зветься "расчєловєчіваніє" ... Наступним етапом буде фізичне насильство над опонентами - схема неодноразово випробувана , кацапами , спочатку в РФії , потім в Криму і на Донбасі ...
От тільки одного гаркавий так і не зрозумів - Україна не РФія і тут , такі номери , у влади не пройдуть !
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Хай еще женушку попросит продублировать месседж - выгонит нафик кум с работы несмотря на лизоблюдство.
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Що бидло-Шкріяк , що цей і інші - не "відповідають за базар" взагалі .
Чому ніхто (жоден депутат , або політик , або активіст) завтра не вийде і не спитає гучно - а кого це , найвищий урядовець в країні , насмілився обізвати ?! Кого конкретно він назвав таким прізвиськом ?! І нехай пояснить ...
Маразм ситуації зрозуміло ? За такі висловлювання будь хто , на Заході , вже давно б позбувся посади під масові протести ображених людей ... А у нас ?
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Другой силы, достойной противостоять этой банде мародеров, не вижу. Пересичные граждане заняты проблемой выживания, им "работать надо, шоб кормить семью".
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Для того і вигадали "війну-АТО" - хто має іншу думку того , під цим приводом, легко "ворогом" обізвати ...
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либо украинцы такие недалекие, либо рабы. Кстати, по поводу прихода Гитлера к власти были исследования, одна из причин - слухнянисть, покорность власти всегда ведет к тоталитаризму
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Просто народ такий , а ті хто керує Україною весь цей час чудово розуміють на чому можна грати ... В нас же й досі - совкова еліта рулить ! Той же Луцик - чий він син ?
А нової еліти нема ! З активістів , волонтерів і АТОшників поки що вона не виходить ... Занадто мало їх .
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Межигорье кстати до сих пор принадлежит фирме Танталит - т.е. фактически Яныку.
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К слову, Петя давно уже готовиться "подвинуться, если что":
19 июня 2016 Петр Порошенко направил в КСУ представление с просьбой признать неконституционным закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
В тексте представления говорится: "Основанием для конституционного представления является несоответствие Конституции Украины (неконституционность) закона Украины о лишении Януковича звания президента Украины". По мнению президента, приняв указанный закон, ВР превысила свои полномочия и действовала вопреки предписаниям Конституции.
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Квартири вже не оформлює на бухгалтершу.Це не той формат.Цікаво,де Луценко зерігає свої мілліони,які риги йому відстьобують???Думаю прийде час і вони десь мають сплисти,а Луценко безславно відсидіти !!!
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Уж очень они шоколенышам спать не дают - этот томительный запах чужих денег. Нестерпимо, когда их держат в руках другие.
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наказывать невиновных и не наказывать виновных" Фридрих Энгельс.
Вот они (олигархат) и занимаются по Энгельсу - нашим разложением. Деморализацией.
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