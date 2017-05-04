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 Политика Украины
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Все про:Евровидение (641) санкции (6059) штрафы (684)

 Организаторы Евровидения допустили введение санкций против РФ и Украины из-за нарушения устава

В EBU есть такие санкции, как штраф, лишение спонсорской поддержки либо отстранение от выступлений на 3 года.

В Европейском вещательном союзе (EBU) допустили введение санкций против России и Украины из-за нарушения устава конкурса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом сказал глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг, пишет Heute.

Фрайлинг объяснил, что Украина обязалась обеспечить выступления всех конкурсантов в Киеве, но они не сделала этого с Россией. Он пояснил: "С украинской точки зрения юридическая ситуация понятна, но с точки зрения EBU это по-прежнему является нарушением уставов". За нарушение уставов положены санкции.

Что касается России, представители ее делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года, и это еще одно нарушение устава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 39 из 41 делегации участников Евровидения уже прибыли в Киев

Референтная группа обсудит вопрос как Украины, так и России на встрече на следующей неделе. Официальное уведомление будет сделано уже после проведения Евровидения, 12 июня.

Фрайлинг не уточнил, какие именно санкции могут грозить двум странам, но перечислил доступные варианты. "Наши уставы содержат много видов санкций: от штрафа до отзыва спонсорского финансирования, до отстранения от участия в конкурсе на срок до трех лет", - сказал он.
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ещё раз призываю не путать людей и пидорасов...

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Мож и вправду правильнее было бы каличную роисянку впустить и при пересечении границы арестовать.
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Нет, все честно мы поступили. Пострадала бы исключительно парапевичка. А мы, как нас тут не настраивают особо-одаренные, с инвалидами не воюем.
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А нарушение порядка въезда на территорию Крыма подразумевает арест?
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Не арест, а отсидку в том числе... Все на усмотрение суда.
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Т.е. расия может спокойно заявлять на конкурс даже преступников, отбывающих наказания в каких-либо странах, а страна организатор должна обеспечить их участие в конкурсе? Не звучит ли это по крайней мере странно?
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А по твоему ЕС должны свои законы прогибать под нас что ли? Мы исполняем свои законы, ЕС свои. Всё нормально. А то что пишут всякие дебилы в комментах против ЕС это собственно и есть то чего Параша добивалась пригнав парапевичку на Евровиденье к нам.
Да, придется нести потери за свою свободу. Думается, после агрессии от рептилоидов - это всем уже стало понятно. В то время, как каждый день гибнут наши ребята - любые санкции от Евровиденья могут вызвать только лишь улыбку. переживем, какими бы они небыли. После победы Джамаллы даже самая глубока обеспокоенность от Евробачення-2017 нам не страшна)).
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Устав организации песенного конкурса это не законы ЕС, это просто устав организации.
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так тем более чего все тролли возбудились? Устава испугались или методичка такая?
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Достала.
Да гавно твоя гейропа!
Если бы не Штаты с Канадой, твои сраные Риббентропши с жабоедами давно бы продали Украину. Они это и хотели сделать - люди (граждане Украины) не дали им...
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Нет. Говно - это твоя Парашка.
Штаты штатами, но это именно Европа стала между нами и Педерацией в вопросе по газу. Только благодаря этому нас не шантажируют газовым краном.
Если я тебя достал - попей кваску, закуси репкой.
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"... именно Европа стала между нами и Педерацией в вопросе по газу ..." Организаторы Евровидения допустили введение санкций против РФ и Украины из-за нарушения устава - Цензор.НЕТ 5994

и, заботясь об Украине, ускоренно совместно с паРашей строит газопроводы для дальнейшей продаже газа Украине. Организаторы Евровидения допустили введение санкций против РФ и Украины из-за нарушения устава - Цензор.НЕТ 1745

Ты думаешь если будешь прогибаться то по головке погладят?
Если мягенький - то под жопу подстелят.
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Ты непрогнувшийся уже научился обходится без газа? На кизяк перешел или?
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нашли, что сравнить - войну и какие-то песенки..., кажется, нет таких законов ЕС, которые поддерживают войны, вот и оставьте придирки к Украине
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Закон на то и закон что бы было все по закону. А война у нас по факту, но не на бумаге.
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Если это написал 112 канал. То это даже можно не читать, с этого анала их всех поголовно за сепаратизм на 15 лет сажать можно.
По факту 100% лажа, рассчитанная на аудиторию параши.
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Если введут санкции к Украине , то мы сами должны будем приостановить на несколько лет дальнейшее участие в этом конкурсе - это будет правильно...
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Назло кондуктору пойду пешком - это как-то по кацапски.
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Не морочьте голову. Вы еще прокомментируйте распятого мальчика, от этой новости кисилевщиной за версту несет.
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Ну , если так , тогда на Цензоре и делать больше нечего...
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зачем чужой ник сперли? или это по старой русской традиции
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мы поняли, что ты расеянин - "ни сердца, ни ума, ни храбрости"
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Макс, я понимаю, ты здоровый мужик с чувством юмора (+ как и я влюблен в короткостволы), перестаньте с Ольгой К собачитьсчя, как дети.
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Ха ха , а настоящий Макс родом с Украины , даже знаю с какого города и с какой области .
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ппц, какому нормальному человеку захочется знать, какой Захерченко в постели? там и так тошно взглянуть
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Тобто, якщо учасник Євробачення захоче, порушуючи закон, приїхати до Києва на танку, то його треба пропустити? Бо "єто святоє"!
Від Росії міг би виступити Янукович з гітаркою і з яким-небудь кобздоном на беквокалі. Отето був би номер.
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Уже давно не понимаю - какого так носятся с этим третьесортным говнече-попсовым конкурсом второсортых певцов? Пожалуй, только Аббу нашел этот конкурс за все десятилетия. Но в последние годы он вообще начал превращаться в гейско-лесбийско-трасвиститно-инвалидский шабаш...
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EBU допустили введение санкций

О чем ваще вы разговоры ведете?

Факт - Роися в Евровидении-2017 не участвует из-за своей хитрожопости и провокаций.
Не факт - что Украине за это что-то будет.
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факт, что у русни от этого инфо-вброса пуканы порвало ))))
-------
Допустить возможность введения - еще не ввести
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Он пояснил: "С украинской точки зрения юридическая ситуация понятна, но с точки зрения EBU это по-прежнему является нарушением уставов". Источник: http://censor.net.ua/n438814

То-есть им плевать на законы государства потому, что у них (у организации) есть свой устав?
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да это с кацапского ресурса перевод в стиле всепропало.Короче---это фейк и вброс.что вы до сих пор не научились вычислять кацапский гнусный пропагандон???
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Говоря о нарушении Украиной условий, в соответствии с которыми поддержка захватчика считается моральным актом, EBU нарушает те европейские и общечеловеческие ценности, которые должны быть основой конкурса Евровидения. От имени Евровидения и в соответствии с общечеловеческими ценностями на соответствующих представителей структуры "EBU" должны быть наложены санкции.
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А что еще не дошло до окружающих, что ес наплевать на войну в Украине. И никакие законы они не собирались и не собираются выполнять. Мировая тенденция - моя хата с краю, ничего не знаю. Они поддерживают Украину ровно настолько, чтобы остановить продвижение рабсии. То что гибнут люди их не волнует. Для них главное личный карман. Они цинично считают что дешевле, поддерживать сопротивление в Украине или допустить полный захват. Все международные договоры это бумажки, которые стоят ровно цену бумаги.
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Це ще один доказ, що Клімкінд ніпутіна не робить, як казали японці тут на цензорі.
Є-бачення - це важливий державний захід і державна структура МЗС повинна була усе розрулити, бо закони є вишчими за устави.
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Вывезти ту комиссию во главе с тем Франк-Дитер Фрайлинхом на труханов остров и отдать на глумление нидергландерам
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Параша, может у тебя руки растут и из кремля, а не так как у нормальных людей, но то что у тебя мозгов нет, это - факт.
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90 мільйонів євро на конкурс! Суки сядете надовго.
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Россия должна войти в Украину и навести там порядок,это Самойлова так отреагировала на Майдан в Украине. Крыса путлерская..
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угу... у этой гадины много высказываний в таком стиле. вата 100%!
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То есть организаторы Евровидения ставят свой устав выше закона принимающей стороны? Не слишком ли много они на себя берут? В любом случае, для Украины сейчас важнее сохранение своего суверенитета- от раши и от таких "евротолерастов" (организаторов Евровидения), которые возомнили себя богами! Так что не надо пугать ежа голым задом.
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не только ставят выше а и требуют оплаты ихнего бизнесшоу с принимающей стороны.
нахрена мне нам такие шоу ?
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Тобто якщо виконавнця від ІГІЛ не допустить країна в якій проводиться конкурс то на наї накладуть санкції, так виходить?
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Нужно проверить банковские счета Фрайлинга.
Наверняка, "занесли" кацапы трошки "на жизнь".
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Я понял так, что Самойловой теперь 3 года ждать,
пока она сможет засветить свой лошадиный клеббальник на колесиках.
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думаю, больше - ведь она опять в Крым попёрлась... рецидивистка, однако!
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Что-ж вы издеваетесь над человеком? Вместо этого скинулись бы кто сколько может и купили бы ей ящик скакалок... пускай человек порадуется.
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Европа сгнила на корню.Судя по последним 3-м годам.
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Устав недействителен потому, что он не предусматривает исключений, таких, например, как преднамеренное нарушение законов принимающей стороны (про, в конкретном случае, - не знала - не пройдёт, множество официальных лиц было на пути её следования на оккупированные территории) и выставляя преступника, фактически искажает понимание равенства перед законом всех граждан.
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Изначально почему Украина нарушила устав, потому что был нарушен устав Будапештского соглашения. Что бы видеть щепку в чужом глазе, вытяните бревно со своего глаза!
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