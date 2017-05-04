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Все про:видеоконференция (40) Измаил (117) измена (192) суд (20761) Янукович (32429)

 Суд разрешил участие Януковича в подготовительном заседании по видеоконференцсвязи

Оболонский районный суд Киева разрешил участие бывшего Президента Виктора Януковича в подготовительном заседании по видеоконференцсвязи.

Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защиты, которая просила надлежащим образом через Минюст России уведомить Януковича об участии в судебном заседании.

Суд решил обеспечить право экс-Президента на участие в суде путем разрешения его участия в подготовительном заседании по видеоконференцсвязи.

Прокуратура выразила протест против данного решения, но суд остался непреклонен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд перенес заседание по делу о госизмене Януковича на 18 мая
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опять этого уё...ка будут транслировать по всей стране?
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Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защиты, которая просила надлежащим образом через Минюст России уведомить януковича об участии в судебном заседании.

уведомить януковича об участии в судебном заседании.!!!
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а потом приговор в режиме онлайн (если не перенесут 150 раз по просьбе защиты), похлебка и передачки по скайпу. Виртуальное правосудие.
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так приговор то может все удивить. очень-очень удивить. и никаких передачек невиноватому патриоту не надо уже будет.
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если он вообще будет. Сейчас в моде судебная практика саботажа, когда речь идет об уголовном производстве по рыговским делам.
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Удивительно, что народ на это еще и реагирует. Не надоела вам еще эта лабуда?
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Хоть Гриня ты и юлебот,но тут с тобой трудно не согласиться!
Понос в уши,который даже не веселит.
Особенно ржал вчера,от эксгенного выступления хгенпгокугога,из него так и перла патетика и бред сивого алкаша!
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Шоу для лохов!
Все овощь не в базе Интерпола.Клоунада от югика больше не интересна!
После такого,ответственные лица по делу овоща,должны быть,как минимум уволены!
А хренпгокугов,ударом пинка под зад,должен быть направлен в ЛТП,где ему самое место!
Единственное,что может быдь себя оправдают ССО,но боюсь нашему тэляти,вовка зйсты.
Пока твари типа овоща и приспешников будут живы и на свободе,буду считать,что спец служб у нас нет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд разрешил участие Януковича в подготовительном заседании по видеоконференцсвязи
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