 Суд разрешил участие Януковича в подготовительном заседании по видеоконференцсвязи

Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защиты, которая просила надлежащим образом через Минюст России уведомить Януковича об участии в судебном заседании.
Суд решил обеспечить право экс-Президента на участие в суде путем разрешения его участия в подготовительном заседании по видеоконференцсвязи.
Прокуратура выразила протест против данного решения, но суд остался непреклонен.
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уведомить януковича об участии в судебном заседании.!!!
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Понос в уши,который даже не веселит.
Особенно ржал вчера,от эксгенного выступления хгенпгокугога,из него так и перла патетика и бред сивого алкаша!
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Все овощь не в базе Интерпола.Клоунада от югика больше не интересна!
После такого,ответственные лица по делу овоща,должны быть,как минимум уволены!
А хренпгокугов,ударом пинка под зад,должен быть направлен в ЛТП,где ему самое место!
Единственное,что может быдь себя оправдают ССО,но боюсь нашему тэляти,вовка зйсты.
Пока твари типа овоща и приспешников будут живы и на свободе,буду считать,что спец служб у нас нет!
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