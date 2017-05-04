 Нам нужны иностранцы на позициях советников. а не линейных менеджеров, - нардеп Попов

Нардеп от Радикальной партии Игорь Попов в интервью Цензор.НЕТ, поделился мнением о том, как Украине стоит строить менеджмент в гоструктурах и на какие должности стоит назначать иностранцев.
"Посмотрите на "Укрзализныцю" или в Министерство здравоохранения. Позиция фракции заключается в том, что нам нужен иностранный опыт, но иностранцы должны работать на должностях советников, а не линейных менеджеров. Потому что есть проблемы, начиная с языковой - они не могут обработать весь массив документов, заканчивая незнанием истории вопроса. Плюс, политическая ответственность - иностранец из Украины поедет, как мы уже неоднократно видели. У них нет планов по нашей страны, поэтому могут делать что угодно", - считает Попов.
Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
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Стопроцентной газификации в России не будет
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Возможно просто иностранцы кому-то не дают воровать, поэтому Саакашвили, Айварас Абромавичус, Эка Згуладзе " не справились" и их выжыли???
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Может, короволюб Ляшко, снявший ролик о поимке сепаратиста?
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