 Суд поручил проверить возможное вмешательство в автоматизированную систему распределения дел при определении коллегии для рассмотрения дела Януковича

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини, Оболонский районный суд Киева поручил проверить возможное вмешательство в автоматизированную систему распределения дел при определении коллегии судей для рассмотрения дела бывшего Президента Виктора Януковича. Об этом сказал председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко.
Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защиты, которая просила отложить рассмотрение дела на время проверки.
Коллегия судей поручила администратору судебной системы провести проверку на предмет вмешательства в автоматизированную систему распределения дел.
При этом коллегия отказалась отложить рассмотрение дела на время проверки.
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Кто мне объяснит - дело государственного масштаба рассматривает районный суд, районный, Карл, пусть и города Киева???!!!
Почему не товарищеский суд какой-нибудь сільради???
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Объясняю:
в Законодательстве Украины ВСЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА сначала рассматривает суд первой инстанции, то есть районный
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ПАРУБІЙ, ГОНТАРЕВА, ПИШНИЙ, АВАКОВ, ЯЦЕНЮК, ХОМУТИННИК,ЛУЦЕНКО,РОЗЕНКО, ДАНИЛЮК,
КОРЧАК, ЛЯШКО, московоязикі….. пропоную
продовжити список !!!!! ПРИ ЦИХ ОСОБАХ УКРАЇНЦЯМ НЕ СТАНЕ КРАЩЕ. НАКРАДЕНІ КОШТИ , ВИРІШУЮТЬ
ВСЕ !!!
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