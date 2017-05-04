 Суд начал рассматривать дело против Януковича

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко.
Он объявил о начале подготовительного заседания по делу.
На заседание явились 2 адвоката Януковича и 2 прокурора.
Сам подсудимый в суд не явился.
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