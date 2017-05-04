 Боевики применили реактивную систему "Партизан" по Широкино, а также 122-мм артиллерию и 120-мм минометы по Попасной, - СЦКК

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр АТО.
"Несмотря на взятые на себя обязательства по Минским договоренностям, незаконные вооруженные формирования ОРДЛО неоднократно в течение последних суток применяли запрещенное оружие на мариупольском и луганском направлениях", - сказано в сообщении.
Так, вчера 3 мая противником по населенному пункту Широкино была применена 122-мм легкая переносная реактивная система "Партизан" - 2 выстрела и стрелковое оружие: "К счастью жертв среди мирного населения нет".
"Сегодня, около 06.40 незаконными вооруженными формированиями ОРЛО, на луганском направлении по позициям Вооруженных Сил Украины вблизи населенного пункта Попасная была применена артиллерия калибром 122-мм и 120-мм минометы. По предварительным данным раненых и погибших нет", - говорится в сообщении.
"Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях и об откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательное планирование и осуществление террористических актов против мирного населения и провокаций против военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - отметили в СЦКК.
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Оружие забрал, чтрелять запретил.
За вчера 9 чел раненых.
Чем больше убьют добровольцев,
тем меньше будут ходить с флагами
и раньше согласятся на амнистею для дамбаса.
Такой себе "котел ПО- новому".
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