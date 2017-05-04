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Все про:суд (20758) Янукович (32426)

 Суд начал рассматривать дело против Януковича

Оболонский районный суд Киева начал рассматривать дело в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко.

Он объявил о начале подготовительного заседания по делу.

На заседание явились 2 адвоката Януковича и 2 прокурора.

Сам подсудимый в суд не явился.


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