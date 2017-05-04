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 В результате минометного обстрела боевиками Авдеевки ранены две женщины, - Нацполиция

2 женщины получили ранения в результате минометного обстрела боевиками Авдеевки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Авдеевка, 11.00. В результате минометного обстрела боевиками города на ул. Спортивной две женщины, 55 лет и 81 год, получили осколочные ранения", - написал он.

По словам Аброськина, также на указанной улице повреждены 3 дома.

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На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.

Сотрудники полиции продолжают осматривать поврежденные домовладения.
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"Привет" от русского мира, который они так ждали.
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Ничего они не ждали , им пох.. , лишь бы была пенсия . Не жди от них понимания происходящего .
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опять укропы стреляли сами в себя? ..
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Когда ж, наконец, до этих "путенпамаги" дойдет осознание всей сущности русскаго мира...
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Вот может я тупой? У нас АТО. Во всём мире с такими атошниками,( Пацаны прошедшие войну на своей земле ) всё разбираются быстро. Только уже три года переговоров,,,,. Плюс вспоминаю -За то как Аваков сдал СБУ ОРДЛО.
Вообще лучше стараются не вспоминать а делать. Хоть по пару копеек переводить на счёт проверенных волонтёров.
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Почему гражданские до сих пор в зоне военных действий? Где логика? Уже за одно это можно на Украину и правительство в ЕСПЧ подавать, и думаю будут подавать и выиграют. А мы из наших налогов за бездействие чинуш платить будем.
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Обидеть и оскорбить женщин есть желающие. А вы оскорбите эту женщину

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате минометного обстрела боевиками Авдеевки ранены две женщины, - Нацполиция
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