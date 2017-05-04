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 Политика Украины
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Все про:кандидат (944) Попов Игорь (6) НАПК (417)

 "Если четверо не работают, то и пятый ситуацию не спасет", - нардеп-радикал Попов рассказал, когда назначат нового члена НАПК

Отбор пятого члена НАПК затянулся сначала из-за интриг внутри комиссии по отбору.

Нардеп от Радикальной партии Игорь Попов в интервью Цензор.НЕТ, рассказал о назначении пятого члена Нацагентства по противодействию коррупции.

"Один из членов комиссии, который как раз представлял парламентскую квоту, отказался работать. Причем ничем в деталях не объясняя, или на него давили, или подкупали, или что-то узнал. Просто отказался в знак протеста против каких неправильных процессов. Парламент отбирал нового. Далее возникли проблемы: объявили конкурс, туда пришли разные люди. Идеальных не было, но все же отобрали юриста, преподавателя (лично я его раньше не видел), который пишет статьи как раз на темы предотвращения коррупции. Но его кандидатура после одобрения в комитете попала к Парубию только через три месяца. Видимо, не понравилась тому, кто должен был принести бумажку. Искали, чтобы сделать так, чтобы не его подавать на комиссию. А в комиссии сказали: "Поскольку вопрос настолько политически чувствительный, без представителя Верховной Рады не будем проводить отбор, чтобы потом депутаты не сказали, что приняли решение без них". Так же сидели и ждали. Возможно, это неправильно, но так они себя защитили. Когда в начале февраля кандидатура дошла, они запустили спецпроверку кандидатов, которая скоро должна завершиться. Таким образом, пятого члена НАПК они смогут выбрать в мае", - рассказал он

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Однако, по мнению депутата. избрание нового сотрудника кардинально не изменит положение дел в НАПК.

"Если четверо не работают, то пятый ситуацию не спасет", - уверен он.

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
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Супрун ездит на работу на велосипеде. Скоро
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как пить дать - уволят. Нельзя так троллить Гройсмана, Розенка и прочих "сирот"
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Корчвак опять выписала себе очень хорошую премию,за безделие.
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ну если интриги и скандалы при назначениях, значит контора явно нечистая. толку от нее тогда. Понятно, что на НАПК давят.
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Понятное дело. Ручные саботажники во главе с притрушенной неадекватной тёткой Корчачкой!
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Сами премиальные в напк это идиотизм. Равно как и зарплата. Назначьте им процент от сумм которые они вернули государству и не будет этого произвола и бездеятельности
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А если объявить среди них сокращение, то каждый начнёт работать за четверых
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Если четверо не работают, то и пятый ситуацию не спасет", - нардеп-радикал Попов рассказал, когда назначат нового члена НАПК
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