EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины
  207  13
Все про:гражданство (557) Минздрав (1345) Укравтодор (292) Радикальная партия (336) Попов Игорь (6)

 Нам нужны иностранцы на позициях советников. а не линейных менеджеров, - нардеп Попов

По мнению депутата, иностранцы не справляются с руководством ведомствами.

Нардеп от Радикальной партии Игорь Попов в интервью Цензор.НЕТ, поделился мнением о том, как Украине стоит строить менеджмент в гоструктурах и на какие должности стоит назначать иностранцев.

"Посмотрите на "Укрзализныцю" или в Министерство здравоохранения. Позиция фракции заключается в том, что нам нужен иностранный опыт, но иностранцы должны работать на должностях советников, а не линейных менеджеров. Потому что есть проблемы, начиная с языковой - они не могут обработать весь массив документов, заканчивая незнанием истории вопроса. Плюс, политическая ответственность - иностранец из Украины поедет, как мы уже неоднократно видели. У них нет планов по нашей страны, поэтому могут делать что угодно", - считает Попов.

Читайте также: "Если четверо не работают, то и пятый ситуацию не спасет", - нардеп-радикал Попов рассказал, когда назначат нового члена НАПК

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
правильно! На совет можно положить! Это же исполнять распоряжение...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вас всех надо послать в жопу , а на ваше место поставить новых людей .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ви ще іносранців навчіть красти, свої мабудь вже і вас гнид обкрадать приловчились?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У себя иностранцы сумели навести порядок, а у нас не справляются...Странно одной мне?
Возможно просто иностранцы кому-то не дают воровать, поэтому Саакашвили, Айварас Абромавичус, Эка Згуладзе " не справились" и их выжыли???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Попов из партии Радикальных жопошников . Жопошники - это основа будущей Калолиции. Только жопошники могут поддержать партию мародеров БПП . Они буквально за две три пожарные машины готовы подставлять свой зад Пете .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, и кто из вас, мудаков, понес за свои действия или бездействие хотя бы политическую ответственность, не говоря уже об уголовной?
Может, короволюб Ляшко, снявший ролик о поимке сепаратиста?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нам нужно два иностранца: один судья и второй палач.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот такие кадры из Мизякивских Хуторов, которые прогибались под кого угодно, теперь объясняют нам, что наши кнопкодавы, напаковавшись, не свалят в Европу на Лазурное побережье, а останутся в Украине!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нам нужны иностранцы везде, а вас, отечественных воров - поменьше
 показать весь комментарий
Ответить
 
Похоже на признание, что все кругом тупые и без опыта
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНам нужны иностранцы на позициях советников. а не линейных менеджеров, - нардеп Попов
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти