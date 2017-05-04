 Бреши в своих боевых порядках противник компенсирует развертыванием российских регулярных подразделений, - журналист

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его словам, зенитно-ракетные комплексы противника пытаются закрыть обзор украинским разведывательным беспилотникам в определенных местах дислокации своих подразделений.
"Это важный разведывательный признак, который, на мой взгляд, говорит о переброске на эти направления дополнительных подразделений российской регулярной армии. Также это демонстрация обеспокоенности противника активностью украинской разведки с применением БПЛА", - написал Бутусов.
Журналист отметил, что "применение зенитных ракет для поражения более дешевых по сравнительной стоимости беспилотников показывает, что российское командование хочет усилить безопасность определенных объектов. Это делается в результате осознания уязвимости своих позиций, и для прикрытия районов сосредоточения неких новых сил".
"Думаю, что учитывая огромный некомплект и невосполняемые потери в пехоте российских оккупационных армейских корпусов в результате боевых действий, а также убыль вследствие падения мотивации и деморализации, противник закрывает бреши в своих боевых порядках развертыванием российских регулярных подразделений в качестве тактических резервов и огневой поддержки.
Такое усиление активности врага и новые организационные меры могут быть связаны с созданием на границе с Донбассом новой 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая стала оперативным объединением всей российской группировки на Донбассе.
А также с развертыванием в составе этой армии соединений постоянной готовности, в частности, вновь сформированной 150-й мотострелковой дивизии, район базирования которой непосредственно на границе с Украиной (Миллерово, Кадамовский) указывает, что она является ближайшим оперативным резервом оккупационных корпусов. По плану противника полную боеготовность 150-я дивизия должна достичь в мае 2017-го", - резюмировал Бутусов.
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