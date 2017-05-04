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Все про:МВД (8266) насилие (156) семья (194) Деева Анастасия (6)

 Мобильные группы по противодействию домашнему насилию заработают в 3 городах в июне, - МВД

Министерство внутренних дел заявляет, что мобильные группы по противодействию домашнему насилию заработают в Киеве, Одессе и Северодонецке Луганской области в июне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел.

"В мае начинаем обучение мобильных групп по противодействию домашнему насилию, которые уже в начале лета будут выполнять свою работу по выявлению и оказанию помощи тем, кто страдает от домашнего насилия и склонен к опасному внешнему влиянию", - сообщила замминистра внутренних дел Анастасия Деева.

По сообщению МВД, мобильные группы будут запущены в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и в Северодонецке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчерашней акцией на Куликовом поле в Одессе стоит Кремль, - Кива

Ранее была презентована полицейская сеть противодействия домашнему насилию.

Целью проекта является создание эффективной системы выявления, реагирования и противодействия случаям домашнего насилия, а также восстановление доверия граждан к полиции.
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Не розумію, що саме будуть робити ці групи?
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Понти гоняти!! Все що робиться під виглядом рехворм!!!)))
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реальні покращення!
і не треба човна розхитувати!
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Дибілізм цієї влади зашкалює, яка нах мобільна група? А може повернемо сутки, рай-ІТТ, чи будуть виїздні групи їздить і благать довбойопів не бить жінок? Скоріше б вже чи вибори чи хз.
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Если вас домогается сеседка, вызывайте мобилбную группу...
Мобильные группы по противодействию домашнему насилию заработают в 3 городах в июне, - МВД - Цензор.НЕТ 1439
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Тю, а в мордорі це взагалі поощряється,а тут мобільні групи. зрада! Бий морду і терпи
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Надо всё-таки улучшить освоение средств. Абсолютно необходимо создать по две выездных группы ! Одна будет реагировать на обращения подверженных насилию женщин, а другая - мужчин. Ну и дальнейшее развитие будет зависеть от величины выделенных средств и фантазии руководителя.
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Идиоты,патрули по Киеву запустите!
Грабят уже в центре средь белого дня!
Полицаи клювами щелкают,и приусы трощат.
Я никогда не думал,что это скажу но раньше ППС ники хоть,как то работали.Сейчас спасение утопающих,дело рук самих утопающих.
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Шлёпнул своего пиздюка по жопе за косяк - тут трах!бабах! вылетает входная дверь и в квартиру врывается мобильная группа по противодействию домашнему насилию и всех кладёт мордами в пол.
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Мальчики по вызову. Звоните на короткий номер: 102
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМобильные группы по противодействию домашнему насилию заработают в 3 городах в июне, - МВД
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