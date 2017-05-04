 Мобильные группы по противодействию домашнему насилию заработают в 3 городах в июне, - МВД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел.
"В мае начинаем обучение мобильных групп по противодействию домашнему насилию, которые уже в начале лета будут выполнять свою работу по выявлению и оказанию помощи тем, кто страдает от домашнего насилия и склонен к опасному внешнему влиянию", - сообщила замминистра внутренних дел Анастасия Деева.
По сообщению МВД, мобильные группы будут запущены в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и в Северодонецке.
Ранее была презентована полицейская сеть противодействия домашнему насилию.
Целью проекта является создание эффективной системы выявления, реагирования и противодействия случаям домашнего насилия, а также восстановление доверия граждан к полиции.
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і не треба човна розхитувати!
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Грабят уже в центре средь белого дня!
Полицаи клювами щелкают,и приусы трощат.
Я никогда не думал,что это скажу но раньше ППС ники хоть,как то работали.Сейчас спасение утопающих,дело рук самих утопающих.
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