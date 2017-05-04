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 Политика Украины
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Все про:выплаты (194) закон (2295) зарплата (1699) помощь (3285) Порошенко (12801) военнослужащие (3632)

 Порошенко подписал законы о повышении социальной защиты военнослужащих и членов их семей

Президент назвал подписание закона результатом совместного труда с волонтерами и депутатами.

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о повышении социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Об этом он сообщил на свойе странице в Фейсбук.

"Это - результат огромной работы при участии Министерства обороны, Генерального штаба, волонтеров, депутатов Верховной Рады, благодаря которой разработана программа повышения уровня защиты военнослужащих, - пишет он. - Напомню, в 2014 году мобилизованный снайпер получал 600 гривен в месяц, сегодня снайпер в зоне АТО получает около 600 гривен в день. Кроме того, поручил повысить уровень доплаты для военных, находящихся на первой линии в зоне АТО. Он должен составлять 7,5 тыс. гривен до уровня обеспечения. И общее денежное обеспечение уже может составлять не менее 15 тыс. гривен. Кроме патриотизма это очень мощная мотивация и адекватный ответ государства, заботится о своих военнослужащих".

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По информации, администрация президента Дональда Трампа «считает своей главной целью устранение руководства КНДР в рамках разработанной Соединенными Штатами военной стратегии, направленной против КНДР».
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Все повышает и повышает. С первого дня, когда за день в АТО тысячу платить начал.
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"адекватный ответ государства,... заботится о своих военнослужащих" - это когда мы перестанем читать сводки о погибших, как прогноз погоды. Когда за одного нашего - орки ответят десятью. А не так - "не поддаваться на провокации".....
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А зачем он форму одел? Подписать макулатуру и при галстуке можно!
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На костюмные брюки низзя прицепить боевой нож на жирную ляжку.
А без него наш полководец имеет не такой гризный для ворогив вид!
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Gazeta Wyborcza информирует о существенном снижении пенсии для тех, кто служил в органах безопасности коммунистической Польши
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Піклування видно - 1 470 гр . пенсія Військового - Чорнобильця , з розбитими радіацією судинами та суглобами , при майже нерухливому способі існування ..
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Как живут крымские курсанты, спевшие три года назад Гимн Украины

https://m.antikor.com.ua/articlesukrainy
-kak_hivut_krymskie_kursanty_spevshie_tri_goda_nazad_gimn_ukrainy
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Совместный парад вермахта и Рабоче-крестьянской Красной армии в Бресте - прохождение торжественным маршем по центральной улице города подразделений XIX моторизованного корпуса вермахта (командир корпуса - генерал танковых войск Гейнц Гудериан) и 29-й отдельной танковой бригады РККА (командир - комбриг Семён Кривошеин), состоявшееся 22 сентября 1939 года во время официальной процедуры передачи города Бреста и Брестской крепости советской стороне во время вторжения в Польшу войск Германии и СССР.

Порошенко подписал законы о повышении социальной защиты военнослужащих и членов их семей - Цензор.НЕТ 7791

Совместные учения
Порошенко подписал законы о повышении социальной защиты военнослужащих и членов их семей - Цензор.НЕТ 7683

Дружественное рукопожатие
Порошенко подписал законы о повышении социальной защиты военнослужащих и членов их семей - Цензор.НЕТ 6939
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Такое можно только приветствовать, если бы не несколько НО... Если бы не пиар, который нынешние "правители" всех уровней поставили во главу угла своей профессиональной деятельности. Вот от этого (от их пиара) на душе "осадочек нехороший"... А в остальном... Хлопцы заработали!!! Честь и хвала, почет и уважение нашим добровольцам, солдатам, сержантам и офицерам (живым и мертвым) которые отстояли право Украины оставаться Независимой!!! Потому это плюс. А минус состоит в том, что всем "военпенсам" в плане их соцзащиты в очередной раз нынешняя бандитско-барыжная власть "поводила ху@ми по мордам" и показа свое реальное отношение к тем, кто в разное время стоял на страже государства и отстаивал его интересы. С чем всех вас, "военстарперы", и "поздравляю"!
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все це добре тількі вже непроблема найти роботу і дома за 7 -8 тисяч
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готовится тварь к выборам... чтобы жопу шоколадную было кому защищать, чисто путлеровскую систему скот строит.
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"Порошенко подписал законы о повышении социальной защиты военнослужащих и членов их семей", но пока есть Порошенко они выполняться не будут, так же как и Закон Про індексацію грошових доходів населення.
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военнослужащие массово не продлевают контракты-подыхать ради шоколадной свиньи за 300баксов никто не хочет
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Ты смотри...зрадоботы и всепропальщики и тут зраду нашли......клоуны...
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Шоколадний барига прийшов на крові, торгує на крові і схоже піде з кров'ю,
дні його полічені, у нього "залишилося" не дуже багато часу!
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Та да...менее двух лет...до 31 марта 2019-го года.....
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мотивацию для чего? чтобы погибнуть при плохом командовании? понятно, почему котлы случаются, чем больше зарплаты, тем больше желания от своих военнослужащих избавиться. Порох от крови все равно не очиститься.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал законы о повышении социальной защиты военнослужащих и членов их семей
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