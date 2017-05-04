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Все про:боевик (18614) обстрел (6141) Широкино (423) артиллерия (174) СЦКК (222)

 Боевики применили реактивную систему "Партизан" по Широкино, а также 122-мм артиллерию и 120-мм минометы по Попасной, - СЦКК

Пренебрегая Минскими договоренностями противник продолжает применять тяжелое запрещенное вооружение.

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Несмотря на взятые на себя обязательства по Минским договоренностям, незаконные вооруженные формирования ОРДЛО неоднократно в течение последних суток применяли запрещенное оружие на мариупольском и луганском направлениях", - сказано в сообщении.

Так, вчера 3 мая противником по населенному пункту Широкино была применена 122-мм легкая переносная реактивная система "Партизан" - 2 выстрела и стрелковое оружие: "К счастью жертв среди мирного населения нет".

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"Сегодня, около 06.40 незаконными вооруженными формированиями ОРЛО, на луганском направлении по позициям Вооруженных Сил Украины вблизи населенного пункта Попасная была применена артиллерия калибром 122-мм и 120-мм минометы. По предварительным данным раненых и погибших нет", - говорится в сообщении.

"Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях и об откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательное планирование и осуществление террористических актов против мирного населения и провокаций против военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - отметили в СЦКК.
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Нас мало интересует, что применили боевики. В 100 раз больше людей интересует, что мы применили в ответ. А отвечать нужно так, что бы в следующий раз 100 раз они подумали прежде чем стрелять. Кидаться в ответ конфетами - это не АТО, это позор.
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Причем тут так называемые минские соглашения? Чуваки валят с гаубиц, минометов, градов, бмп, танков и на этом фоне мы наблюдаем невнятное блеяние украинской дипломатии о несоблюдении каких-то мифических минских договорняков? Ну сколько можно - просто тошнит уже от этого унылого говна.
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Скот шоколадный все сделал, чтобы загнать ситуацию в глухой угол, тварь напыщенная.
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Бездарное тупое украинское командование барыг
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ну да, есть только гениальное расейское командование, обосравшееся в наземных операциях в Чечне
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Хулі ви хочете якщо педро є прихожанином мп, расєя є стратегічним торговим партнером.
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Ну надеюсь наши то хорошо прятались в блиндажах и не разу не выстрелили по врагу? У нас же все таки перемирие, а каждый день десятки погибших и раненных ето еще не повод стрелять в ответ.
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Порошенко выбивает добровольцев-контрактников на фронте.
Оружие забрал, чтрелять запретил.

За вчера 9 чел раненых.

Чем больше убьют добровольцев,
тем меньше будут ходить с флагами
и раньше согласятся на амнистею для дамбаса.

Такой себе "котел ПО- новому".
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Путин все больше начинает смахивать на Шарикова:

Боевики применили реактивную систему "Партизан" по Широкино, а также 122-мм артиллерию и 120-мм минометы по Попасной, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8075
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики применили реактивную систему "Партизан" по Широкино, а также 122-мм артиллерию и 120-мм минометы по Попасной, - СЦКК
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