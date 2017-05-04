 На Кипре в храмах вознесут усиленные молитвы за Украину

Об этом сообщил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, который с 29 апреля по 2 мая 2017 г. находился с официальным визитом на Кипре.
Информационно-просветительский отдел УПЦ писал ранее, что по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия митрополит Антоний посетил Кипр. В рамках визита, 1 мая, владыка принял участие в освящении храма в честь святого апостола Андрея Первозванного и всех святых в земле Русской просиявших в г. Эпископи.
Чин освящения и Божественную литургию в сослужении многочисленного епископата и клириков из Греции, Кении, Словакии, России и Кипра возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Тамасосський и Оринийський Исаия.
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Боже, прости этих слабоумных - меня одно словосочетание - "усиленные молитвы" - на ХИ-ХИ пробивает.
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https://www.youtube.com/watch?v=aKRDiS-ECn4&feature=youtu.be
результаты реформы, или куда пойти работать идиоту...
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