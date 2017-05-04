 Суд перенес заседание по делу о госизмене Януковича на 18 мая

Об этом сообщает журналист Цензор.НЕТ с места событий
Так, Оболонский районный суд Киева перенес подготовительное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на 10 утра 18 мая 2017 года.
Напомним, Янукович обвиняется в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления) Уголовного кодекса Украины.
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Наташа, приказ давал не Янукович, а Могилев, ( есть документальное подтверждение) ну и киевские начальники. - так что адвокаты лугандонского барыги размажут прокуратору с таким вмиг.
По поводу Крыма. Он обратился к Путину, будучи легитимным презом ( импичмента не было)
уже после т.н. референдума https://www.youtube.com/watch?v=3vWjjoer_8o обеспечить порядок, для недопущения гражданской войны. ( а у нас с рашкой до сих пор не разорваны договора и по Крыму и по сотрудничеству), так что адвокаты могут и это вывернуть
Янук сволочь конечно, на адвокаты у него похлеще адвокатов итальянской и чикагской мафии
а Луценко надо не выпендриватья на телике, а собирать железобетонные доказы, пока что доказы прокуратуры ничтожны , об этом свидетельствует и снятие арестов со счетов, и прекращения розыска интерполом. И еще по Крыму, во время
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так что кто здал Крым, вопрос риторический, так как и риторический вопрос кто помог из Харькова Януковичу добраться до Крыма, а потом рашку. Вроде бы тогда Аваков за это направление отвечал.
Потом фейсбучный через год рассказывал, что они не пересеклись и он не успел арестовать шлеппера, но ведь в инете есть вся инфа за 2013 и 2014 год.
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госізмена сталася дуже давно...
жри шоколад і не хрюкай!
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