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 Политика Украины
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Все про:Киев (16991) суд (20763) Янукович (32431) государственная измена (128)

 Суд перенес заседание по делу о госизмене Януковича на 18 мая

Оболонский райсуд Киева перенес подготовительное заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает журналист Цензор.НЕТ с места событий

Так, Оболонский районный суд Киева перенес подготовительное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на 10 утра 18 мая 2017 года.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Защита Януковича решила не заявлять отвод составу суда и прокурорам. ФОТО

Напомним, Янукович обвиняется в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления) Уголовного кодекса Украины.

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быстро так заседание закончилось. практически не начавшись
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А когда будет суд над подельником Януковича Порошенко ???
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Главное -нужно было открыть, а теперь можно переносить годами
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Сука, как они пудрят народу мозги..Интерпол снял с розыска всю свиту Януковича
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Что-то я не врубаюсь в чём его измена? Денег много накрал? Так тут он ничем не отличается от преемников
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Кто приказал стрелять в безоружных людей на Майдане? Кто сдал Крым, будучи президентом Украины? Кто обратился к Путину о вводе войск на территорию Украины и тем самым начал войну против своего народа? У Чуркина были доказательства, поэтому он срочно скончался.
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Natalia Mangion - Кто приказал стрелять в безоружных людей на Майдане?
Наташа, приказ давал не Янукович, а Могилев, ( есть документальное подтверждение) ну и киевские начальники. - так что адвокаты лугандонского барыги размажут прокуратору с таким вмиг.
По поводу Крыма. Он обратился к Путину, будучи легитимным презом ( импичмента не было)
уже после т.н. референдума https://www.youtube.com/watch?v=3vWjjoer_8o обеспечить порядок, для недопущения гражданской войны. ( а у нас с рашкой до сих пор не разорваны договора и по Крыму и по сотрудничеству), так что адвокаты могут и это вывернуть
Янук сволочь конечно, на адвокаты у него похлеще адвокатов итальянской и чикагской мафии
а Луценко надо не выпендриватья на телике, а собирать железобетонные доказы, пока что доказы прокуратуры ничтожны , об этом свидетельствует и снятие арестов со счетов, и прекращения розыска интерполом. И еще по Крыму, во время
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И еще по Крыму, во время когда десант рос войск захватил Совет Крыма, исчезла правительственная связь и другие виды связи ( а кто у нас отвечал за связь? в это время)

так что кто здал Крым, вопрос риторический, так как и риторический вопрос кто помог из Харькова Януковичу добраться до Крыма, а потом рашку. Вроде бы тогда Аваков за это направление отвечал.
Потом фейсбучный через год рассказывал, что они не пересеклись и он не успел арестовать шлеппера, но ведь в инете есть вся инфа за 2013 и 2014 год.
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с такими судами и желанием что либо расследовать овоща восстановят на должность преза и заставят выплатить компенсацию. у власти теже бойки кернесы кидаловы и ко все рыги которые начали войну на донбассе. . все к етому идет валить нужно с етого гондураса
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О, ето уже по нашему. Главное дотянуть пока Януковощ сам от старости сдохнет или хотябы до следующих выборов чтобы опять было что обещать...
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клоуни
госізмена сталася дуже давно...

жри шоколад і не хрюкай!
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Суда не надо до 18 мая Янукович должен пропасть, вообще.
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Да уж кто бы сомневался, что "перенесете"... Что, очередная "игра с лохами" началась? "Правильно", пусть обещанного (т.е. осуждения бандита януковича, окончания расследования событий на Майдане и других резонансных преступлений) ждут три (или тридцать три) года! Так что "не стесняйтесь"... В конце концов если люди готовы терпеть отношение к себе как к "тягловому быдлу" со стороны "властьимущих", то "стесняться" не стоит... Быдло, - оно и есть быдло и ничего другого, кроме как быдляческого к себе отношения не заслуживает!!! Так что продолжайте, - "лохторат" готов "внимать"!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд перенес заседание по делу о госизмене Януковича на 18 мая
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