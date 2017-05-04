"Это - результат огромной работы при участии Министерства обороны, Генерального штаба, волонтеров, депутатов Верховной Рады, благодаря которой разработана программа повышения уровня защиты военнослужащих, - пишет он. - Напомню, в 2014 году мобилизованный снайпер получал 600 гривен в месяц, сегодня снайпер в зоне АТО получает около 600 гривен в день. Кроме того, поручил повысить уровень доплаты для военных, находящихся на первой линии в зоне АТО. Он должен составлять 7,5 тыс. гривен до уровня обеспечения. И общее денежное обеспечение уже может составлять не менее 15 тыс. гривен. Кроме патриотизма это очень мощная мотивация и адекватный ответ государства, заботится о своих военнослужащих".
Порошенко подписал законы о повышении социальной защиты военнослужащих и членов их семей
Президент назвал подписание закона результатом совместного труда с волонтерами и депутатами.
Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о повышении социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Об этом он сообщил на свойе странице в Фейсбук.
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А без него наш полководец имеет не такой гризный для ворогив вид!
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https://m.antikor.com.ua/articlesukrainy
-kak_hivut_krymskie_kursanty_spevshie_tri_goda_nazad_gimn_ukrainy
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Совместные учения
Дружественное рукопожатие
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дні його полічені, у нього "залишилося" не дуже багато часу!
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