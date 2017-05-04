 В результате минометного обстрела боевиками Авдеевки ранены две женщины, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Авдеевка, 11.00. В результате минометного обстрела боевиками города на ул. Спортивной две женщины, 55 лет и 81 год, получили осколочные ранения", - написал он.
По словам Аброськина, также на указанной улице повреждены 3 дома.
На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.
Сотрудники полиции продолжают осматривать поврежденные домовладения.
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Когда ж, наконец, до этих "путенпамаги" дойдет осознание всей сущности русскаго мира...
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Вообще лучше стараются не вспоминать а делать. Хоть по пару копеек переводить на счёт проверенных волонтёров.
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