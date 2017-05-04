 Россия может задействовать в Горловке спецназ для подавления конфликта между "донецкой" и "горловской" группировками, - ГУР

"Представитель "донецкой группировки" т.н. мэр Горловки И. Приходько установил личный контроль над всеми сферами городского управления. В городе фиксируются многочисленные случаи перераспределения активов сектора частной торговли с привлечением представителей криминалитета. С этой целью в конце апреля начато проведение масштабных проверок практически всех субъектов предпринимательской деятельности. Из-за опасений "налоговых" проверок значительное количество предпринимателей свернули свой бизнес. Однако, даже в таких случаях от местных бизнесменов требуют предоставления доступа к местам хранения товара для его описания и конфискации продукции украинского производства", - сказано в сообщении.
Отмчается, что для предотвращения восстановления влияния "горловских", "донецкие" пытаются назначить на ключевые должности во власти Горловки своих представителей: "С этой целью в городе начата комплексная проверка "правоохранительных органов и органов исполнительной власти", по результатам которой ожидаются массовые увольнения "чиновников". На сегодня уже возбуждено "уголовное дело" относительно "начальника управления здравоохранения Горловской городской администрации" по фактам хищения гуманитарной помощи".
"В таких условиях недовольство действиями "донецкой группировки" растет как на уровне "региональной элиты", так и среди местных жителей. Указанное может привести к силовому конфликту между двумя враждующими сторонами. Не исключается участие в них специальных подразделений ВС РФ (опыт "групп урегулирования бизнеса", применявшихся "Моторолой" и "Гиви")", - добавили в пресс-службе ГУР.
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На первый-второй рассчитайсь! Первые - шаг вперед! Первые идут на глумление чеченам, вторые - бурятам. С песней "О бедном терпиле замолвите слово", шагом марш!
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#крымнаш Дидов не поделили
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Украине остаётся пока одно, всегда давать поддержку слабейшей стороне, чтобы нрызня была максимально кровопролитной
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Вчера, 19:19
ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ
В Евросоюз гораздо проще войти, чем из него выйти.
Руководители стран - членов Европейского Союза единогласно утвердили условия переговоров с Великобританией, готовящейся покинуть объединение. На "жёсткий" Брексит, которого придерживается премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, последовал не менее жесткий европейский ответ. Страны ЕС будут требовать от Лондона обеспечения прав европейцев, которые живут на "отчаливающем" острове и выполнения финансовых обязательств перед ЕС - а это от 40 до 60 миллиардов евро. Только после согласования всех этих условий ЕС начнет с Великобританией переговоры о новых торговых отношениях. Но если эти переговоры продолжатся и после 2019 года - даты возможного выхода Великобритании из ЕС - все это время страна должна будет находиться в юридическом пространстве Евросоюза и подчиняться решениям Европейского суда.
Британскому премьеру пришлось с сожалением признать, что переговоры с европейцами будут сложными из-за этой жесткой политики и могут вообще завершиться без подписания какого-либо торгового соглашения. Единственное, чего не может объяснить Тереза Мэй согражданам - так это того, как будет функционировать британская экономика в случае, если никакого соглашения не будет.
Британцы явно ожидали другого. Парадоксально, но и избиратели, и та безответственная часть британской политической элиты, которая поддерживала выход из ЕС, считали, что европейцы "просто" согласятся с желаниями Лондона. Что для британцев все станет только лучше, а как там будет с соседями по континенту, особого значения не имеет. То, что с британцами будут разговаривать жестко и бескомпромиссно - хотя бы для того, чтобы предотвратить "эффект домино" и выбить козыри из рук популистов типа француженки Ле Пен и голландца Вилдерса, никому не приходило в голову. А сейчас британцы столкнулись с реальностью. И эта реальность такова, что стабильное развитие страны может быть обеспечено только в случае, если страна останется в пространстве ЕС, пусть даже и отказавшись от влияния на развитие объединения. Глупо? Пожалуй. Но сам Брексит был очевидной глупостью с начала и до конца. И даже не потому, что Евросоюз идеален. А потому, что в него гораздо проще войти, чем из него выйти.
Ответственный политик в такой ситуации должен был бы сделать все возможное, чтобы нивелировать итоги голосования. Большинство населения - тем более плохо информированного и распропагандированного популистами - вполне способно совершать ошибки. Парламентские демократии для того и существуют, чтобы помочь народу сохранить лицо - не отменяя итоги голосования, сделать так, чтобы это голосование не принесло никаких практических результатов. Иначе все мы станем вечными заложниками сиюминутных эмоций и некомпетентности.
Но современной Великобританией управляют не ответственные политики, а политики, которые хотят победить на выборах. Что ж, это у них получится. Возможный триумф Терезы Мэй совпадёт с последствиями Брексита и разочарованием британцев в итогах своего выхода из ЕС - если этот выход на самом деле состоится.
И вот тогда наследнику действующего британского премьера придется осуществлять жесткий "анти-Брексит". Именно этот человек и войдёт в историю страны в качестве "спасителя Отечества", а о его наследниках с их бессмысленными референдумами и осуществлением ясно выраженной воли граждан никто и не вспомнит.
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04 мая 2017, 12:30
Один из братьев Форсайтов, героев знаменитой саги Джона Голсуорси, жаловался на то, что он никуда не вмешивается и ему ничего не рассказывают. Российский президент Владимир Путин, заявивший, что его страна не вмешивается в дела других государств, напомнил мне этого британского джентльмена. Похоже, Владимиру Путину давно уже ничего не рассказывают, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".
Если бы рассказывали, он никогда в жизни не позволил бы себе подобного высказывания. Он точно знал бы, что его страна грубо вмешалась во внутренние дела Молдовы, отторгла у нее часть территории, раздала там свои паспорта и до сих пор мешает восстановлению территориальной целостности страны. Он точно знал бы, что его страна грубо вмешалась в грузинский конфликт, отторгла у Грузии часть территории и признала независимость оккупированных земель. Он точно знал бы, что его страна совершила нападение на Украину, аннексировала часть ее территории - Крым, а на другой части установила режим террора и диверсий. Он точно знал бы, что его страна вмешалась в гражданский конфликт в Сирии, участвовала в уничтожении мирного населения и сохранения у власти человеконенавистнического режима.
Список российских вмешательств продолжителен и отвратителен. На протяжении последних 26 лет - и при Ельцине, и при Путине, и при Медведеве - Россия последовательно поддерживает диктаторские режимы, которые занимаются уничтожением собственных сограждан и подавлением гражданских свобод. Так было со Слободаном Милошевичем в Сербии. Так было с Саддамом Хусейном в Ираке. Так было с Виктором Януковичем в Украине. Так происходит с режимом Ким Чен Ына в Северной Корее. С Башаром Асадом в Сирии. С иранскими аятоллами. Ради помощи своим союзникам Россия превратила в самое настоящее посмешище Совет Безопасности ООН, который из регулятора законности в мире стал беззубой говорильней. Если все это - не вмешательство, то что такое тогда вмешательство?
Конечно, поклонники Владимира Путина возразят мне, что вмешивается не он один. Что Соединенные Штаты вмешивались и в бывшей Югославии, и в Афганистане, и в Ираке, и в Сирии, и в Ливии. Но разница в том, что Соединенные Штаты этого не отрицают. Ни один из американских президентов не будет говорить, что его страна никуда не вмешивается. В стране годами идут дискуссии о масштабах этого вмешательства, о его уместности и процедуре.
А Владимир Путин уверен, что его страны нигде нет. Ему никогда ни о чем не рассказывают.
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29 апреля 2017, 10:31
История с доносом на спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, который якобы хочет стать преемником Владимира Путина, вновь оживила дискуссию о том, возможна ли в России преемственность власти вообще - при живом-то "вожде" и может ли Владимир Путин уйти в отставку с поста президента Российской Федерации.
С точки зрения современной политической ситуации в России сама возможность того, что Путина кто-то может сменить - а сам он уйдет из большой политики и удовлетворится ролью сказочно богатого дачника - кажется политической фантастикой. Между тем, стоит вспомнить о том, что еще несколько лет назад Путин не был президентом Российской Федерации, а возглавлял правительство при президенте Дмитрии Медведеве. Медведева назовут "местоблюстителем" уже потом, когда произойдет знаменитая "рокировка". Но в момент его пребывания у власти всерьез обсуждалась возможность баллотирования действующего президента на второй строк и сохранение за Путиным портфеля премьер-министра страны. Понятно, что это вряд ли изменило бы сущность российского режима как симбиоза чекистов и криминального бизнеса. Однако расклад сил все же был бы иным и ответственность за окончательные решения - такие, как аннексия Крыма, нападение на Украину и варварские бомбардировки Сирии - лежала бы все же на другом человеке, как лежит, прежде всего, на Медведеве ответственность за вторжение российских войск в Грузию и оккупацию части территории этой страны.
После принятия целого ряда решений, которые считаются одновременно авантюрными и единоличными, режим Путина в самой России и мире воспринимается исключительно как режим личной власти стареющего сумасброда, не думающего о будущем своей страны и упивающимся моментами тактического триумфа. Кстати, такое описание режима больше всего подходит не Путину, а Хрущёву в последние годы пребывания у власти стареющего реформатора. Как и Путин, Хрущёв был фактическим наследником создателя режима. Как и Путин, пытался этот режим модернизировать - в силу собственной аппаратной логики (у Хрущёва она была партийно-аппаратная и он боролся с засильем МГБ, у Путина - чекистско-криминальная и он борется с засильем обычных бандитов, союзников и конкурентов чекистов). Как и Путин, Хрущёв был внешнеполитическим авантюристом, не понимающим последствий своих действий - Карибский кризис будет похлеще аннексии Крыма и Сирии и объединяет оба события слабость и политическая нерешительность обоих культовых американских президентов, Джона Кеннеди и Барака Обамы. Как и Путин после "рокировки", Хрущев воспринимался после разгрома "антипартийной группы" в качестве единоличного правителя, перед которым трепещут соратники. Леонид Брежнев, председатель президиума Верховного Совета СССР, вел себя перед Хрущёвым не менее подобострастно, чем Вячеслав Володин - брежневский аналог - перед Путиным. Предположение о том, что Брежнев может претендовать на пост первого секретаря ЦК КПСС, еще в начале 1964 года могло восприниматься как политическая фантастика.
Для Хрущёва в 1964 году все окончилось - не потому, что он не был авторитарным единоличным властителем, а потому, что он перестал удовлетворять требованиям партийного аппарата. Собственно, Хрущев стал первым секретарём ЦК КПСС и победил в борьбе за власть именно потому, что соответствовал этим требованиям, обеспечил аппарату долгожданную стабильность и покой, немыслимый в сталинские времена с их репрессиями и кадровой чехардой. А в начале 60-х аппарат стал тасовать уже сам Хрущёв, переставлявший соратников с места на место и придумавший разделение партийных комитетов. Не могли понравиться аппаратчикам и внешнеполитические авантюры Хрущёва - людям, взобравшимся на самую верхушку номенклатурной пирамиды, хотелось спокойно править и пользоваться "заслуженными привилегиями", а не готовиться к войне.
Нужно сказать, что преемник Хрущёва, Леонид Брежнев, полностью учёл опыт своего незадачливого предшественника. Генеральный секретарь не менял соратников на ключевых постах в регионах на протяжении десятилетий - так что каждая союзная республика, каждая область превратились к концу его жизни в самое настоящее удельное княжество. То, что мы называем застоем, было самой настоящей номенклатурной стабильностью. И такой же стабильности новая, куда более богатая номенклатура ожидала от Владимира Путина.
Однако Путин эту стабильность взорвал. Взорвал не только внешнеполитическими авантюрами, которые поставили под сомнение главную формулу российской власти - воруем в России, храним и тратим деньги в цивилизованном мире. Взорвал и начавшейся кадровой чехардой, когда то один, то другой руководитель российского региона оказывается в тюрьме по коррупционным обвинениям, то один, то другой депутат Государственной Думы вынужден сдать мандат из-за претензий пресловутого Следственного комитета. Застоя в России больше нет. Но и развития нет. Есть то, что после отставки Хрущёва назвали волюнтаризмом.
Будет ли российская номенклатура долго это терпеть? Самым очевидным ответом является слово "всегда" - потому что все российские чиновники и бизнесмены до смерти боятся Путина и будут смиренно ждать его собственного решения уйти в отставку или физической смерти. Примерно так же в начале 1964 года рассматривали политические перспективы Хрущёва - его основные оппоненты из рядов сталинской гвардии повержены, руководство страны состоит из преданных соратников и "молодежи", которая своим успехом обязана лично первому секретарю ЦК. И все эти люди боятся его до смерти.
Поэтому я бы не переоценивал страха. Я бы согласился с утверждением, что пребывание Владимира Путина на посту президента Российской Федерации более не устраивает российскую номенклатуру и бизнес - то есть не отвечает национальным интересам страны, в которой население не является субъектом политического процесса, а представляет из себя сообщество благодарных телезрителей. Правитель, который не отвечает интересам собственного окружения, рано или поздно теряет власть. Осталось лишь понять, в какой форме эта потеря произойдёт - в форме добровольной отставки с поста главы государства (например, по состоянию здоровья) или в форме закамуфлированного под передачу власти государственного переворота. Ведь пленум ЦК КПСС 1964 года, решивший вопрос об отставке Никиты Хрущёва с постов первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР, был именно таким государственным переворотом, только замаскированным под легитимное партийное решение.
Если аппаратчикам и бизнесменам удастся избавиться от Владимира Путина, фамилия его преемника не будет иметь решающего значения - как после отставки Хрущёва не имело решающего значения, кто стал первым лицом в государстве - Леонид Брежнев или, например, Николай Подгорный, Алексей Косыгин или Александр Шелепин. Важно, чего захочет от правителя восстановивший стабильность аппарат.
А аппарат будет хотеть… "застоя". Проще говоря, новому президенту России придется отказаться от конфронтации с Западом, чтобы облегчить высокопоставленным ворам возможность комфортной жизни и сохранения средств на Западе. Россия вновь пересмотрит внешнюю политику в пользу "нового мышления", тотального отказа от вмешательства на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве (Крым, как объект потенциального воровства, постараются в том или ином виде сохранить за Москвой), взаимопонимания со странами "большой семерки". Во внутренней политике прекратится вмешательство Москвы в стабильность региональных элит, губернаторы получат неприкосновенность в обмен на лояльность и оброк в пользу Кремля.
Словом, Россия после Путина вновь на какое-то время исчезнет из мировой политики и перестанет будоражить мир - вплоть до момента, когда наследник Путина начнёт впадать в маразм, возомнит себя царём и начнет повторять ошибки предшественников.
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28 апреля 2017, 14:31
Россияне могут поздравить себя с еще одним замечательным достижением, которое не может не наполнять патриотическую душу законной гордостью. РФ уверенно заняла третье место, пропустив вперед лишь США и Китай. Увы, не в инновациях и прорывных технологиях, не в производительности труда и размерах валового внутреннего продукта. Уверенно обогнав Саудовскую Аравию, переместившуюся на четвертое место, Россия оказалась третьей по размерам военных расходов, по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).
По подсчетам шведских исследователей, Москва израсходовала $69,2 млрд (США истратили $611 млрд, Китай - $215 млрд). Однако, пропустив вперед Вашингтон и Пекин по абсолютным показателям, Россия уверенно обогнала их в части национального богатства, которая расходуется на оборонные цели. РФ расходует 5,3% ВВП (по мнению, авторитетного эксперта Василия Зацепина, этот процент еще выше - 5,7) США - 3,3 %, Китай - 1,9%.
Здесь следует сделать несколько оговорок. Прежде всего, подсчеты СИПРИ делаются по довольно сложной формуле и отличаются от официальных данных, согласно которым Россия истратила в 2016 году на оборону 3,88 триллиона рублей (4,7% ВВП). Кроме того, скачок военных расходов, отмечают знающие люди, произошел в конце прошлого года, когда Минфин решил оплатить долги предприятий банкам, образовавшиеся с 2011 года в результате выполнения программы перевооружения. Тогда военный бюджет получил дополнительно 800 миллиардов рублей.
Так или иначе, практически каждый четвертый рубль федерального бюджета расходуется на военные цели. Это в разы превышает расходы на образование и здравоохранение (большая часть трат на эти сферы возложена на регионы, у которых зачастую просто нет необходимого объема средств). При этом гигантские военные расходы на первый взгляд выглядят вполне оправданными. Приблизительно 45% уходят на содержание Вооруженных сил - мы же хотим, чтобы военная карьера была престижной, чтобы офицерский корпус вливался в средний класс, а нижние чины жили бы в нормальных условиях и нормально бы питались. 55% - на оборонный заказ. И это выглядит вполне разумным: не может наша армия жить с вооружениями и военной техникой, выпущенными 30-40 лет назад.
У этих рассуждений есть один очевидный ущерб. Траты в $69 млрд обоснованы, если считать обоснованной численность Вооруженных сил почти в два миллиона человек (из них один миллион военнослужащие). Но никому еще не удалось внятно объяснить, зачем 140-миллионой России, где число работающих неуклонно сокращается из-за демографических проблем, держать под ружьем миллион человек. Когда задаешь этот вопрос официальным лица, в ответ следуют объяснения, что наша страна уж очень большая, целых одиннадцать часовых поясов, и что у нас очень протяженные границы.
Но уже долгие годы никто не собирается защищать отчизну, замещая военные соединения вдоль границы. Появились эффективные средства доставки войск и способность к быстрому развертыванию. Странными выглядят и аргументы о том, что вооруженные силы миллионной численности являются, мол, обязательным атрибутом великой державы. Те, кто их выдвигает, не дают ответа на вопрос, являются ли великими державами Великобритания (с численностью армии в 187 тысяч человек) или Франция (220 тысяч). На самом деле миллионную численность российских Вооруженных сил можно объяснить только тем, что Кремль собирается в одиночку противостоять Североатлантическому альянсу. Попытка решить эту задачу уничтожила в свое время советскую экономику…
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27 апреля 2017, 13:15
Само обладание ядерным оружием любой страной - Францией или Великобританией - означает, что она готова его применить в случае атаки на себя другого ядерного государства или в случае угрозы существованию этого государства, например, при попытке завоевания, оккупации. То же самое написано в российской ядерной доктрине в разделе о ядерном оружии. Там есть довольно разумные вещи о том, что Россия готова применить ядерное оружие в случае нападения на нее какого-либо государства с использованием оружия массового уничтожения либо в случае угрозы конвенционального нападения, представляющего угрозу существованию самого государства. В переводе на обычный язык это означает, что в случае, если, допустим, какая-то десятимиллионная китайская армия движется по Сибири в направлении Урала, РФ готова первой применить ядерное оружие. Подобные формулировки есть во всех доктринах всех ядерных держав. То же самое написано и в доктрине Великобритании. Просто британский министр обороны решил напомнить, что Великобритания - ядерная держава, и такая функция предусматривается. На этом и держится мир последние 50-60 лет. Суть в том, что если одна сторона применяет ядерное оружие против другого государства, то и сама получит неприемлемый ущерб, пишет Андрей Пионтковский для "Апострофа".
Гораздо опаснее бряцание ядерным оружием, которое начал Путин, и которое совершенно не относится к ситуациям, описанным в российской военной доктрине, где идет речь о нападении ядерных держав или противника с громадным конвенциональным превосходством. Если мы помним, то он в своем фильме о Крыме хвастался тем, что привел в боевую готовность ядерное оружие, которое готов был использовать в случае обострения ситуации.
Вся российская военная пропаганда последние три года сопровождалась ядерным шантажом. К примеру, господин Тренин, российский военный эксперт, каким-то образом являющийся генералом ГРУ и каким-то чудом - экспертом московского отделения американского центра Карнеги, не раз говорил о том, что если Запад предоставит Украине летальное оружие, то русские могут применить ядерное оружие. Вот такие были разговоры.
Но в ночь с 6 на 7 апреля все поняли, что все эти разговоры шантажиста Путина являются просто пустыми понтами. Тогда американцы издевательски предупредили русских с утреца о том, что они будут крылатыми ракетами бомбить аэродром, а "вы там уберите, пожалуйста, своих сотрудников и советников". Их убрали, несмотря на то, что до этого россияне говорили о том, что С-300 и С-400 поставлены в Сирию для того, чтобы защищать сирийские аэродромы от американских крылатых ракет.
Все эти понты не то, что о ядерном оружии, но и об использовании противоракетных систем, оказались пустой болтовней. И все политические и военные успехи Путина за последние три года, что в Украине, что на Ближнем Востоке, объяснялись только ничтожеством и слабостью, беспомощностью президента Обамы. А о Трампе можно долго говорить. Но его заслуга в том, что он показал: Америка готова применять силу, мировой полицейский вернулся на дежурство. На этом все понты Путина навсегда закончились.
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