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Все про:Донецкая область (4082) водоснабжение (292) Авдеевка (1482)

 В Авдеевке наладили подачу воды из городского резервуара, водоснабжение осуществляется по графику

Сейчас ремонтные бригады не могут приступить к восстановлению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, поскольку нет разрешения на вход в "серую зону" .

В Авдеевке наладили подачу воды из городского резервуара, водоснабжение осуществляется по графику, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил председатель Авдеевской Военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

"Мы сегодня с 5:00 до 9:00 подаем воду. Вода подается на поселок Химик и немного на Старую Авдеевку. На Старую Авдеевку со вчерашнего дня завозим техническую воду и питьевую воду, раздаем ее из машины", - отметил он.

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По словам Малыхина, пока ремонтные бригады не могут приступить к восстановлению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, поскольку нет разрешения на вход в "серую зону". "Пока не разрешили. Сегодня снова работаем над тем, чтобы можно было запустить ремонтные бригады в" серую зону ". Сейчас вокруг тихо, но ночью были слышны взрывы по позициям Вооруженных сил Украины", - добавил он.
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Если заехать туда на танках, то разрешение и не нужно.
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