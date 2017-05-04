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Все про:Кипр (176) УПЦ КП (384) молитва (88)

 На Кипре в храмах вознесут усиленные молитвы за Украину

упц

Митрополит Тамасосський и Оринийський Исаия (Кипрская Православная Церковь) благословил, начиная со следующего воскресенья, читать во всех храмах его епархии молитву о мире в Украине.

Об этом сообщил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, который с 29 апреля по 2 мая 2017 г. находился с официальным визитом на Кипре.

Информационно-просветительский отдел УПЦ писал ранее, что по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия митрополит Антоний посетил Кипр. В рамках визита, 1 мая, владыка принял участие в освящении храма в честь святого апостола Андрея Первозванного и всех святых в земле Русской просиявших в г. Эпископи.

На Кипре в храмах вознесут усиленные молитвы за Украину 01

Чин освящения и Божественную литургию в сослужении многочисленного епископата и клириков из Греции, Кении, Словакии, России и Кипра возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Тамасосський и Оринийський Исаия.

На Кипре в храмах вознесут усиленные молитвы за Украину 02
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Не,ну если молитва усиленная,то это конечно серьезно.
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Конечно серьезно!.....особенно на Кипре.....еще хорошо на Сейшелах молиться.....или в Ницце....
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10 томагавков целенаправленно лучше помогут. Всему миру.
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Нет - супер ВИП лакшери анафеме. (все согласно прайсу) :D
Боже, прости этих слабоумных - меня одно словосочетание - "усиленные молитвы" - на ХИ-ХИ пробивает.
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С молитвой во благо Украины и в погибель параши - согласен
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Интересно, а когда московский поп Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий помолится за Украину и её защитников, а не за здравие Гундяева и русское воинство?
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Це типу, - українці молімося за вас, працуйте, а педро нехай всю вашу працу в офшори Кипру виводить. Тролять як хотять.
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Нужное дело...и что оне понимают под "миром в Украине"?
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У мережу потрапило відео, де патрульні поліцейські б'ють людину (ВІДЕО)

https://www.youtube.com/watch?v=aKRDiS-ECn4&feature=youtu.be

результаты реформы, или куда пойти работать идиоту...
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По просьбе московского сатаната? Молятся? О чем?
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То наверное молитва за наших офшоровичей, чтоб бабосы у них не кончались...
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В Днепре весь день носятся скорые . Когда оно сдохнет ?
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