EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия
  408  2
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6445) ПВО (94) Донбасс (14420) Бутусов Юрий (1244)

 Бреши в своих боевых порядках противник компенсирует развертыванием российских регулярных подразделений, - журналист

Российские войска усилили группировку ПВО на ряде участков фронта на оккупированном Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, зенитно-ракетные комплексы противника пытаются закрыть обзор украинским разведывательным беспилотникам в определенных местах дислокации своих подразделений.

"Это важный разведывательный признак, который, на мой взгляд, говорит о переброске на эти направления дополнительных подразделений российской регулярной армии. Также это демонстрация обеспокоенности противника активностью украинской разведки с применением БПЛА", - написал Бутусов.

Журналист отметил, что "применение зенитных ракет для поражения более дешевых по сравнительной стоимости беспилотников показывает, что российское командование хочет усилить безопасность определенных объектов. Это делается в результате осознания уязвимости своих позиций, и для прикрытия районов сосредоточения неких новых сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы "ДНР" два года пытаются создать "Азовскую флотилию", - ИС

"Думаю, что учитывая огромный некомплект и невосполняемые потери в пехоте российских оккупационных армейских корпусов в результате боевых действий, а также убыль вследствие падения мотивации и деморализации, противник закрывает бреши в своих боевых порядках развертыванием российских регулярных подразделений в качестве тактических резервов и огневой поддержки.

Такое усиление активности врага и новые организационные меры могут быть связаны с созданием на границе с Донбассом новой 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая стала оперативным объединением всей российской группировки на Донбассе.

А также с развертыванием в составе этой армии соединений постоянной готовности, в частности, вновь сформированной 150-й мотострелковой дивизии, район базирования которой непосредственно на границе с Украиной (Миллерово, Кадамовский) указывает, что она является ближайшим оперативным резервом оккупационных корпусов. По плану противника полную боеготовность 150-я дивизия должна достичь в мае 2017-го", - резюмировал Бутусов.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБреши в своих боевых порядках противник компенсирует развертыванием российских регулярных подразделений, - журналист
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти