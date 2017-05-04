 Организаторы Евровидения допустили введение санкций против РФ и Украины из-за нарушения устава

В Европейском вещательном союзе (EBU) допустили введение санкций против России и Украины из-за нарушения устава конкурса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом сказал глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг, пишет Heute.
Фрайлинг объяснил, что Украина обязалась обеспечить выступления всех конкурсантов в Киеве, но они не сделала этого с Россией. Он пояснил: "С украинской точки зрения юридическая ситуация понятна, но с точки зрения EBU это по-прежнему является нарушением уставов". За нарушение уставов положены санкции.
Что касается России, представители ее делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года, и это еще одно нарушение устава.
Референтная группа обсудит вопрос как Украины, так и России на встрече на следующей неделе. Официальное уведомление будет сделано уже после проведения Евровидения, 12 июня.
Фрайлинг не уточнил, какие именно санкции могут грозить двум странам, но перечислил доступные варианты. "Наши уставы содержат много видов санкций: от штрафа до отзыва спонсорского финансирования, до отстранения от участия в конкурсе на срок до трех лет", - сказал он.
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Да, придется нести потери за свою свободу. Думается, после агрессии от рептилоидов - это всем уже стало понятно. В то время, как каждый день гибнут наши ребята - любые санкции от Евровиденья могут вызвать только лишь улыбку. переживем, какими бы они небыли. После победы Джамаллы даже самая глубока обеспокоенность от Евробачення-2017 нам не страшна)).
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Да гавно твоя гейропа!
Если бы не Штаты с Канадой, твои сраные Риббентропши с жабоедами давно бы продали Украину. Они это и хотели сделать - люди (граждане Украины) не дали им...
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Штаты штатами, но это именно Европа стала между нами и Педерацией в вопросе по газу. Только благодаря этому нас не шантажируют газовым краном.
Если я тебя достал - попей кваску, закуси репкой.
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и, заботясь об Украине, ускоренно совместно с паРашей строит газопроводы для дальнейшей продаже газа Украине.
Ты думаешь если будешь прогибаться то по головке погладят?
Если мягенький - то под жопу подстелят.
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По факту 100% лажа, рассчитанная на аудиторию параши.
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Від Росії міг би виступити Янукович з гітаркою і з яким-небудь кобздоном на беквокалі. Отето був би номер.
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О чем ваще вы разговоры ведете?
Факт - Роися в Евровидении-2017 не участвует из-за своей хитрожопости и провокаций.
Не факт - что Украине за это что-то будет.
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Допустить возможность введения - еще не ввести
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То-есть им плевать на законы государства потому, что у них (у организации) есть свой устав?
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Є-бачення - це важливий державний захід і державна структура МЗС повинна була усе розрулити, бо закони є вишчими за устави.
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нахрена мне нам такие шоу ?
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Наверняка, "занесли" кацапы трошки "на жизнь".
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пока она сможет засветить свой лошадиный клеббальник на колесиках.
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человекпорадуется.
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