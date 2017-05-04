 Россия может задействовать в Горловке спецназ для подавления конфликта между "донецкой" и "горловской" группировками, - ГУР

"Представитель "донецкой группировки" т.н. мэр Горловки И. Приходько установил личный контроль над всеми сферами городского управления. В городе фиксируются многочисленные случаи перераспределения активов сектора частной торговли с привлечением представителей криминалитета. С этой целью в конце апреля начато проведение масштабных проверок практически всех субъектов предпринимательской деятельности. Из-за опасений "налоговых" проверок значительное количество предпринимателей свернули свой бизнес. Однако, даже в таких случаях от местных бизнесменов требуют предоставления доступа к местам хранения товара для его описания и конфискации продукции украинского производства", - сказано в сообщении.

Отмчается, что для предотвращения восстановления влияния "горловских", "донецкие" пытаются назначить на ключевые должности во власти Горловки своих представителей: "С этой целью в городе начата комплексная проверка "правоохранительных органов и органов исполнительной власти", по результатам которой ожидаются массовые увольнения "чиновников". На сегодня уже возбуждено "уголовное дело" относительно "начальника управления здравоохранения Горловской городской администрации" по фактам хищения гуманитарной помощи"."В таких условиях недовольство действиями "донецкой группировки" растет как на уровне "региональной элиты", так и среди местных жителей. Указанное может привести к силовому конфликту между двумя враждующими сторонами. Не исключается участие в них специальных подразделений ВС РФ (опыт "групп урегулирования бизнеса", применявшихся "Моторолой" и "Гиви")", - добавили в пресс-службе ГУР.