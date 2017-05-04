 "Если четверо не работают, то и пятый ситуацию не спасет", - нардеп-радикал Попов рассказал, когда назначат нового члена НАПК

Нардеп от Радикальной партии Игорь Попов в интервью Цензор.НЕТ, рассказал о назначении пятого члена Нацагентства по противодействию коррупции.
"Один из членов комиссии, который как раз представлял парламентскую квоту, отказался работать. Причем ничем в деталях не объясняя, или на него давили, или подкупали, или что-то узнал. Просто отказался в знак протеста против каких неправильных процессов. Парламент отбирал нового. Далее возникли проблемы: объявили конкурс, туда пришли разные люди. Идеальных не было, но все же отобрали юриста, преподавателя (лично я его раньше не видел), который пишет статьи как раз на темы предотвращения коррупции. Но его кандидатура после одобрения в комитете попала к Парубию только через три месяца. Видимо, не понравилась тому, кто должен был принести бумажку. Искали, чтобы сделать так, чтобы не его подавать на комиссию. А в комиссии сказали: "Поскольку вопрос настолько политически чувствительный, без представителя Верховной Рады не будем проводить отбор, чтобы потом депутаты не сказали, что приняли решение без них". Так же сидели и ждали. Возможно, это неправильно, но так они себя защитили. Когда в начале февраля кандидатура дошла, они запустили спецпроверку кандидатов, которая скоро должна завершиться. Таким образом, пятого члена НАПК они смогут выбрать в мае", - рассказал он
Однако, по мнению депутата. избрание нового сотрудника кардинально не изменит положение дел в НАПК.
"Если четверо не работают, то пятый ситуацию не спасет", - уверен он.
Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
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