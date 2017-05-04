 На Кипре в храмах вознесут усиленные молитвы за Украину

Об этом сообщил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, который с 29 апреля по 2 мая 2017 г. находился с официальным визитом на Кипре.Информационно-просветительский отдел УПЦ писал ранее, что по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия митрополит Антоний посетил Кипр. В рамках визита, 1 мая, владыка принял участие в освящении храма в честь святого апостола Андрея Первозванного и всех святых в земле Русской просиявших в г. Эпископи.Чин освящения и Божественную литургию в сослужении многочисленного епископата и клириков из Греции, Кении, Словакии, России и Кипра возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Тамасосський и Оринийський Исаия.