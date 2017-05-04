В Авдеевке наладили подачу воды из городского резервуара, водоснабжение осуществляется по графику, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил председатель Авдеевской Военно-гражданской администрации Павел Малыхин.
"Мы сегодня с 5:00 до 9:00 подаем воду. Вода подается на поселок Химик и немного на Старую Авдеевку. На Старую Авдеевку со вчерашнего дня завозим техническую воду и питьевую воду, раздаем ее из машины", - отметил он.
По словам Малыхина, пока ремонтные бригады не могут приступить к восстановлению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, поскольку нет разрешения на вход в "серую зону". "Пока не разрешили. Сегодня снова работаем над тем, чтобы можно было запустить ремонтные бригады в" серую зону ". Сейчас вокруг тихо, но ночью были слышны взрывы по позициям Вооруженных сил Украины", - добавил он.
187 1
На данный момент обеспечения режима "тишины" для ремонта Донецкой фильтровальной станции нет, - глава ВГА Авдеевки(13)
Донецкая фильтровальная станция обесточена, - Жебривский(21)
Новая дамба окончательно перекрыла поставки воды в оккупированный Крым. ВИДЕО(589)
"Нынешним летом готовить столицу к холодам будет еще "Киевэнерго", - замглавы КГГА Пантелеев(9)
Кто помог Авдеевке выстоять(0)
В нескольких районах Киева отключат горячую воду(26)
Донецкая фильтровальная станция работает, проблем с водоснабжением Авдеевки нет, - Малыхин(3)
Ответить