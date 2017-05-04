 Порошенко подписал законы о повышении социальной защиты военнослужащих и членов их семей

"Это - результат огромной работы при участии Министерства обороны, Генерального штаба, волонтеров, депутатов Верховной Рады, благодаря которой разработана программа повышения уровня защиты военнослужащих, - пишет он. -

Напомню, в 2014 году мобилизованный снайпер получал 600 гривен в месяц, сегодня снайпер в зоне АТО получает около 600 гривен в день. Кроме того, поручил повысить уровень доплаты для военных, находящихся на первой линии в зоне АТО. Он должен составлять 7,5 тыс. гривен до уровня обеспечения. И общее денежное обеспечение уже может составлять не менее 15 тыс. гривен.

Кроме патриотизма это очень мощная мотивация и адекватный ответ государства, заботится о своих военнослужащих".