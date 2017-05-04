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 Политика Украины
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Все про:измена (192) суд (20761) Янукович (32429)

 Суд поручил проверить возможное вмешательство в автоматизированную систему распределения дел при определении коллегии для рассмотрения дела Януковича

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защиты, которая просила отложить рассмотрение дела на время проверки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини, Оболонский районный суд Киева поручил проверить возможное вмешательство в автоматизированную систему распределения дел при определении коллегии судей для рассмотрения дела бывшего Президента Виктора Януковича. Об этом сказал председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защиты, которая просила отложить рассмотрение дела на время проверки.

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Коллегия судей поручила администратору судебной системы провести проверку на предмет вмешательства в автоматизированную систему распределения дел.

При этом коллегия отказалась отложить рассмотрение дела на время проверки.
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Пусть рассмотрят. А заодно и юрисдикцию.
Кто мне объяснит - дело государственного масштаба рассматривает районный суд, районный, Карл, пусть и города Киева???!!!
Почему не товарищеский суд какой-нибудь сільради???
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Кто мне объяснит - дело государственного масштаба рассматривает районный суд...


Объясняю:

в Законодательстве Украины ВСЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА сначала рассматривает суд первой инстанции, то есть районный

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НАПЕРСТОЧНИКИ УКРАЇНИ : АХМЕТОВ, ПОРОХ, ГРОЙСМАН,
ПАРУБІЙ, ГОНТАРЕВА, ПИШНИЙ, АВАКОВ, ЯЦЕНЮК, ХОМУТИННИК,ЛУЦЕНКО,РОЗЕНКО, ДАНИЛЮК,
КОРЧАК, ЛЯШКО, московоязикі….. пропоную
продовжити список !!!!! ПРИ ЦИХ ОСОБАХ УКРАЇНЦЯМ НЕ СТАНЕ КРАЩЕ. НАКРАДЕНІ КОШТИ , ВИРІШУЮТЬ
ВСЕ !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд поручил проверить возможное вмешательство в автоматизированную систему распределения дел при определении коллегии для рассмотрения дела Януковича
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