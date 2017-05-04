 Нам нужны иностранцы на позициях советников. а не линейных менеджеров, - нардеп Попов

Нардеп от Радикальной партии Игорь Попов в интервью

, поделился мнением о том, как Украине стоит строить менеджмент в гоструктурах и на какие должности стоит назначать иностранцев.

"Посмотрите на "Укрзализныцю" или в Министерство здравоохранения. Позиция фракции заключается в том, что нам нужен иностранный опыт, но иностранцы должны работать на должностях советников, а не линейных менеджеров. Потому что есть проблемы, начиная с языковой - они не могут обработать весь массив документов, заканчивая незнанием истории вопроса. Плюс, политическая ответственность - иностранец из Украины поедет, как мы уже неоднократно видели. У них нет планов по нашей страны, поэтому могут делать что угодно", - считает Попов.