 Свиная чума на Киевщине: вспышку зафиксировали на одной из ферм

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "112 Украина".
"По информации Научно-исследовательского института и ветеринарно-санитарной экспертизы, в с. Поток действительно подтвержден факт чумы. На данный момент в фермерском хозяйстве проводятся мероприятия по локализации и избежанию этого вируса, чтобы он не распространился на другие населенные пункты. С начала 2017 года в Украине было зафиксировано 67 вспышек этой чумы. В Госпродпотребслужбе прогнозируют 200 вспышек в этом году", - сообщила корреспондент.
Как сообщил начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Николай Тибеж, при въезде на ферму, где была зафиксирована вспышка, установлен карантинный пост.
"28 апреля поступило сообщение в районное управление Госпродпотребслужбы в Мироновском районе о том, что есть заболевания в одном из фермерских хозяйств. Туда выехала оперативная группа управления, которая провела расследование и заподозрила заболевания африканской чумой свиней. Был отобран материал и направлен в Научно-исследовательский институт для лабораторных исследований. По результатам лабораторных исследований был выделен ДНК-вирус африканской чумы свиней и подтвержден диагноз африканской чумы свиней. В субботу было оперативно проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Мироновской райгосадминистрации, утвержден план мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней и установлен карантин. В субботу все свиньи, которые находились в хозяйстве, было проведено их омертвение и сожжение. Сегодня на ферме проводятся мероприятия по очистке и дезинфекции, установлен карантинный пост при въезде на ферму. Населенный пункт Поток объявлен зоной защиты, где проведен обход дворов, учет свиней, установлено за ними наблюдение", - рассказал он.
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