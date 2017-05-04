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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ГПУ (8529) Интерпол (377) Клюев Андрей (929) Луценко (6809) Янукович (32432) Онищенко Александр (468)

 Зрадофилам рано радоваться. Проблему с прекращением розыска Интерполом Януковича, Клюева и Онищенко мы решим, - Луценко

Глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что ситуация с решениями Интерпола о снятии с международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича, Андрея Клюева и отказе объявлять в розыск Александра Онищенко будет решена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сторонникам Януковича и зрадофилам не стоит радоваться решению Интерпола о снятии с розыска Януковича, Онищенко, Клюева. И эту проблему мы решим. Или убедим Печерский суд принять решение в соответствии с требованиями нового руководства Интерпола. Или получим в суде приговор и объявим вип-беглецов в розыск для отбывания наказания", - написал он.

"Результат делают настойчивые оптимисты. Пессимисты только наблюдатели", - добавил Генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение Интерпола о снятии с розыска Януковича связано с резолюцией ПАСЕ и несовершенством законодательства Украины, - Енин

Напомним, в 2015 году Интерпол объявил Януковича в розыск в рамках уголовного производства по подозрению его в растрате средств, выделенных на строительство телекоммуникационной линии специальной связи во время приватизации ОАО "Укртелеком". 3 мая стало известно, что он снят с розыска.

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Юрий Витальевич, какие впи...ду зрадофилы?!? Ни одного топового коррупционера не посадили. Хватит уже травить байки о борьбе с коррупцией.
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Ппц. Сами все про.. , еще и обзывают нас зрадофилами! Делайте свою работу! Покажите хоть одно дело по топ коррупции , доведенное до конца логического, а не процесс, который , судя по всему, приносит вам неплохие деньги.
Кто тут радуется? Мы все в шоцi. Уже практически ждем возврат рыгов к власти с такими вашими перемогами
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Молодець Луцик - відразу відчувається школа кацапських пропагандонів !
Головне - обізвати супротивника і вигадати їм образливі прізвиська - їхньою мовою це зветься "расчєловєчіваніє" ... Наступним етапом буде фізичне насильство над опонентами - схема неодноразово випробувана , кацапами , спочатку в РФії , потім в Криму і на Донбасі ...
От тільки одного гаркавий так і не зрозумів - Україна не РФія і тут , такі номери , у влади не пройдуть !
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воно дурне лучше бы под плинтусом пошукало свой давно ушедший в минус рейтинг - информация от такого поца обычно оценивается с точностью до наоборот!
Хай еще женушку попросит продублировать месседж - выгонит нафик кум с работы несмотря на лизоблюдство.
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Непокоїть інше - їхня тотальна безкарність !
Що бидло-Шкріяк , що цей і інші - не "відповідають за базар" взагалі .
Чому ніхто (жоден депутат , або політик , або активіст) завтра не вийде і не спитає гучно - а кого це , найвищий урядовець в країні , насмілився обізвати ?! Кого конкретно він назвав таким прізвиськом ?! І нехай пояснить ...
Маразм ситуації зрозуміло ? За такі висловлювання будь хто , на Заході , вже давно б позбувся посади під масові протести ображених людей ... А у нас ?
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Я давно себе задаю вопрос - за это ребята гибнут? А вернувшихся с фронта все устраивает? Они не видят ВНУТРЕННЕГО врага, который не менее опасен, чем внешний?
Другой силы, достойной противостоять этой банде мародеров, не вижу. Пересичные граждане заняты проблемой выживания, им "работать надо, шоб кормить семью".
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на жаль, прикормка шоколадом работает, мэм !
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Зомбують людей - масовано і по повній ...Такого українці , на собі , ще не відчували - одразу помітно , що політтехнологи в Кремля і Банкової - одні і ті ж самі .
Для того і вигадали "війну-АТО" - хто має іншу думку того , під цим приводом, легко "ворогом" обізвати ...
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Интернет есть даже в селах! А в собственных карманах и в платежках видно цену их словам.
либо украинцы такие недалекие, либо рабы. Кстати, по поводу прихода Гитлера к власти были исследования, одна из причин - слухнянисть, покорность власти всегда ведет к тоталитаризму
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Можна подумати , в РФії ніколи інтернету не було ?
Просто народ такий , а ті хто керує Україною весь цей час чудово розуміють на чому можна грати ... В нас же й досі - совкова еліта рулить ! Той же Луцик - чий він син ?
А нової еліти нема ! З активістів , волонтерів і АТОшників поки що вона не виходить ... Занадто мало їх .
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Ета петушня иудейская и поджидки типа картавого алкаша Понимают что народ их презирает и ненавидит И на их маланские зифира никто уже не ведется Но власти то хоцца Воровать привыкли лимонами зелени Иные в день иные шестерки в месяц Поетому будут и интернет прикрывать и титушек с бандитами нанимать и ментов науськивать Ет етап шобла еще в заботах воровства и гешефтов Еще не опомнилась Но уже прошло три года Скоро начнется
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Скоро вас овощ еще и заставит вас межгирье отремонтировать к его приезду!' Зрадофилы' бля.
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Мало того, еще по суду обяжет выплатить компенсацию за вынужденный прогул на работе.

К слову, Петя давно уже готовиться "подвинуться, если что":

19 июня 2016 Петр Порошенко направил в КСУ представление с просьбой признать неконституционным закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
В тексте представления говорится: "Основанием для конституционного представления является несоответствие Конституции Украины (неконституционность) закона Украины о лишении Януковича звания президента Украины". По мнению президента, приняв указанный закон, ВР превысила свои полномочия и действовала вопреки предписаниям Конституции.
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Луценко расскажи что нибудь про вертолеты АПАЧ.
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" Зрадофіли " сміються з цього чергового фарсу а не радіють . До того ж "зрадофіли" вже давно зрозуміли , що "гідні " , які прийшли до влади на крові українців , виявились такими самими негідниками , як і ті що втекли з України. І вже навіть сумніви беруть, хто більші негідники , ті що втекли , чи ті що дорвались до влади. Доречі ,недалеко візовий центр і судячи з масовим виїздом українців , які втікають від порядків створених "гідниками" , то вже переплюнули попередників
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после выходных будут новые перлы. Ну, сам понимаешь, почему.
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югик начитался минстецевских методичек, чтобы обозначить корень проблемы (лучше бы он на досуге УК почитал). Не, с рыгами у югика проблем нет и с прекращением розыска Интерполом яныка и клюева тоже, к этому целенаправленно шли и саботировали по-черному, вешали лапшу на уши не стесняясь, только вот ненавистные ему "зрадофилы" (критики и подневольные спонсоры всего этого коррупционно-судебного шабаша) хавать лапшу отказываются. Реакция - полить грязью и навешать новую порцию лапши (за категорическим нежеланием предъявить реальный результат за прошедшие 3 года).
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Українські жертви від "молота" Пашинського - але це ж нічого , правда Югік ?
Зрадофилам рано радоваться. Проблему с прекращением розыска Интерполом Януковича, Клюева и Онищенко мы решим, - Луценко - Цензор.НЕТ 6236
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Как раз все очень горестно и печально, Югик. Пытаться управлять страной-как палаткой по сбору ветоши и при этом еще кого-то поучать... Не такой представлялось будущее Украины еще пару лет назад, да, видимо, против реальности и народной мудрости не попрешь -"черного кобеля не отмоешь добела". Профаны, невежды и головотяпы во власти случались всегда, Югик, но сегодня они во власти - поголовно, а главное - не в меру воинственны и ложно убеждены в том, что это они "шагают в ногу", а страна - нет.
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Та ми, зрадофіли, не радіємо, але ж, Юрко, зроби хоч що-небудь аби нам носа втерти. Ви ж не здатні ні на що, ви ж політичні імпотенти: два Майдани просрати(!) . З вами ніяких януковичів з путіними не потрібно. Нема слів. Ще й знаходяться дебіли, що за БПП та НФ разом з ради калами голосують.
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Барига Луценко вже забув про Ставицького,Злочевського,Юру Єнакієвського,Табачника ,Богатирьову і так можна список довго продовжувати.За пару місяців і за тих забуде.
Квартири вже не оформлює на бухгалтершу.Це не той формат.Цікаво,де Луценко зерігає свої мілліони,які риги йому відстьобують???Думаю прийде час і вони десь мають сплисти,а Луценко безславно відсидіти !!!
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Та нет Я думаю что картавому пинчеру достаются крохи Основные бабки Причем десятками лимонов зелени отметает Петручио ПАакуется аморал пакуется аферист Забыл а может не знает Что у гробов нет кармановНо иудей есть иудей и ему нажется что наступил праздник его гешефтов муток и воровства А че лохи терпят Да так терпят что практически превратились в овец Но сколько бы веревочке не вится
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"Бандери" , "цинічні бандери " , "зрадофіли" - це більше схоже на риторику ординців . Як би нам не проснутись при черговій диктатурі ж2 . Путлєр їм допоможе в цьому.
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"Грантоедов" не забывайте.
Уж очень они шоколенышам спать не дают - этот томительный запах чужих денег. Нестерпимо, когда их держат в руках другие.
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"Есть два способа разложить нацию :
наказывать невиновных и не наказывать виновных" Фридрих Энгельс.
Вот они (олигархат) и занимаются по Энгельсу - нашим разложением. Деморализацией.
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Повторюсь знову, бо бачу, що мій комент користується в людей великою підтримкою, а от цензор. Да його чомусь видалив,,,, ПРОСТО ПИДАРАС, наш генпрокурор, іншого слова підібрати важко.
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Что значит "УБЕДИTЬ суд"? И он еще что-то вякает о независимой судебной системе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗрадофилам рано радоваться. Проблему с прекращением розыска Интерполом Януковича, Клюева и Онищенко мы решим, - Луценко
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